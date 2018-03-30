Железодефицитная анемия осложняет течение других заболеваний

Анемия, или малокровье, является самым распространенным заболеванием крови, как у детей, так и взрослых. Анемией болеют от 11 до 40% детей. К счастью, в большинстве - это малокровье легкой степени.

Дети обычно болеют анемией, которая принадлежат к группе полидефицитных, то есть развивается в результате недостаточности в организме многих компонентов, нужных для кроветворения (железо, медь, селен, белки, витамины преимущественно группы В). На витаминодефицитную и белковую анемию украинские дети болеют достаточно редко, для нашей страны более присуща железодефицитная анемия.

Чем опасен дефицит железа?

Само название "железодефицитная анемия" свидетельствует о недостаточности железа в организме. Железо принадлежит к микроэлементам, которые принимают участие в жизнедеятельности каждой клетки организма, обеспечивает ряд химических и биохимических реакций. Поэтому его организм требует значительно больше, чем других микроэлементов - меди, цинка и тому подобное.

Достаточно часто анемия наблюдается не только у детей, но и у беременных. Иногда женщины во время беременности воспринимают малокровье за норму. Однако так не должно быть - анемию нужно лечить как во время беременности, так и после рождения ребенка.

Особенно опасная длилась недостаточность железа в организме ребенка - в таком случае происходит неполноценное развитие органов и систем. У такого ребенка никогда не будет хорошей памяти, нормальной функции сердечно-сосудистой, пищеварительной других систем.

На фоне малокровья протекание других заболеваний очень тяжелое. Дети с малокровьем чаще болеют респираторными заболеваниями с осложнениями, рахитом, заболеваниями мочевыводящей, пищеварительной систем, у них снижен иммунитет. Поэтому профилактика анемии - это также профилактика многих других заболеваний.

Поэтому родители должны помнить, что хотя бы раз в полгода нужно делать анализ крови ребенка.

Какими же должны быть нормальные показатели гемоглобина крови? Нижняя граница уровня гемоглобина крови у ребенка в возрасте до 3-5 лет - 110 г/л, у взрослых - 120 г/л. Уровень гемоглобина крови 90-110 г/л уже свидетельствует о ІІ степени анемии. В таких случаях кроме продуктов, которые в которых есть железо, нужно назначать препараты железа.

Кто принадлежит к группам риска?

Обычно анемия возникает у детей раннего возраста (до 3 лет). В этот период происходит самый интенсивный рост ребенка и дозревание всех его органов и систем. Соответственно существует наибольшая потребность в многообразных ингредиентах, в том числе железа, для построения организма и кроветворения.

Второй пик развития анемии наблюдают у девочек подросткового возраста (11-15 лет) в результате начатия менструального цикла.

Чаще малокровьем болеют жители карпатского региона. Здесь земля содержит меньше железа и все, что вырастает на ней, беднее на этот микроэлемент.

Некоторые дети уже от роду принадлежат к так называемой группе риска относительно развития железодефицитной анемии. В первую очередь это недоношенные (обычно все эти дети больны малокровьем) дети, рожденные в результате многоплодной беременности.

Дети, родившиеся от матерей с анемией, во время внутриутробного развития не получили достаточного количества железа, нужного для "построения" организма. В таких случаях нередко у ребенка можно обнаружить даже полидефицитную анемию.

Дети, которые родились с большой массой тела (свыше 4 кг) и от роду их удерживают на искусственном выкармливании, также принадлежат к группам риска. Они быстро растут, но если при этом их кормят не высокоадаптированными молочными смесями (приближены к составу материнского молока), у них развивается полидефицитная анемия с особенно выраженным дефицитом железа.

Заболевание с бледным лицом и плохим аппетитом

Проявления анемии могут быть очень разными, при этом поражаются многие органы и системы организма.

Проявления на коже и волосах. Самые первые признаки анемии - бледность, сухость, шелушение кожных покровов, появление заедов, сухость и ломкость волос, а в худшем случае даже выпадение волос. Также возможна деформация ногтей: они приобретают многообразную форму (с ямками, ложкообразные), становятся сухими, ломкими, медленно растут и тому подобное.

Нарушение со стороны центральной нервной системы. Дети с такими нарушениями плаксивые, сонливые, с плохим настроением. У детей раннего возраста наблюдают запоздалое психоэмоциональное развитие - они позже начинают разговаривать, приобретать определенные навыки. Школьники отстают в учебе, у них плохая память, они быстрее устают.

