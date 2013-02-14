Впервые в Украине открыты палаты для онкобольных детей и их мам

Ко Всемирному дню защиты прав онкобольного ребенка (15 февраля) в Ривненском областном онкологическом диспансере открыли блок палат совместного пребывания матери и ребенка от 0 до 8 лет.

Как сообщили УНИАН в благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», палаты блока полностью оснащены на сумму 670 тыс. грн за средства фонда в рамках программы «Рак излечим», направленной на развитие онкологической службы Украины.

В фонде отметили, что дополнительно в онкодиспансер закуплено медицинское оборудование для предлучевой подготовки маленьких пациентов: наркозно-дыхательный аппарат и монитор оценки состояния пациента при прохождении компьютерной томографии, а для более комфортного пребывания детей во время лечения создана «детская игровая зона».

Сегодня же в Ривненском областном онкологическом диспансере состоялась вторая за февраль on-line-консультация по коррекции тактики лечения сложного случая рака, в этот раз уже у ребенка. Удаленная консультация из Донецкого областного противоопухолевого центра стала возможной благодаря реализации проекта eHealth фонда «Развитие Украины», который имеет целью основание телеонкологической сети в Украине. Стоимость телекоммуникационного оборудования, которым оснащены конференц-залы Ривненского онкодиспансера, составила 750 тыс. грн.

По словам председателя Ривненской облгосадминистрации Василия Берташа, один из приоритетов власти – создание качественной медицинской базы для населения.

«С 2010 года, благодаря государственно-частному партнерству области с фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», в областном онкологическом диспансере мы открыли центр лучевой терапии, блок брахитерапии, подключили диспансер к телемедицинской сети, обеспечив онкобольных области современными технологиями диагностики и лечением онкологических заболеваний.Символично, что именно накануне Всемирного дня защиты прав онкобольного ребенка, в рамках нашего сотрудничества в диспансере открыт блок палат совместного пребывания матери и ребенка. Поэтому я хочу поблагодарить Рината Ахметова за системную помощь медицинским учреждениям области, поскольку фонд «Развитие Украины» является надежным партнером, который инвестирует в передовые технологии онкологии», - сказал В.Берташ.

Руководитель программы «Рак излечим» фонда «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк подчеркнула, что программу, направленную на оснащение онкологической службы современным высокотехнологичным оборудованием, инициировал учредитель фонда - Ринат Ахметов.

«На ее реализацию выделены значительные средства – 315 млн грн. Часть этих средств – 27,4 млн грн – направлена на усиление лечебной и диагностической базы Ривненского областного онкологического диспансера. Для нас реализация программы «Рак излечим» в Ривненской области – это хороший пример того, как государственное медицинское учреждение совместными усилиями благотворителей и власти в короткие сроки стало современным высокотехнологичным центром, который обеспечивает диагностику и лечение пациентов согласно лучшим мировым практикам. Ривненский центр лучевой терапии - один из немногих в Украине, который принимает на лечение детей с онкологическими заболеваниями», - отметила В.Мыколаюк.

По словам главного врача Ривненского областного онкологического диспансера Григория Максимьяка, центр лучевой терапии сейчас единственный в Украине, который принимает на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

«Мы открываем палаты предлучевой подготовки детей. Сегодняшнее событие – следующий успешный шаг в реализации сотрудничества фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» с облонкодиспансером. В Ривненской области на сегодняшний день проживают 187 онкобольных детей от рождения и до 17 лет. Только за 2012 год впервые выявлен 31 ребенок в возрасте до 14 лет и 11 подростков 15-17 лет, больных злокачественными заболеваниями. Думаю, что совместные усилия фонда, облгосадминистрации и онкодиспансера позволят значительно улучшить оказание онкологической помощи детям нашей области», - убежден Г.Максимьяк.

Сегодня же прошла творческая встреча пациентов с певицей и телеведущей Анжеликой Рудницкой, которая провела мастер-класс по рисованию для детей, сообщили в фонде Р.Ахметова.

«Для меня важно видеть счастливые детские глаза, поэтому я много лет участвую в различных благотворительных проектах. Работать с онкобольными психологически тяжело, дети измучены болезнью и изнурительным лечением. Не менее, а может, и еще большее испытание это для родителей. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы современные больницы были оснащены по последнему слову техники и с максимальным комфортом для тех, кто долгие месяцы лечится. Очень надеюсь, что в Ривном новый центр станет местом счастливых выздоровлений», - сказала А.Рудницкая.

Справка УНИАН. 15 февраля – Всемирный день защиты прав онкобольного ребенка. Этот день был провозглашен в 2003 году и отмечается в 38 странах под патронатом Международного общества детских онкологов и по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком.

Проект eHealth фонда «Развитие Украины» – современные информационные технологии в медицине, которые сокращают время и расстояние пациента до своевременного, точного диагноза и лечения. Проект уже реализован в Донецком областном противоопухолевом центре, Ривненском областном онкологическом диспансере и Львовском государственном региональном онкологическом лечебно-диагностическом центре. На очереди - Хмельницкий, Мариупольский, Ивано-Франковский онкодиспансеры и Киевский онкоцентр.