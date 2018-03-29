Ольга Богомолец: К плохим косметологам лучше не ходить

Ольга Богомолец – врач-дерматолог высшей категории, главный врач Института дермакосметологии, координатор Европейской ассоциации лазерной дерматологии в Восточной Европе, автор и соавтор 9 патентов Украины. Ольга Владимировна – врач в пятом поколении, имя ее прадеда, Александра Богомольца, академика и президента Академии наук Украины, носит Киевский Национальный медицинский университет. При институте дермакосметологии доктора Богомолец открыты клиники лазерной медицины, детской дерматологии, пластичной хирургии, центры коррекции рубцов, дерматокосметологии, диагностики родинок и рака кожи, псориаз-центр.

Что лечат с помощью лазерной медицины и насколько такое лечение является безопасным Ольга Богомолец рассказала корреспонденту УНИАН.

Ольга, что такое лазерная медицина. В каких случаях прибегают к ней?

Лазерная медицина – это определенные процедуры, которые выполняются с помощью лазеров. Большинство людей знакомы с лазерами еще из произведения «Гиперболоид инженера Гарина», потому что лазеры сначала использовались в качестве оружия. И их назначение было в том, чтобы попасть точно в цель. На сегодняшний день созданы абсолютно уникальные системы, которые видят эту «цель» в организме человека, и могут повлиять на нее таким образом, что вообще никакие другие структуры не травмируются.

Мы можем удалять подкожные сосудистые опухоли так, что лазер летит под кожу и кожа его не видит. Это безболезненно, не остается рубцов, шрамов и других следов. Просто сосуд внутри склеивается и рассасывается. То же происходит, когда делается лазерная эпиляция – лазер, пролетая под кожу, склеивает волосяной фолликул, потому что энергия поглощается только хлорофором – или гемоглобином, или меланином. Эта структура склеивается и организм ее рассасывает только потому, что она ненужная.

Мы лечим угревое заболевание, рубцы, удаляем лишние волосы, склеиваем расширенные сосуды, делаем определенные омолаживальные техники. Но в большинстве случаев это чрезвычайно эффективный и безвредный метод лечения. Другой вопрос, что сейчас очень много фальсификаций, которые под названием «лазерная медицина» или «лазер» используют совсем иное. И люди разуверяются в том, что лазером можно сделать что-то хорошее.

Следовательно, лазерная медицина вполне безопасна? А может ли быть какой-то побочный эффект?

Если процедура выполняется профессионально, то не может быть никаких побочных эффектов. Когда, например, склеивается сосуд, то в течение недели этот сосуд будет синеват. То есть на месте воздействие будет пурпур. Но это не побочный эффект, это эффект протекания данной процедуры. Мы всегда предупреждаем, что это будет происходить именно так. А после этого кожа остается абсолютно гладкой и блестящей.

Можно ли лазером удалять родинки?

Нет, родинки нельзя удалять лазером. Родинки – достаточно опасные “существа”, поэтому они должны быть сохранены. Если их удалять лазером, они просто испаряются. То есть косметический эффект может будет и лучшим, но что там было – будет непонятно.

А родинки подлежат обязательному гистологическому анализу. Их можно удалять радиоволновым методом, хирургическим методом или лазерным скальпелем – когда лазер не испаряет, а просто вырезает ее.

Так же и с бородавками?

С бородавками совсем другая история. Поскольку бородавки отличаются тем, что фактором их образования является вирус. И этот вирус абсолютно не боится ни ножа, ни радиоволн, ни лазера, он боится холода. Наилучший метод для удаления бородавок, чтобы они не рецидивировали (не возвращались), это клиодеструкция. Поэтому бородавки мы вымораживаем жидким азотом.

Как распознать у себя злокачественную родинку?

В первую очередь – в обязательства каждого человека входит знать азбуку меланомы или азбуку родинки, которая изменяется. Ее можно запомнить одним словом – АКОРД.

