Чай каркаде предотвращает образование опухолей
Улучшает состояние организма
Напиток, полученный из цветов гибискуса очень богат антиоксидантами, которые, как известно, обладают омолаживающим действием. Они способствуют защите организма от воздействия на клетки свободных радикалов, и благодаря этому предотвращают образование доброкачественных и злокачественных опухолей.
Цветки гибискуса имеют красный цвет благодаря веществам антоцианам, которые имеют Р-витаминную активность и тем самым способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, регулируя их проницаемость. Напиток очень полезен людям, имеющим проблемы с сосудами.
В цветках гибискуса содержится лимонная кислота в достаточном количестве, которая помогает улучшению общего состояния организма, что в свою очередь является профилактикой простудных и инфекционных заболеваний.
Линолевая кислота, которая входит в состав цветков гибискуса, блокирует появление холестериновых бляшек на стенках сосудов и растворяет жир, ненужный организму .
Каркаде также используется в качестве спазмолитического и мочегонного средства.
При различных заболеваниях с его помощью можно снижать температуру тела.
Витамины во главе с витамином С и незаменимые жирные кислоты, помогают уйти от стресса и хронической усталости, улучшают метаболизм мозга. Известно благотворное его влияние на мочеполовую систему. Поэтому каркаде можно успешно использовать для восстановления мужского здоровья.
Извлеченные из напитка заваренные цветы гибискуса, также употребляют в пищу. Пектин, входящий в состав гибискуса способствует выведению из организма солей тяжёлых металлов. Он способен, как губка, впитывать токсины и шлаки, которые, накапливаются в организме и выводить их естественным путем.
Если же принимать каркаде натощак, его можно использовать как антипаразитическое средство.
При похмельном синдроме каркаде вполне может заменить капустный рассол – он способен с успехом избавить организм от продуктов распада алкоголя.
Чай каркаде содержит фруктовые кислоты, аминокислоты, антиоксиданты, макро и микроэлементы, легкоусвояемые углеводы, биофлавоноиды и различные витамины.