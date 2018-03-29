Как разобраться в анализе крови

Общий анализ крови — самое частое и информативное исследование, которое назначают врачи. Грамотному специалисту он может о многом рассказать. Однако встречаются такие, к сожалению, далеко не всегда. О том, как самому разобраться в анализе крови, рассказывает врач-гематолог горбольницы №9 Елена Горобец.

Элемент крови. 1. Его роль 2. Сколько в норме? 3. Повышается при... 4. Понижается при...

ГЕМОГЛОБИН

1. Кровяной пигмент эритроцитов, переносящий кислород.

2. У мужчин — 130-160 г/л, у женщин — 120-140 г/л

3. Полицитемии (болезнь костного мозга); после чрезмерных физических нагрузок; обезвоживании.

4. Анемии.

ЭРИТРОЦИТЫ

1. Красные кровяные тельца. Содержат гемоглобин.

2. У мужчин — 4,0—5,0 х 10 в 12 степени, у женщин — 3,9-4,7 х 10 в 12 степени.

3. Полицитемии и обезвоживании.

4. Анемии.

ЛЕЙКОЦИТЫ

1. Белые кровяные тельца, выполняют функцию защиты от чужеродных веществ и микробов (иммунитет).

2. 4,0-9,0 х 10 в 9 степени.

3. Лейкозе, инфекциях, воспалениях, состоянии после острого кровотечения, аллергии.

4. Некоторых инфекциях (гриппе, кори, краснухе и др.); некоторых болезнях костного мозга (например, апластической анемии); генетических аномалиях иммунитета.

НЕЙТРОФИЛЫ

1. Группа специфических лейкоцитов, в основном отвечающих за борьбу с бактериальной инфекцией. Делятся по зрелости на миелоциты (самые молодые), метамиелоциты, палочкоядерные и сегментоядерные (самые зрелые). Колебания уровня первых двух видов происходит очень редко, в основном при лейкозах, чаще всего оценивают "палочки" и "сегменты".

2. Палочкоядерных — 1-6%; сегментоядерных — 47-72%.

3. Инфекциях (бактериальных, грибковых, паразитарных); воспалениях; интоксикациях; сильной слабости (недостаточности) почек и печени; психоэмоциональном возбуждении; злокачественных опухолях.

4. Некоторых инфекциях (вирусных, хронических, тяжелых, особенно у пожилых); болезнях костного мозга; генетических нарушениях иммунитета.

ЭОЗИНОФИЛЫ

1. Клетки крови, которые отвечают за борьбу с паразитами и аллергией.

2. 0,5—5%.

3. Аллергиях, глистах, злокачественных опухолях, миелолейкозе.

4. Гнойных инфекциях; после родов и операций.

БАЗОФИЛЫ

1. Отвечают за выделение гистамина — одного из гормонов аллергии.

2. 0-1%

3. Аллергии; понижении функции щитовидки; хронических синуситах.

4. Повышении функции щитовидки; овуляции; беременности; стрессе; острых инфекциях.

ЛИМФОЦИТЫ

1. Лейкоциты, которые борются с вирусными инфекциями. Уничтожают чужеродные клетки и измененные собственные клетки, выделяют в кровь антитела (иммуноглобулины).

2. 19—37%.

3. Вирусных инфекциях и лимфолейкозе.

4. Острых невирусных инфекциях; болезнях костного мозга; системной красной волчанке; иммунодефицитах.

МОНОЦИТЫ

1. Лейкоциты, которые уходят в ткани. Окончательно уничтожают чужеродные клетки и белки, очаги воспаления, разрушенные ткани.

2. 3-11%

3. Вирусных, грибковых и протизойных (вызванных простейшими) инфекциях; туберкулезе; саркоидозе; сифилисе; лейкозах; ревматоидном артрите; системной красной волчанке; узелковом периартериите.

4. Болезнях костного мозга.

СОЭ

1. Скорость оседания эритроцитов, говорит о качестве и свойствах плазмы

2. Норма 2-15 мм/ч.

3. Инфекции; воспаления; опухоли; анемии; беременности.

4. Не наблюдается.

ТРОМБОЦИТЫ

1. Клетки, отвечающие за свертывание крови.

2. 180-320 х 10 в 9 степени.

3. Полицитемии; лейкозе; воспалениях.

4. Болезнях костного мозга; системной красной волчанке; гемолитической анемии.

Дмитрий Гуцало,Сегодня