«А» - это появление асимметрии. Большинство родинок являются симметричными. Если вы проведете через нее ось, то получите две симметричных половинки. Родинка может не иметь круглых половинок, она может быть как груша, но половинки все равно будут симметричными. Появление асимметрии является одним из признаков опасности.

«К» - это край. Он должен быть ровным. Если он зубчатый или “рваный” – это второй признак меланомы.

«О» - окраска. Цвет должен быть гомогенным, то есть гладким и блестящим. Если в цвете появляются вкрапления, крапинки, появление других дополнительных цветов (коричневые, серые, голубые, красные) или потерялся цвет, это опасно.

«Р» - это размер. Чем больше родинка – тем высший риск. Но даже если она в диаметре близко миллиметра, это не значит, что она не может переродиться.

«Д» - это динамика, то есть появление любых изменений. Это зуд, трещинки, чешуя, кровоточивость. Что-то с ней происходит.

Если какой-то из этих признаков есть, нужно немедленно идти к врачу, потому что, к сожалению, именно из-за того, что люди боятся идти к врачу, и именно потому, что они не знают азбуки меланомы, в Украине смертность от меланомы - 95%, то есть из ста людей только 5 людей выживут. А в США та же цифра, но там 95% людей останется живыми лишь потому, что они своевременно пойдут к врачу и правильно удалят эту опухоль(!). А выпекание родинок или пигментных новообразований лазером приводит к тому, что может быть неправильно удалена злокачественная опухоль, что приведет к быстрой смерти.

Почему люди боятся? Потому что говорят, что моя знакомая пошла к врачу, удалила родинку и умерла. В действительности это была не родинка, это была меланома, которую не распознали. Прежде чем удалять, ее нужно распознать, а затем уже удалять правильной техникой, выполнив все условия.

Ольга, а Вы верите, что новообразование на теле, например, бородавку, можно удалить народными методами? Как вы вообще относиться к народной медицине?

Я очень хорошо отношусь к народным методам и считаю, что традиционная для украинцев медицина – именно народная. А все те химические препараты являются нетрадиционными. Поэтому, если можно заболевание вылечить с помощью народной медицины, то я это поддерживаю в первую очередь.

Я сама очень люблю лекарственные травы. Сама их собираю, люблю делать чаи, настойки. Есть проблемы, которые народная медицина может вылечить. Есть проблемы, например, с опухолями, которые ей не под силу. И опытный целитель никогда не возьмется за то, чего он не сможет вылечить.

А бородавки абсолютно прекрасно поддаются лечению народными методами, особенно заговорам. Потому что это гипно- и психотерапия, которая должна лежать в основе любого лечения. Красную ниточку на спадающий месяц... (улыбается)

На сегодняшний день среди других косметических процедур очень популярной является чистка лица. Стоит ли ее делать? Как часто?

Знаете, когда-то давно я решила сделать популярную чистку. На улице Коминтерна то ли Саксаганского был модный салон и я решила пойти туда на чистку. Там были какие-то аппараты, много всего интересного. Когда я вышла оттуда, то сказала, что больше никогда на чистку не пойду, потому что царапины на моем лице заживали почти две недели.

Но в действительности, выполненная профессионально чистка определенной категории людям нужна. Скажем, подросткам, у которых угревое заболевание. Они должны с определенным интервалом времени проходить эти чистки, потому что это позволяет лишиться гиперпродукции сальных желез в подростковом возрасте, камедонов, если не нужно дополнительного лечения. Кроме того, чистка нужна людям с жирной кожей.

Но есть методы очень мягкие, скажем, ультразвуковая чистка, которую можно делать. Есть поверхностный химический пилинг, который тоже выполняет функцию очистки. Поэтому на сегодняшний день чистка стала очень многообразной. Это метод, который позволяет с правильным использованием очистить лицо и сделать его моложе. Нужно только применить правильный метод. Значительно лучше не хвататься сразу за голову и бежать к пластичному хирургу, когда к тебе кто-то вдруг обращается уже не «девушка», а «женщина». Эти процедуры очистки лица, если их регулярно делать у косметолога, позволят замедлить время и приостановить неминуемое старение.

