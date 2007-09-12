Работа за компьютером может привести к астме и раку

11:09, 12 сентября 2007
Рак излечим
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Угрозу для здоровья представляют и ноутбуки

Компьютер уже настолько прочно вошел в нашу жизнь, что сегодня невозможно себе представить офисного работника без этой "чудо-машины". Но, к сожалению, железный друг не оказывает позитивного влияния на человеческое здоровье. А долговременное пребывание за компьютером грозит значительным увеличением страниц медицинской карточки.

Разговоры на тему – чем вреден компьютер и насколько – общественность обсуждает еще со времен 486-процессоров. Живут еще в человеческой памяти времена, когда пользователи дабы избежать страшного излучения, вешали на мониторы мутные защитные экраны и обставляли компьютер всевозможными амулетами и растениями. После того, как в обиходе появились встроенные защитные сетки, разговоры о вреде компьютера прекратились. Однако, на сегодняшний день эту проблему до конца не решили. Единственное в чем сходятся все медики – работа за компьютером должна быть не долговременной, либо с перерывами.

Особенно пугает медицинских работников 15-часовое пребывание людей за компьютером в так называемой позе "зю". Такие посиделки приводят обычно к плачевному состоянию: начиная от легких сухости в глазах и ломки в "костях" и заканчивая инсультом. Кстати, последним недугом страдают в основном юные пользователи Интернета, "аськи" и прочих достижений современной цифровой эпохи. Поэтому, врачи рекомендуют ограничить пребывание за компьютером школьным уроком – сорок пять минут и перемена.

Между прочим, в перечне болезней пользователей ПК уже сформировались так сказать профдиагнозы. Одним из таких является – "синдром красного глаза". Ему подвержены практически все офисные работники. Дело в том, что когда мы смотрим на монитор, то реже моргаем и глаза, при этом, недостаточно увлажняются. В результате ближе к вечеру на белке глаза появляется сосудистый рисунок. Это, говорят люди в белых халатах – первый шаг к хроническому конъюктивиту. Дабы не быть потомком графа Дракулы, врачи советуют делать перерывы. Они утверждают, что уже через 45 мин. появляются первые признаки зрительного утомления, а через 2 часа резко снижаются зрительные функции.

Меньшую нагрузку на зрение оказывает считывание информации с экрана дисплея, большую – ее ввод. А самое сильное утомление вызывает работа в диалоговом режиме и компьютерная графика. Кроме того, глаза быстрее устают, когда приходится постоянно перемещать взгляд с экрана на клавиатуру или бумажный лист. Между прочим, модные темные клавиатуры с белыми буквами утомляют глаза быстрее.

Облегчить нагрузку на глаза можно, – утверждают специалисты. Для этого нужно следить, чтобы монитор находился на расстоянии 70 см и на него не падали солнечные лучи или свет яркой лампы. А еще в перерывах между работой за компьютером нужно делать зарядку для глаз. Достаточно быстро поморгать глазами раз 50 и после этого повращать ими сначала по часовой стрелки а затем против. Очень помогают спектральные очки для работы с компьютером. В таких очках зона ясного видения соответствует перемещению взгляда при работе с дисплеем, а линзы – светофильтры отсеивают слишком сильный свет синей части спектра и пропускают нужные зеленую, желтую, оранжевую и красную части.

Еще один компьютерный монстр, негативно влияющий на здоровье человека – компьютерная пыль. Если не протирать своего железного друга специальной салфеткой с антистатиком – можно запросто получить астму. Пыль, которая оседает на системном блоке, разносится компьютерным вентилятором с невидимой скоростью.

Небезопасны клавиатура и мышки. Неправильное расположение этих неотъемлемых составляющих ПК приводит к "синдрому запястья", то есть к защемлению срединного нерва в запястном канале при частых повторяющихся движениях руки. Раньше им страдали только музыканты и те, кто постоянно работает на вибрирующих механизмах. Теперь этот недуг развивается и у пользователей ПК. Основные симптомы – ощущение жжения, онемения и легкой боли в пальцах.

Наиболее страшное, к чему может привести компьютер – опухоль головного мозга. Эту и другие не менее опасные болезни можно получить при использовании беспроводного подключения к Интернету. Сегодня, практически во всех крупных городах Украины зайти в Интернет можно по воздуху в радиусе нескольких десятков метров от точки доступа. Находятся эти самые точки возле академических учреждений, крупных гостиниц и серьезных ресторанов. Прямо на улице. Подключаясь таким образом к Интернету вы оказываетесь в самом центре электромагнитного поля Wi-Fi, которое и способствует развитию опухоли головного мозга. Между прочим, в некоторых странах уже запретили установку оборудования Wi-Fi.

Кстати, угрозу для человеческого здоровья представляют и ноутбуки. Они, по мнению специалистов, склонны к пиротехническим эффектам. Это происходит из-за того, что оболочка батарей – аккумуляторов не выдерживает перегрева и загорается в самый неподходящий момент. Такой случай произошел прошлой осень в аэропорту Лос-Анджелеса. Владелица нового ноутбука, пока ждала своего самолета, решила отправить несколько писем. Однако работать ей пришлось недолго, через несколько минут ноут в руках девушки вспыхнул ярким пламенем. Все закончилось выплатой компенсации производителем техники. Между прочим, после этого случая практически все крупные производители ноутбуков начали кампанию по замене пожароопасных батарей питания.

Утро.ua

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