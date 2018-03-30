Украинцам не по карману лечиться от рака

Врач-онколог и глава правления МБФ «Здоровье женщины и планирование семьи» Галина МАЙСТРУК ответила на вопросы корреспондента УНИАН.

Какая ситуация с заболеваемостью раком молочной железы в Украине?

Ситуация остается очень сложной. Ежегодно 16 тысячам украинкам ставят диагноз “рак молочной железы”. Хотя немного снизился процент запущенности этой болезни, благодаря информационным кампаниям. Также создано много маммологичных хорошо оснащенных центров. За последние 5-6 лет рак обнаруживают на ранних стадиях. А, вообще, 5 лет выживания онкобольных не превышает 50 % - это очень мало. В Западной Европе выживает – 80 %.

Что мешает нашей медицине выйти на такие показатели?

В первую очередь, проблема в финансировании лечения и обеспечения онкологии лекарствами. Все зависит от того, кто в Министерстве здравоохранения отвечает за закупку лекарств. Онкология - это очень дорогостоящая отрасль медицины. Курс лечения, который нужен онкобольным женщинам, стоит иногда от 2 до 20 тысяч гривен. А нестабильность и непоследовательность политики в нашем государстве, приводит к тому, что изменяются и объемы финансирования онкологии. Все зависит от того, кого назначат в тендерный комитет. Сами тендеры проводятся несвоевременно, непрозрачно. Это серьезный вопрос к чиновникам Минздрава. А я выражаю мнение пациентов, с которыми я работаю. Больные вкладывают в лечение невероятно большие средства. И если человек бедный, и ему едва хватает на хлеб, он просто не лечится и тихо умирает дома.

Сколько же стоит лечение больных раком молочной железы в Украине?

Таких расценок не существует в государственных клиниках. Никто, к сожалению, не может сказать, сколько стоит лечение от начала до конца. Вероятно, какая-то информация есть в Министерстве здравоохранения, но, во-первых, она не доступна для широкой общественности, во-вторых, насколько они реальны - это проблема Минздрава.

Недалеко от Киева есть одна частная больница, где диагностируют рак и лечат его в случае выявления. Цены там такие, что рядовому украинцу, нечего и думать даже об обследовании.

А еще в Украине отсутствуют программы реабилитации. Их просто не существует. На сегодняшний день выделяют на весь Киев только 100 тысяч гривен на путевки для женщин в учреждения реабилитации. Это просто смешная сумма. А вообще во всех регионах Украины почти не заботятся этой проблемой. Особенно это касается Восточных областей.

В каком регионе страны наибольший процент женщин, больных раком молочной железы?

На Востоке – очень высокий процент.

Почему?

Это связано с экологическим неблагополучием, привлечением женщин к производству. Женщины привлекаются в очень сложные и вредные технологические процессы на производстве. Если сравнивать с западным регионом на Востоке таких женщин больший процент. И это уже вопрос к Министерству экономики.

Есть разница между количеством больных в сельской и городской местности?

В сельской местности процент заболеваемости населения выше. Это связано с возрастной структурой населения, да и, в целом, сельского населения у нас мало - приблизительно 30%. Такой является украинская особенность распространения рака молочной железы.

Государство приняло программу по онкологии до 2010 года. Вы можете рассказать, насколько эффективно она работает?

Программа, хотя и принята, однако она еще и не начинала работать - денег из бюджета не выделено. Новому правительству эту программу нужно внедрять и мы можем рекомендовать привлечь к мониторингу общественность. Потому что неуспешность подобных программ связана с непрозрачностью их проведения. Это является большой проблемой для Украины.

За границей к проблеме преодоления рака привлекаются и негосударственные общественные организации…

Опыт других стран показывает, что только государственная поддержка не может преодолеть эту беду. Потому что требует колоссальных финансовых вложений. Эти программы очень дорогостоящие и только при умном привлечении бизнес-структур, зарубежных благотворительных фондов возможно решить проблему. Здесь важна роль привлечения масс-медиа. Евросоюзу, за 15 лет программы, благодаря, в первую очередь, информационно-просветительской работе по раннему выявлению рака молочной железы на 25 процентов удалось снизить смертность. Украине необходима политика поддержки меценатства. Например, никогда не поддержишь хосписную службу без помощи благотворителей, частных финансовых доноров.

Некоторые отечественные онкологи считают, что в высоком уровне онкозаболеваний, виноват менталитет украинца. Мы, обычно не склонны (или просто боимся) обращаться к врачам с профилактическими осмотрами. Вы согласны с этим мнением?

Наш менталитет ничем не отличается от менталитета женщин любой другой страны. Весь спектр переживаний, который сопровождает, женщину, когда она узнает о своем диагнозе, у украинки, у европейки или американки - одинаков. Это - страх перед заболеванием, потому что никто не скажет, что рак это просто. Это очень сложное и хроническое заболевание - человек остается пациентом на всю свою жизнь. Возникает страх смерти, страх перед тем, что будет с семьей.

Разница есть в обеспечении и качестве лечения. В уверенности, что женщина, будет обеспечена адекватной современной медициной, и если она возвращается из клиники, она уверена в своей последующей реабилитации, в том, что ей обеспечен быт. Это касается и социального пакета.

В этом основное отличие. А женщины всегда остаются женщинами. Они чувствуют и разочарование, и страх, и потерю надежды. Женщины от рака умирают и в Западной Европе.

Проблема рака - очень сложная. Ученые до сих пор не могут обнаружить его истинную причину. Она - неизвестна. Мы знаем о ряде факторов, которые приводят к болезни, однако к основному научное мнение даже не подошло.

Разговаривала Наталия Максименко