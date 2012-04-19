Чем полезна хлебная корочка?

Индийские ученые установили, что в хлебной корке содержатся химические вещества, которые препятствуют образованию и росту раковых клеток в желудочно-кишечном тракте, сообщают зарубежные СМИ.

Исследователи провели эксперимент на крысах и выяснили, что употребление хлебных корок на 72% снижает вероятность появления злокачественных опухолей.

Этому способствуют антиоксиданты, содержащиеся в хлебной корке. Однако ученым еще предстоит выяснить, каким именно образом они действуют на организм.