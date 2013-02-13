В Ровенском онкодиспансере откроют общие палаты для больных деток и их мам
При содействии фонда Ахметова
Ко Всемирному дню защиты прав онкобольного ребенка в Ровенском онкодиспансере откроют блок палат совместного пребывания матери и ребенка.
Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", 14 февраля в 10:00 в Ровенском областном онкологическом диспансере состоится пресс-брифинг по случаю открытия блока палат совместного пребывания матери и ребенка от 0 до 8 лет.
Три палаты блока полностью оснащены на сумму 670 тыс. грн.за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Рак излечим», которая направлена на развитие онкологической службы Украины. Дополнительно было закуплено медицинское оборудование для предлучевой подготовки маленьких пациентов.
После торжественного открытия представители СМИ смогут принять участие в on-line консультации по коррекции тактики лечения сложного случая у маленького пациента. Удаленная консультация станет возможной благодаря реализации проекта eHealth фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», который направлен на создание телеонкологической сети в Украине.
Еще одним событием этого дня будет творческая встреча пациентов Ровенского областного онкологического диспансера с Анжеликой Рудницкой, которая специально посетит детей, находящихся на лечении, и проведет мастер-класс по рисованию.
Участники события:
- Василий Берташ, председатель Ровенской областной государственной администрации;
- Григорий Максимьяк, главный врач Ровенского областного онкологического диспансера;
· Анжелика Рудницкая, певица, художница, президент художественного агентства «Территория А».;
· Виктория Мыколаюк, руководитель программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».
Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-брифинге и мероприятиях ко Всемирному дню защиты прав онкобольного ребенка в Ровенском онкодиспансере.
Место и время события:
Дата: 14.02.2013 года.
Адрес: Ровенский областной онкологический диспансер, ул. А. Олеся, 12. Малый конференц-зал.
Начало: в 10:00. Аккредитация СМИ с 9:45.
Контактные лица для аккредитации:
Департамент внешних связей БФ «Развитие Украины»:
т.: +38 050 347 97 20 или e-mail: ezgodenko@fdu.org.ua
Пресс-служба Ровенской ОГА:
т.: +38 067 418 79 89 или e-mail: pressa1@rv.gov.ua
Справка:
15 февраля – Всемирный день защиты прав онкобольного ребенка. Этот день был провозглашен в 2003 году и отмечается в 38 странах под патронатом Международного общества детских онкологов и по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком.
Проект eHealth фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» – это современные информационные технологии в медицине, которые сокращают время и расстояние пациента к своевременному, точному диагнозу и лечению.