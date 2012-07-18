Экстракт чая и радиоактивные частицы золота лечат рак

По словам американских исследователей из университета Миссури, они разработали новую противораковую терапию, в основу которой легли радиоактивные частицы золота и экстракт чая.

Эту терапию уже успели протестировать на мышах. Им подсадили клетки рака простаты. Для того чтобы значительно уменьшить новообразования, ученым потребовался всего один месяц. Все это благодаря соединению галлат эпигаллокатехина, которое входит в чай, и прикрепляется к поверхности клеток. При его соединении с наночастицами получилась новая система добавки.

По мнению ученых, наночастицы, используя ионизирующее излучение, уничтожают опухоль. А такая терапия не просто доставляет в опухоль частицы, но и удерживает их. Чем больше золота, тем больше мертвых раковых клеток.

В ближайшем будущем, исследователи начнут проводить эксперименты на более крупных животных.

medicinform.net