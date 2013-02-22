Краска для волос вызывает рак?

Выражение “красота требует жертв” приобрело зловещий оттенок в свете недавнего заявления британских ученых: химики выяснили, что краска для волос провоцирует развитие раковых заболеваний.

Ученые из компании Green Chemicals провели исследование, целью которого было выяснить влияние краски для волос на состояние здоровья потребителей.

В ходе своего эксперимента британцы выяснили, что химические вещества, входящие в состав красящего средства, вступают в реакцию с табачным дымом и другими загрязнителями окружающей среды, образуя одно из самых мощных канцерогенных соединений, известных человеку.

Дело в том, что химические вещества, под названием вторичные амины, находятся в составе всех красок и в процессе нанесения содержимого тюбиков проникают в волосы и кожу головы, оставаясь там на протяжении нескольких недель, месяцев и даже лет.

Со временем вторичные амины начинают взаимодействовать с дымом и выхлопными газами, что приводит к образованию очень ядовитых химических веществ под названием нитрозамины.

Эти высокотоксичные органические соединения обладают сильным канцерогенным действием, а также проявляют мутагенные свойства. Использование нитрозаминов в косметической продукции строго запрещено, но ученые утверждают, что данные вещества легко сгенерировать с помощью простой химической реакции.

Результаты исследования настораживают, ведь более трети женщин и один из десяти мужчин регулярно окрашивают волосы, стремясь выглядеть более привлекательно.

korzonews.info