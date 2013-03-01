Чай каркаде предотвращает образование опухолей

Напиток, полученный из цветов гибискуса очень богат антиоксидантами, которые, как известно, обладают омолаживающим действием. Они способствуют защите организма от воздействия на клетки свободных радикалов, и благодаря этому предотвращают образование доброкачественных и злокачественных опухолей.

Цветки гибискуса имеют красный цвет благодаря веществам антоцианам, которые имеют Р-витаминную активность и тем самым способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, регулируя их проницаемость. Напиток очень полезен людям, имеющим проблемы с сосудами.

В цветках гибискуса содержится лимонная кислота в достаточном количестве, которая помогает улучшению общего состояния организма, что в свою очередь является профилактикой простудных и инфекционных заболеваний.

Линолевая кислота, которая входит в состав цветков гибискуса, блокирует появление холестериновых бляшек на стенках сосудов и растворяет жир, ненужный организму .

Каркаде также используется в качестве спазмолитического и мочегонного средства.

При различных заболеваниях с его помощью можно снижать температуру тела.

Витамины во главе с витамином С и незаменимые жирные кислоты, помогают уйти от стресса и хронической усталости, улучшают метаболизм мозга. Известно благотворное его влияние на мочеполовую систему. Поэтому каркаде можно успешно использовать для восстановления мужского здоровья.

Извлеченные из напитка заваренные цветы гибискуса, также употребляют в пищу. Пектин, входящий в состав гибискуса способствует выведению из организма солей тяжёлых металлов. Он способен, как губка, впитывать токсины и шлаки, которые, накапливаются в организме и выводить их естественным путем.

Если же принимать каркаде натощак, его можно использовать как антипаразитическое средство.

При похмельном синдроме каркаде вполне может заменить капустный рассол – он способен с успехом избавить организм от продуктов распада алкоголя.

Чай каркаде содержит фруктовые кислоты, аминокислоты, антиоксиданты, макро и микроэлементы, легкоусвояемые углеводы, биофлавоноиды и различные витамины.

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