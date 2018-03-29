Киевские чиновники тормозят строительство гамма-центра

«Посылаю вам, люди добрые, 450 гривен на тот чудо-аппарат, который может голову без операции вылечить. Я эти деньги два года из пенсии откладывала — хотела зимнее пальто себе справить. Но смотрю, люди от этих опухолей мрут, а среди них же и деточек много, жалость меня берет. Я еще и в старом пальтишке перезимую, а чудо-аппарат нужно покупать поскорее».

Таким письмом сопровождала денежный перевод Надежда Григорьевна, сельская учительница из Ривненщины, которая даже фамилию свою не указала, поскольку убеждена, что добрые дела не требуют огласки. Весь год собирала вся Украина средства на гамма-нож — поступали и солидные суммы от бизнесменов и артистов, но в большинстве своем пожертвования колебались в пределах от 50 до 100 гривен, кто сколько мог дать. Мудрые люди, такие как Надежда Григорьевна, отдавали даже то, что годами копили на вещи, о которых мечтали, поскольку хорошо понимают, что прежде всего следует спасать здоровье и жизнь человека. Когда наконец из госбюджета выделили средства на строительство специального корпуса и приобретение гамма-ножа, все вздохнули с облегчением — наконец. Чиновники министерства, а вместе с ними и народные депутаты, причастные к медицине, пиарились тогда как могли: и золотые таблички до конца года сулили установить, и бесплатное лечение гражданам гарантировали. Многие люди поверили обещаниям, и уже в конце весны начали обращаться к нейрохирургам — запишите на операцию с помощью гамма-ножа. Представьте себе разочарование больных, которые думали, что жизнь им спасет аппарат, а в ответ услышали: гамма-центра еще нет, и неизвестно, когда он появится...

Думается, что инициатор создания гамма-центра — заместитель директора Института нейрохирургии имени А.Ромоданова АМН Украины, профессор Виталий Цымбалюк, который более десяти лет занимается этой проблемой, не верил ничьим обещаниям, пока ему не сообщили, что деньги на счет поступили и можно начинать строительство. Профессор даже отпуск свой отложил — решил, что поедет на отдых после того, как начнут копать котлован. И зря. Прошло жаркое лето, уже дождливая осень отсчитывает дни, а пейзаж возле админкорпуса Института нейрохирургии остается неизменным. Понятно, что и в нынешнем году гамма-нож в Украине не появится — по-видимому, в ближайшее время больные с опухолью головного мозга, нуждающиеся в немедленном лечении с помощью современного оснащения, его не получат.

— И затрудняемся сказать наверняка, когда это станет возможно, — комментирует ситуацию В.Цымбалюк. — Мы очень признательны всем, кто поддержал идею всенародного сбора средств. На счет нашего института перечислено пять миллионов гривен, и хочу заверить всех, что они будут лежать там вплоть до того момента, когда придет время платить за аппаратуру. К этим «народным» деньгам добавилось еще почти

54,4 млн. грн. из госбюджета. Когда мы получили эту информа­цию, сразу же взялись за работу — определили место под строительство корпуса, заказали проект, начали оформлять пакет необходимых документов. Казалось бы, все готово для старта. Я спокойно поехал в командировку на европейский съезд нейрохирургов. Через неделю возвращаюсь, и сразу на строительную площадку, а все так, как было, — растет трава...

Начинаю доискиваться — в чем же дело? Оказывается, возникли проблемы с «Киевэнерго». Согласно правилам, мы подали туда заявку, чтобы получить разрешение на подключение кабелей, без чего невозможно начинать строительство. «Киевэнер­го», в свою очередь, выставило сумму, которую мы сразу же уплатили и начали ожидать подключения. С того времени прошло больше месяца, никто ничего не делал, но вдруг мы получаем новый документ, которым от нас тре­буют уплатить 300 тысяч гривен.

— Снова за то же самое подключение?

— Да, за то, за что ранее выставляли сумму в пять или шесть меньшую. Если за каждую услугу на строительстве будут выставлять такие счета, то денег хватит, в лучшем случае, на фундамент.

— Акция действительно была всенародная, люди по гривне собирали — неужели для того, чтобы на чужом горе кто-то сверхприбыли получал?

— Было предложение, чтобы фирмы, которые будут принимать участие в строительстве, как-то присоединились к этой акции: они могли бы скорректировать начисленные суммы, хоть немного уменьшить свои доходы, ведь речь идет не о коммерческом проекте. Но, к сожалению, все так и осталось на уровне предложения. Если принять во внимание, что счета «Киевэнер­го» уже были уплачены, то на каких основаниях мы теперь должны переплачивать? К этой проблеме добавилась еще одна — чтобы начать строительство на своей территории, нужно согласовать это с архитекторами, но не в районе, а обязательно в горгосадминистрации. Наш инженер по строительству не может пробиться в главное архитектурное управление КГГА, видно, не тот уровень. Пришлось директору института, который к тому же является вице-президентом Академии медицинских наук Украины, звонить по телефону в приемную главного архитектора Киева, но и ему секретарь ответила, что шефа нет и не будет. Старались выяснить, когда и как можно попасть к нему на прием или хотя бы по телефону переговорить, но ответ один: «Становитесь в очередь!»

Теряем драгоценное время, ждем своей очереди. Но если окажется, что до начала строительства нам нужно собрать еще несколько согласований и разрешений, и везде нас будут ставить в хвост очереди, то, боюсь, мы и за год не управимся. Тем временем, в соответствии с законодательством, если выделенные средства не будут реализованы на протяжении нынешнего года, они вернутся в бюджет. И только мы их и видели.