Часто у детей с малокровьем кружится председатель, появляются «мурашки» перед глазами. У них нестабильный вестибулярный аппарат, поэтому они могут терять сознание, закачиваются в транспорте.

Нарушения со стороны пищеварительной системы появляется снижение аппетита, с одной стороны, в результате нарушений со стороны нервной системы, а с другой - уменьшение количества ферментов, которые производятся железами пищеварительного тракта. Развивается так называемый порочный круг: питаться нужно так, чтобы в организм попадали витамины и микроэлементы, в том числе и железо, а у ребенка нет аппетита и не достаточно ферментов для переваривания пищи. Поэтому даже если кормить малыша насильно, продукты не усваиваются в организме правильно, а вызывают диарею и пользы от еды нет.

Иногда появляются симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы - сердцебиение, боль в области сердца. Со временем из-за длительной недостаточности железа развиваются изменения миокарда. В целом, нет ни одного органа и системы в организме, на которые бы не влияла железодефицитная анемия.

Для каждого возраста и случая - свой препарат

Анемию желательно обнаружить как можно быстрее, и начать лечение. В случае первых симптомов заболевания нужно обратиться к участковому врачу и сдать кровь согласно чему можно определить степень малокровия. Именно от этого зависит лечение.

Лечение включает полноценное питание, в том числе продукты, богаты железом, и употребление одного из препаратов железа. На сегодняшний день чрезвычайно много лекарственных средств. Для детей раннего возраста есть препараты в форме капель, старшим назначают препараты железа в форме таблеток.

Конечно, чтобы пополнить организм железом, препарат употребляют не менее как 2-3 месяца, а дальше на протяжении 3-6 месяцев нужно подкрепить результат - принимают половину дозы. Только при таких условиях можно надеяться, что анемия вылечена.

Мясо - главный источник железа

Профилактику анемии нужно начинать еще во внутриутробный период ребенка. Беременные должны знать, что в этот период железо нужно не только для их организма, но и для организма малыша. Поэтому потребления продуктов, богатых железом, увеличивают вдвое. Много железа содержится в языке, мясе, рыбе, а также в растительной пище - гречишной и овсяной крупах, яблоках, ягодах, малине, землянике, чернике, смородине. Если продукты питания не обеспечивают нужного количества этого микроэлемента, под контролем врача принимают поливитамины для беременных, а после родов для женщин, кормящих грудью.

Важным аспектом профилактики анемии является грудное выкармливание младенца. Чем дольше мама кормит ребенка своим молоком в случае рационального питания матери, тем меньше шансов развития у малокровья.

Недоношенным детям нужно давать препараты железа, начиная с 2-3 месяцев. В каждом конкретном случае дозу определяет врач, в зависимости от степени недоношенности. Такое лечение должно длиться не менее как до 1-1,5 года.

Часто анемию у детей наблюдают в семьях, где родители питаются по-вегетариански. Однако до 5-7 лет категорически не рекомендуется приучать ребенка к такому питанию. Он обязательно должен получать белки животного происхождения. Пока у малыша еще нет нормально развитых ферментативных систем, он не может усвоить из растительных продуктов ни белки, ни микро- и макроэлементы. Поэтому, кроме железодефицитной анемии у таких детей часто наблюдается белковая и витаминодефицитная ее формы. Параллельно с симптомами железодефицитной анемии для белковой анемии характерные еще и отеки.

Когда во втором полугодии жизни родители вводят подкорм, не стоит начинать его с манной каши или коровьего молока. Ребенку нужны овощные пюре, яичный желток, мясо, молочнокислые продукты гречишная и овсяная каши. После года в детском питании обязательно должна быть рыба. Достаточно распространены ошибки, которые допускают родители: поздно вводят мясо и яичный желток, мясо дают один раз в неделю. Целесообразно давать малышу мясо, печень или язык через день, начиная с 8 месяцев.

Помните! Даже если ребенку давать препараты железа, но не давать мяса, эффекта от этого не будет. Мясные продукты должны быть в рационе малыша хотя бы трижды в неделю.

Александра ТЯЖКА, профессор, заведующая кафедрой педиатрии №1 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца