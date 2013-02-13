В Ровенском онкодиспансере откроют общие палаты для больных деток и их мам

Ко Всемирному дню защиты прав онкобольного ребенка в Ровенском онкодиспансере откроют блок палат совместного пребывания матери и ребенка.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", 14 февраля в 10:00 в Ровенском областном онкологическом диспансере состоится пресс-брифинг по случаю открытия блока палат совместного пребывания матери и ребенка от 0 до 8 лет.

Три палаты блока полностью оснащены на сумму 670 тыс. грн.за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Рак излечим», которая направлена ​​на развитие онкологической службы Украины. Дополнительно было закуплено медицинское оборудование для предлучевой подготовки маленьких пациентов.

После торжественного открытия представители СМИ смогут принять участие в on-line консультации по коррекции тактики лечения сложного случая у маленького пациента. Удаленная консультация станет возможной благодаря реализации проекта eHealth фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», который направлен на создание телеонкологической сети в Украине.

Еще одним событием этого дня будет творческая встреча пациентов Ровенского областного онкологического диспансера с Анжеликой Рудницкой, которая специально посетит детей, находящихся на лечении, и проведет мастер-класс по рисованию.

Участники события:

Василий Берташ , председатель Ровенской областной государственной администрации;

Григорий Максимьяк , главный врач Ровенского областного онкологического диспансера;

· Анжелика Рудницкая, певица, художница, президент художественного агентства «Территория А».;

· Виктория Мыколаюк, руководитель программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-брифинге и мероприятиях ко Всемирному дню защиты прав онкобольного ребенка в Ровенском онкодиспансере.

Место и время события:

Дата: 14.02.2013 года.

Адрес: Ровенский областной онкологический диспансер, ул. А. Олеся, 12. Малый конференц-зал.

Начало: в 10:00. Аккредитация СМИ с 9:45.

Контактные лица для аккредитации:

Департамент внешних связей БФ «Развитие Украины»:

т.: +38 050 347 97 20 или e-mail: ezgodenko@fdu.org.ua

Пресс-служба Ровенской ОГА:

т.: +38 067 418 79 89 или e-mail: pressa1@rv.gov.ua

Справка:

15 февраля – Всемирный день защиты прав онкобольного ребенка. Этот день был провозглашен в 2003 году и отмечается в 38 странах под патронатом Международного общества детских онкологов и по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком.

Проект eHealth фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» – это современные информационные технологии в медицине, которые сокращают время и расстояние пациента к своевременному, точному диагнозу и лечению.