Обязательно ли проконсультироваться у дерматолога перед походом к косметологу?

Все зависит от того, куда вы идете. Если вы идете просто в косметический салон, то там никаких медицинских вмешательств (надеюсь!) не будут делать. Но у нас (Институт дермакосметологии доктора Богомолец – ред.) косметолог, поскольку он опытен, определяет самостоятельно, нужно ли пациента еще дополнительно отправить к врачу. Или врач иногда отправляет пациента на чистку.

Какие предостережение должен давать косметолог, когда делает чистку? Могут ли быть какие-то осложнения?

Не может быть никаких осложнений. Зависит, кому ты попадешь в руки. После профессиональной чистки не будет никаких царапин, если на лице перед тем не было воспаленных элементов или гнойников. Если они были – там останется корочка. Если же их не было, никаких следов от вмешательства, от рук специалиста не останется. Поэтому к плохим косметологам лучше не ходить.

Как Вы относитесь к эстетичной пластичной хирургии? Не считаете ли это неправомерным вмешательствам в природу человеческого тела?

Я думаю, что человеку дают возможность решить проблему. Мы не идем вопреки с природой. Есть люди, которым мы не можем помочь. Ребенок, который имеет оттопыренные ушки, например, девочка, которая никогда не сделает себе прическу, мальчик, который будет терпеть постоянные издевательства, в лет 12-13 будет иметь абсолютно сформированный комплекс социальной дизадаптации. Если такому ребенку за несколько дней, во время каникул, можно помочь решить эту проблему, то он просто изменится.

У нас были случаи, когда люди изменялись просто на глазах, становились счастливыми. У людей изменялась жизнь, люди женились, находили свое счастье, находили работу, становились уверенными в себе. Это очень важно.

Только кажется, что общество является лояльным, но в действительности, если человек имеет изъян развития, сможет ли он, например, быть журналистом? Когда у него на поллица красное пятно? Он очень хороший, опытный.

Возьмут ли девушку секретарем, администратором в какую-то фирму, возьмут ли ее в ресторан? Куда ее возьмут в нашем обществе? Никуда. Какой бы хорошей или профессиональной она не была. Не возьмут только потому, что она другая. Это не заразное, но если есть возможность дать человеку шанс, значит он этот шанс заслужил, значит он уже достаточно натерпелся для того, чтобы кто-то ему помог.

Единственное, не стоит идти в ту клинику, где только пластичная хирургия. Есть много клиник, где только пластика. В нашем случае, человека дотянут до пластики максимально – есть косметолог, есть терапевтическое отделение неоперативной косметологии, где врачи (косметологи, дерматологи) будут делать массажи, мезотерапию, химические пилинги, микроинъекции, контурную пластику – все что угодно, только бы избежать вмешательства. Они приложат максимум усилий, чтобы не было видно признаков старения. А вот когда уже нельзя по-иному, тогда применяется пластичная хирургия.

Посмотрите на наших политиков, известных людей. Как изменяется лицо, осанка, изменяется даже чувство достоинства. Что здесь есть плохого? Я не вижу в этом ничего плохого. Важно, чтобы это было сделано профессиональными руками. Важно, чтобы молодой девушке, которая еще не рожала, не ставили силиконовые протезы вместо молочных желез, как бы она этого не хотела. Важно, чтобы не делали лазерную шлифовку женщине, которой 30-35, у которой нет рубцов на лице, потому что потом будет диффузный фиброз и рубцевание. Важно помнить, что эстетичная медицина должна быть и этической. К сожалению, на сегодняшний день в связи с коммерциализацией медицины, они стоят на противоположных полюсах. И здесь только играет роль моральность врача – возьмется ли он делать то, что невозможно, или, то, что может навредить.

Евгения Ковалевская