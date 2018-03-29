Как разобраться в анализе крови
Если в анализе крови много эозинофилов - у вас аллергия, мало базофилов - слабая щитовидка... Грамотному специалисту анализ может о многом рассказать...
Общий анализ крови — самое частое и информативное исследование, которое назначают врачи. Грамотному специалисту он может о многом рассказать. Однако встречаются такие, к сожалению, далеко не всегда. О том, как самому разобраться в анализе крови, рассказывает врач-гематолог горбольницы №9 Елена Горобец.
Элемент крови. 1. Его роль 2. Сколько в норме? 3. Повышается при... 4. Понижается при...
ГЕМОГЛОБИН
1. Кровяной пигмент эритроцитов, переносящий кислород.
2. У мужчин — 130-160 г/л, у женщин — 120-140 г/л
3. Полицитемии (болезнь костного мозга); после чрезмерных физических нагрузок; обезвоживании.
4. Анемии.
ЭРИТРОЦИТЫ
1. Красные кровяные тельца. Содержат гемоглобин.
2. У мужчин — 4,0—5,0 х 10 в 12 степени, у женщин — 3,9-4,7 х 10 в 12 степени.
3. Полицитемии и обезвоживании.
4. Анемии.
ЛЕЙКОЦИТЫ
1. Белые кровяные тельца, выполняют функцию защиты от чужеродных веществ и микробов (иммунитет).
2. 4,0-9,0 х 10 в 9 степени.
3. Лейкозе, инфекциях, воспалениях, состоянии после острого кровотечения, аллергии.
4. Некоторых инфекциях (гриппе, кори, краснухе и др.); некоторых болезнях костного мозга (например, апластической анемии); генетических аномалиях иммунитета.
НЕЙТРОФИЛЫ
1. Группа специфических лейкоцитов, в основном отвечающих за борьбу с бактериальной инфекцией. Делятся по зрелости на миелоциты (самые молодые), метамиелоциты, палочкоядерные и сегментоядерные (самые зрелые). Колебания уровня первых двух видов происходит очень редко, в основном при лейкозах, чаще всего оценивают "палочки" и "сегменты".
2. Палочкоядерных — 1-6%; сегментоядерных — 47-72%.
3. Инфекциях (бактериальных, грибковых, паразитарных); воспалениях; интоксикациях; сильной слабости (недостаточности) почек и печени; психоэмоциональном возбуждении; злокачественных опухолях.
4. Некоторых инфекциях (вирусных, хронических, тяжелых, особенно у пожилых); болезнях костного мозга; генетических нарушениях иммунитета.
ЭОЗИНОФИЛЫ
1. Клетки крови, которые отвечают за борьбу с паразитами и аллергией.
2. 0,5—5%.
3. Аллергиях, глистах, злокачественных опухолях, миелолейкозе.
4. Гнойных инфекциях; после родов и операций.
БАЗОФИЛЫ
1. Отвечают за выделение гистамина — одного из гормонов аллергии.
2. 0-1%
3. Аллергии; понижении функции щитовидки; хронических синуситах.
4. Повышении функции щитовидки; овуляции; беременности; стрессе; острых инфекциях.
ЛИМФОЦИТЫ
1. Лейкоциты, которые борются с вирусными инфекциями. Уничтожают чужеродные клетки и измененные собственные клетки, выделяют в кровь антитела (иммуноглобулины).
2. 19—37%.
3. Вирусных инфекциях и лимфолейкозе.
4. Острых невирусных инфекциях; болезнях костного мозга; системной красной волчанке; иммунодефицитах.
МОНОЦИТЫ
1. Лейкоциты, которые уходят в ткани. Окончательно уничтожают чужеродные клетки и белки, очаги воспаления, разрушенные ткани.
2. 3-11%
3. Вирусных, грибковых и протизойных (вызванных простейшими) инфекциях; туберкулезе; саркоидозе; сифилисе; лейкозах; ревматоидном артрите; системной красной волчанке; узелковом периартериите.
4. Болезнях костного мозга.
СОЭ
1. Скорость оседания эритроцитов, говорит о качестве и свойствах плазмы
2. Норма 2-15 мм/ч.
3. Инфекции; воспаления; опухоли; анемии; беременности.
4. Не наблюдается.
ТРОМБОЦИТЫ
1. Клетки, отвечающие за свертывание крови.
2. 180-320 х 10 в 9 степени.
3. Полицитемии; лейкозе; воспалениях.
4. Болезнях костного мозга; системной красной волчанке; гемолитической анемии.
Дмитрий Гуцало,Сегодня