— Люди немного напуганы информацией, что вы не собираетесь покупать гамма-нож вообще. Почему? Что будет вместо него?

— За то время, пока искали деньги, произошло много изменений — каждый год появляется новое оборудование, которое качественно отличается от предыдущего. В свое время новинкой был гамма-нож — он, конечно, очень эффективный, но узкопрофильный. Богатые клиники могут себе позволить иметь, кроме него, еще несколько современных аппаратов, а нам нужно что-то одно, но универсальное, которое позволило бы лечить опухоли не только головного мозга, но и других органов. Так что мы все время с завистью поглядываем на разные установки, которые демонстрируют на выставках, но нас очень сдерживает цена. Тем не менее в последнее время на передний план вышел еще один вопрос — в Европе проблема с утилизацией радиоактивного кобальта, который работает в гамма-ноже. Возможно, раньше там надеялись захоронять его у нас, в Чернобыле, но экологическая безопасность диктует новые требования, и вопрос утилизации очень обострился. И к тому же менять блок нужно каждые пять лет, раньше это стоило 250 тыс. долл., а теперь — более 500 тысяч. Для нас, бюджетного учреждения, это серьезное препятствие — где мы будем брать полмиллиона долларов каждые пять лет? Как видите, появляются новые вопросы, на что непросто найти ответы.

Не совсем нас устраивало и то, что гамма-нож — узкопрофильный, предназначенный только для нейрохирургии. На­мно­го интереснее линейные ускорители системы «Трилоджи», объединяющие две функции, — они действуют как гамма-нож для головного мозга и могут уничтожать опухоли спинного мозга, шеи, печени и почек, то есть органов, которые не двигаются. Кстати, последнее поколение этих установок уже может работать даже на органах, которые двигаются, — на легких... Это, конечно, дает намного больше возможностей. Например, в клинику привозят пациента, у которого обнаружили множественные метастазы в головном мозге. Гамма-нож может их бескровно уничтожить, но нет гарантий, что он при этом удалит первичную опухоль, поскольку это зависит от того, где она локализуется. А «Трилоджи» дает возможность и это делать. Я летал в США, побывал на фирме, где изготавливают это оборудование, и заметил еще один интересный момент: трубка позволяет разгонять электроны так, что этим можно воспользоваться как для радиохирургии, так и для терапии, то есть один аппарат можно применять и для оперативного вмешательства, и для послеоперационного лечения. К тому же оборудование работает от электросети, потому нет никаких хлопот с радиоактивным кобальтом. Это именно то, что нам нужно.

Вдобавок гамма-нож «берет» лишь небольшие опухоли — до трех сантиметров в диаметре. К нам же обращается очень много больных, но, как правило, поздно, когда опухоли уже запущенные, когда обнаружены множественные метастазы, и помочь им чрезвычайно трудно. А новый аппарат может справиться и с такой проблемой.

— Вы меня убедили. Но ведь вопрос цены остается — или вложитесь в запланированную сумму?

— Цена «Трилоджи» такая же, как и гамма-ножа.

— Это при том, что он намного сложнее и эффективнее?

— Возможно, одна из причин этого то, что в США налажено серийное производство оборудования, что обычно удешевляет продукцию. К тому же влияет конкуренция — каждый год появляются новые разработки, намного более эффективнее предыдущих. Гамма-ножи, как известно, изготовляют лишь по заказу, их выпускают очень мало, вероятно, это тоже влияет на их стоимость.

— Не было бы счастья, как говорится, так несчастье помогло. Возможно, и при нашей бедности все-таки удастся приобрести действительно современное эффективное оборудование.

— Выпускается много разных вариантов аппаратов. Мы же хотим выбрать прежде всего для нейрохирургии, но с расширенными возможностями для лечения остальных органов тела. Такой аппарат, который бы нас устраивал, ныне в Европе всего один — он функционирует в клинике столицы Португалии, тогда как в США много больниц оснащены оборудованием фирмы, которая выпускает «Трилоджи».

— Так что все решено, дело тормозит лишь строительство?

— Да. Если бюджетные средства сейчас не используем, то в следующем году мы их не увидим — ведь готовится бюджет на 2008 год, и эта сумма, естественно, в нем не указана, поскольку мы ее вроде уже получили.

Это все было бы очень смешно, если бы не было так трагично. Ин­ститут нейрохирургии Академии медицинских наук даже в условиях нищего финансирования выживал, нарабатывал новые идеи, лечил пациентов со сложными травмами и патологиями. И про­дол­ жает это делать. Вместе с тем всем понятно, что головной мозг сегодня не лечат лишь скальпелем: требуется современное оборудование, которое уже давно работает в клиниках не только далеких, но и близких соседей — в России и Беларуси. За то время, что профессор В.Цымбалюк «пробива­ет» гамма-нож, трижды (!) на него выделяли деньги из госбюджета. На бумаге. Поскольку в последнюю минуту случался очередной политический кризис, и последняя подпись так и не появлялась на соответствующем документе. Сегодня есть все подписи, есть достаточное количество денег, есть надежды тысяч украинцев, которым нужны сложные нейрохирургические и онкологические операции. Осталось выстоять очередь под приемными городских чиновников.

P. S.Кстати, на счет благотворительной акции в свое время поступили деньги от Л.Черновецкого. Киевский мэр от комментариев тогда отказался. Одни считали, что из-за скромности, другие убеждали, что это взнос от его тезки. Однако сегодня киевский мэр мог бы действительно помочь этому делу. Конечно, не деньгами. Киевляне надеются, что главный архитектор столицы хотя бы мэра примет без очереди. Может, стоит попытаться?..

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