От рака печени поможет витамин Е

Риск развития рака печени снижает диета с содержанием витамина Е. К такому выводу пришли британские ученные.

Во время исследования, ученые проанализировали привычный рациона питания у 132 тысяч человек. В итоге, они пришли к выводу, что рак печени развивается, в связи с нехваткой в организме витамина Е. В развитых странах считается нормой питание, в котором отсутствует этот компонент, потому процент заболеваемости раком печени в них наиболее высокий.

На данный момент, рак печени находится на третьем месте среди распространенных причин болезней от рака. Среди женщин от на 7-м месте, а среди мужчин – на 5-м.

likar.info