Отмена маркировки ГМ-продуктов - масштабный биологический эксперимент над украинцами

С сегодняшнего дня в Украине все пищевые продукты, содержащие генетически модифицированные организмы, должны были маркироваться. Но на прошлой неделе на заседании Кабмина министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ озвучил предложение отменить это постановление. Иначе Украину не примут во Всемирную организацию торговли. Является ли это реальной причиной отмены маркировки ГМ-продуктов? Или это лоббирование интересов иностранных транснациональных компаний? Все ли страны-члены СОТ не маркируют генетически модифицированные продукты? И как это отразится на здоровье украинцев?

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ Правительство еще не приняло окончательного решения об отмене своего постановления о введении с 1 ноября маркировки продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов.

Кабинет министров примет решение о порядке обращения продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов в размере 0,9% после рассмотрения результатов заседания Рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию. Сначала мы подведем итоги заседания рабочей группы и после этого примем соответствующее решение. Сейчас идет поиск компромиссов.

Доцент кафедры биохимии и экологии пищевых производств Национального университета пищевых технологий, кандидат биологических наук Алексей СЫТНИК

Ученые Украины разделены на два лагеря: те, кто связан с производителями ГМО - они против маркировки ГМ-подуктов, потому что получают гранты от зарубежных корпораций, это их "хлеб". Вторая группа ученых отстаивает иную позицию. К ним принадлежу и я. Мы не против ГМО и генетической инженерии. Это, бесспорно, прогресс в науке. Но нужны всесторонние долговременные исследования, жесткий контроль, ведь речь идет о биологической безопасности. Вопрос отмены постановления Кабинета министров относительно маркировки продуктов с ГМО временно снят, однако противодействие есть. Честно говоря, само кабминовское постановление - небезупречно, и имеет много розмытостей и неопределенностей. Проблема этого документа, как и во всем нашем законодательстве - красиво написано, но почвы для выполнения нет.

Нынешняя редакция упускает некоторые важные пункты, в частности, это касается генетически модифицированных микроорганизмов (ГММ) - о них упоминается вскользь, но нет конкретизации. А именно, в постановлении не указана регулирование маркировки ГММ, в частности в кисло-молочных продуктах. Сейчас больше говорят о ГМ-растениях. Там тоже есть свои риски - токсичность, аллергенность отдельных линий ГМ-растений. Но проблема ГММ значительно сложнее. Риски намного глубже. Если генетически модифицированный штамм бактерии (обычно, кисло-молочной, которую содержат йогурты и кефиры) попадает в организм человека - он может легко прижиться в кишечнике и, в результате свободной гибридизации, может передавать генетический материал с трансгенными вставками в нашу симбиотическую микрофлору.

Это может привести к появлению в организме человека новых, иногда стойких к антибиотикам штаммов, с абсолютно новыми непредсказуемыми свойствами, вплоть до патогенных. Например, новую генетическую комбинацию от ГММ может получить условно патогенная кишечная палочка. Если она попадает в мочеполовую систему или кровь, то может вызвать воспалительные процессы, даже менингит или пневмонию. Это широко известный факт. Поэтому существуют серьезные риски, связанные именно с генетически модифицированными микроорганизмами. Это действительно реальная проблема, решение которой плохо выписано в постановлении.

Отмену маркировки связывают со вступлением Украины в СОТ. Вроде бы это условие мирового содружества. Но это двойные стандарты. Поскольку Европейские страны - члены СОТ ввели маркировку ГМ-продуктов, и никто их за это не собирается исключать из организации. Мало того, Аляска - один из американских штатов - в рамках регионального законодательства внедрила обязательную маркировку ГМ-продуктов. И до сих пор Америку еще никто не исключил из этой организации.

Очевидно, что Украину рассматривают как страну третьего сорта, как сырьевой придаток, как свалку для биологических отходов. На территории Украины фактически проводят масштабный биологический эксперимент над населением. Ведь речь идет о бесконтрольном ввозе пищевой продукции, которая может быть опасной для здоровья.

Первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО

Хочу обратить внимание на то, что отмену Постановления КМУ от 1 августа 2007 года "Вопрос оборота пищевых продуктов, которые содержат генетически-модифицированные организмы и/ или микроорганизмы", связывают со вступлением Украины в Мировую организацию торговли. Это - абсолютная неправда, потому что, по соглашению между Украиной и США, есть только два момента. Первый - принятие рамочного закона по вопросам биобезопасности (принят Верховной Радой Украины 31 мая 2007 года), второй - мы не должны вводить полный мораторий на ГМО. Но о нем в постановлении и не идет речь. Поэтому никаких недоразумений относительно вступления Украины в СОТ не может быть. Это - спекуляции людей, которые выполняют заказ транснациональных корпораций.

