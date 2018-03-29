Cосиски и колбасы могут стать причиной рака

Большинство блюд, которые ежедневно попадает на стол современного человека, не только не приносят организму особенной пользы, но и становятся причиной тяжелых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Стокгольме (Швеция).

Как сообщает сайт «Медновости», особенную нелюбовь ученых заслужили продукты из переделанного мяса, в частности, бекон, сосиски, сардельки, колбасы и ветчина. Ведь, кроме скрытых жиров и «плохого» холестирина, эти продукты приносят в человеческий организм канцерогенные вещества.

По сосиске каждый день — и вы в больнице

Шведские ученые проанализировали 15 исследований, в которых принимали участие почти пять тысяч людей, и выяснили, что при увеличении употребления продуктов из переделанного мяса на 30 граммов в сутки риск развития рака желудка растет в среднем на 20–30 процентов. Короче говоря, для человека с генетически предопределенной склонностью к онкозаболеваниям может оказаться вполне достаточно одной сосиски или бутерброда с колбасой в день, чтобы спустя некоторое время очутиться в онкоцентре. «Наши результаты четко показывают взаимосвязь между повышенным употреблением продуктов из переделанного мяса и раком желудка», — сообщила руководитель исследования Сюзанна Ларсон.

Украинские медики поддерживают мнение шведских исследователей. По словам главного онколога МОЗ Украины Игоря Щепотина, в 35 процентах случаев злокачественные новообразования вызваны именно неправильным питанием пациентов. Жирная пища, отсутствие в рационе овощей и фруктов, «перебор» с консервантами, красителями и ароматизаторами — все это может привести к раку желудка и двенадцатиперстной кишки.

Как подчеркивает главный онколог Черниговской области Владимир Зотов, людям лучше исключить из своего рациона сосиски, колбасы и продукты из переделанного мяса, а также паштеты и консервы (как магазинные, так и домашнего производства). Особенно это предостережение касается мужчин и женщин, чьи близкие родственники (родители, родные брат или сестра) болели раком.

В колбасе — нитриты, в ветчине — токсины

По мнению Сюзанны Ларсон, повышенная канцерогенность колбасы, ветчины и аналогичных продуктов связана с их составом и процессом приготовления. Ни для кого не секрет, что производители добавляют в колбасу нитраты и нитрити, чтобы серый продукт стал аппетитного розового цвета, и чтобы фарш быстро не испортился. Опасность нитратов заключается в том, что они при определенных условиях могут окисляться в нитриты — солей азотистой кислоты, ядовитых для человеческого организма.

Ученые давно доказали, что нитриты «запускают» в живых тканях такие процессы, которые приводят к онкопатологиям. И поскольку в организме нитриты из нитратов образуются именно в желудке и кишечнике (очень редко — непосредственно в ротовой полости), то в первую очередь страдают от яда органы пищеварения.

Кроме того, некоторые продукты из переделанного мяса содержат бензпирен — токсичное вещество, которое образуется при копчении мяса. Попытки организма обезвредить бензпирен приводят к образованию другого, еще более токсичного, вещества, которое может непосредственно повреждать ДНК. Постоянная «дружба» с этими канцерогенами может превратить вполне здорового человека в онкобольного...

Наиболее интересно, что бизнесмен, который любит полакомиться ветчиной и всегда покупает самую дорогую колбасу, имеет такие же шансы услышать от своего врача диагноз «рак желудка», что и студент, который ежедневно завтракает (а временами — еще и обедает и ужинает) дешевыми сосисками. Из группы риска выпадают только почитатели натурпродукта, которые вылавливают кусочки свинины из борща или вытягивают из котелка тушеную куриную голень. Обработано во влажной среде свежее мясо (пропаренное, вареное, тушеное, но не жареное) является самой полезной альтернативой для мясоедов.

Худеешь без причины? Бегом в онкоцентр!

Рак желудка редко диагностируется у абсолютно здоровых людей, которые никогда не имели никаких проблем со здоровьем. Чаще всего эта онкопатология «рождается» после длительного желудочного заболевания. «Запущенный» гастрит, многолетняя хроническая язва, полипы желудка, инфицирование бактерией «Хеликобактер пилори» — все эти болячки могут создать идеальные условия для появления злокачественной опухоли в желудочном «мешке». Поэтому всем пациентам гастроэнтеролога нужно, во-первых, своевременно лечить тот же гастрит, не «запускать» язву до операбельного состояния и радикально бороться с полипами. А во-вторых, каждый больной должен обращать внимание на изменение предыдущих, уже хорошо знакомых желудочных или язвенных симптомов. Если к традиционной боли присоединяются новые неприятные ощущения, нужно идти на прием к онкологу.

В целом о раке желудка могут сигнализировать такие симптомы:

1) общая слабость, снижение работоспособности, быстрая утомляемость;

2) немотивированное снижение аппетита или полная его потеря, отвращение к пищи;

3) ощущение переполнения желудка даже после нескольких ложек супа или одного бутерброда;

4) чувство тяжести в желудке, распирание, иногда боли в надбрюшном участке, изредка тошнота и рвота;

5) беспричинное прогрессирующее истощение и бледность кожи, не связана с иными заболеваниями;

6) апатия, отчужденность, потеря интереса к жизни.

КСТАТИ

Для профилактики рака желудка и других органов системы пищеварения необходимо:

• есть не торопясь, регулярно, в одно и то же время. Поменьше класть в тарелку соленых и копченых продуктов, побольше — натурального сока и молока.

• отказаться как от «перекусов» на ходу, так и от систематического переедания.

• крепкие спиртные напитки лучше не употреблять совсем. Если это невозможно — разбавлять выпивку содовой или минеральной водой.

• остерегайтесь заплесневелых продуктов. Плесень может оказаться тем самым грибком, который производит канцерогенное соединение афлатоксин. Чаще всего этот грибок «селится» в орехах, фруктах, овощах и зерне, которые неправильно выращивают, транспортируют или хранят.

Афлатоксины могут накапливаться в печене и вызывать мутации в клетках, что, соответственно приводит к возникновению злокачественных опухолей.

Наталья Ротай

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