В процессе принятия постановления нам все время создавали преграды. В частности, Министерство здравоохранения длительное время не визировало проект. Я лично встречалась с министром здравоохранения Юрием Гайдаевым, и он был против маркировки, формально объясняя свои возражения тем, что Украину не примут в Всемирную организацию торговли. Но, по-моему, позиция министра здравоохранения должна заключаться в защите здоровья украинцев.

Наконец Постановление Кабмина 1 августа было принято. Оно не идеальное, но, по крайней мере, защищает здоровье украинских детей, потому что запрещает использование генетически-модифицированных организмов в продуктах детского питания, а также требует с 1 ноября 2007 года обязательно маркировать продукты с содержанием ГМО. На выполнение постановления государственные органы должны были разработать целый ряд нормативных документов, но этого не сделано. В частности, до сих пор не разработано государственной регистрации ГМО, нет порядка маркировки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, ввоза и транзита ГМО, положения о лицензированиях лабораторий, которые должны определять содержание ГМО и тому подобное. То есть, 1 ноября 2007 года постановление вступает, но оно абсолютно ничем не обеспечено.

Только после заседания Правительственного комитета 22 октября (возглавлял его господин Азаров), на котором было инициировано отмену Постановления от 1 августа, я поняла, почему за три месяца ни одно министерство не сделало даже наименьшего шага для выполнения решения Кабинета Министров Украины. Чиновники ожидали отмены этого постановления! Слава Богу, этого удалось избежать. Однако успокаиваться рановато - каждую среду (на заседании правительства) мы ожидаем неприятных неожиданностей.

Наша лига взяла под жесткий контроль выполнение этого постановления, и будет требовать от органов государственной власти его последовательной реализации. Мы думаем, что подобные документы являются лакмусовой бумажкой, которая выявляет истинные намерения украинской власти.

Директор Института экологии человека, профессор Михаил КУРИК

Во всем мире продукты маркируют. Только мы такие "умные" отказываемся это делать. Это - просто безумство. Другого слова у меня нет. Мое мнение - Кабмином руководят не государственные мужи, а транснациональные компании производители ГМО. Как мы можем говорить о цивилизованности или о европейском уровне нашей страны, когда нам сбрасывают всяческий хлам со всего мира. И мы его едим.

Распространяя среди нас "бедрышки буша", Украину видят дикой и нецивилизованной страной. Сегодня происходит экологический геноцид украинской нации. Мы живем в таком мире, что детям следует объяснять с детства азы экобезопасности, рассказывать, что нужно есть, чего избегать. Супермаркеты - это "богодельни", в которых ничего нет для питания человека. Тем более для детей. Над нами издеваются, кто хочет, покупайте ненормальную пищу, пусть нация совсем вымрет. Украину и ее жителей считают низкосортными. И мы сами это позволяем это. И еще в Европу хотим?

Министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ

Постановление не отменено, оно действует. Мое отношение к тому, что продукты с ГМО будут маркировать, вполне нормальное и позитивное.

УНИАН опросил представителей некоторых известных украинских компаний, которые производят молочную и мясную продукции, что гипотетически могут содержать генетически модифицированный компонент. Их реакция была неожиданно спокойной.

Заместитель директора по производству ООО “Три медведя” Наталия РЯБОКОНЬ

Наша компания не производит продуктов, которые содержали бы генетически модифицированные компоненты. Соя, которую мы используем, не трансгенная. На это есть соответствующие документы и выводы лабораторных исследований. Поэтому для нас проблемы маркировки продуктов с ГМО нет.

Начальник лаборатории ОАО "Вимм-Билль-Данн"-Украина” Ольга ШПАЧЕНКО

Относительно маркировки продукции ничего не могу сказать. Это постановление прошло мимо нас. Да оно нас и не касается. В наших йогуртах, как и во всей кисло-молочной продукции, генетически-модифицированных организмов нет. Мы с таким “не играемся”. Не используем ни модифицированной сои, ни модифицированного крахмала. Наша продукция – из натуральных продуктов. Мы добавляем, конечно, стабилизаторы, но модифицированые ингредиенты - никогда.

Директор МПЗ “Колос” Валентина ПЕТРЕНКО При изготовлении мясной продукции генетически-модифицированные компоненты не используем. И это подтверждает вывод лаборатории Института гигиены и медицинской экологии. Конечно, добавляем сою, но не модифицированную. Об этом свидетельствуют сопроводительные документы на это растение, которые поступают из Министерства здравоохранения. Именно оно делает анализ на содержание ГМО и дает разрешение на использование данного продукта. Пока проблема маркировки или не маркировки относительно трансгенов для нас не актуальна, но если случится такое, что придется в процессе производства использовать генетически-модифицированный организм, конечно же будем маркировать всю такую продукцию.

Наталья Максименко