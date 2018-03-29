Евро-2012 сорвется, если украинцев не вакцинируют против кори?

В цивилизованных странах уже давно забыли о таких инфекционных заболеваниях, как корь и краснуха. А в Украине от них гибнут. Прежняя инфекционная вспышка кори поразила 46 тысяч украинцев. Через 5 лет, когда она повторится, больных уже будет свыше 90 тысяч. А именно тогда в нашей стране будет проходить Евро-2012.

Если мы не преодолеем корь до 2012, вполне вероятно Чемпионат Европы по футболу просто отменят - прогнозируют эпидемиологи. Чтобы предотвратить следующую вспышку, Кабмин разрабатывает проект постановления относительно проведения кампании дополнительных прививок против кори и краснухи. Детальнее об этом в интервью с начальником отдела эпидемического благополучия населения Министерства здравоохранения Украины Людмилой МУХАРСКОЙ.

Людмила Мирославовна, действительно ли проблема заболеваемости на корь настолько серьезна, что могут запретить Чемпионат по футболу?

Возможно тут и сгущены краски, но на самом деле известны случаи, когда из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в стране, отменяли международные спортивные соревнования. Поэтому перспектива отмены Евро-2012 в Украине вполне реальна. Характер инфекционных вспышек таков, что они повторяются раз в 5-6 лет. В 2001 году заболели 22 тысячи, в 2006 - уже свыше 46 тысяч. Если не провести дополнительную вакцинацию именно сейчас, мощная вспышка кори произойдет в 2012 году. И больных будет уже свыше 90 тысяч. Это - проблема не только медиков, но и всего государства.

Когда планируют проводить вакцинацию?

Вакцину начнут завозить в начале следующего года, саму кампанию иммунизации начнем весной. Хочу отметить, что это будет дополнительная иммунизация. Мы должны вакцинировать дополнительно 8 миллионов человек, в возрасте от 15 до 29 лет. Это связано с тем, что в 2005-2006 годах в Украине зафиксирована сильнейшая вспышка кори - заболели свыше 46 тысяч человек, 5 из них умерло. И это тогда, когда во многих странах мира уже давно забыли об этом заболевании. В прошлом году именно наша страна дала 83 % от всей "европейской" заболеваемости корью.

В Европе корь полностью ликвидирована. Вспомнить о ней помогла Украина. Страны, в которых корь преодолена, получили завозные случаи кори именно от украинцев. Мы стали нацией, которая активно путешествует и мигрирует. Таким образом, кроме всего прочего, мы экспортируем в цивилизованные страны и возбудитель кори, уже и в Америке обнаружили корь "украинского" происхождения.

Каким образом обнаружили, что корь именно из Украины?

В странах, где кори нет, проводят тщательные расследования каждого случая заболевания. Проводят генетические исследования возбудителя. По геному вируса, устанавливают из какой страны он "прибыл". Именно так и было установлено, что свыше 80 % случаев кори в Европе, имеют "украинский след". У нас также проводили подобные исследования. В 2004 году, когда было зафиксировано лишь 146 случаев кори, мы лабораторно исследовали каждый из них - откуда вирус, наш он, украинский, или завезенный. Специалисты работали с каждым больным с целью обнаружить, как циркулирует возбудитель по стране. Когда же больных корью - десятки тысяч, подобные расследования невозможны.

А были ли жалобы, официальные обращения от евросообщества? Наверное, создавалось впечатление, что в нашей стране ничего не делается, чтобы преодолеть инфекцию?

Нет, жалоб не было. Но мы и сами хорошо понимаем актуальность этой проблемы. Весь мир поставил себе задачу преодолеть корь. И конечно Украина, как член Всемирной организации здравоохранения и мирового сообщества, присоединилась к программе преодоления кори. Для того, чтобы не случалось таких вспышек, мы должны обязательно провести дополнительную иммунизацию. Нужно учесть, что вирус кори перестает циркулировать среди людей, когда иммунитет на это заболевание у свыше 95 процентов населения. Поэтому и эта кампания иммунизации будет эффективной лишь тогда, когда мы вакцинируем не меньше 95 процентов даной возрастной группы. Тогда в стране будет так называемый коллективный иммунитет. И тогда можно говорить, что мы преодолели корь.

Почему определены именно такие возрастные границы - от 15 лет до 29?

Статистика свидетельствует, что на сегодня дети, в возрасте до 14 лет, корью практически не заболевают. Из 46 тысяч человек, инфицированных вирусом кори, - 90 % взрослых. Наибольшее количество студентов, среди них очень низкий уровень защиты. Многим из них, когда они были еще детьми, привики не делали - в то время пошла волна слухов о вредности иммунизации. Да и самой вакцины тогда было недостаточно. Если и делали детям прививки, то некачественными вакцинами, не по установленным схемам. Часто импортной вакциной из "гуманитарки". Возможно, она не вредила человеку, но и защиты после такой вакцинации в организме не вырабатывалось.

Не вредна ли дополнительная прививка для организма человека?

Нет, не вредна. Украинские ученые провели мониторинг защитных титров иммунитета и у большинства нашего населения их недостаточно для того, чтобы нейтрализовать вирус кори.

Если мы эту кампанию проведем успешно, и вакцинируем 8 миллионов людей, то Украина сможет навсегда забыть о кори и краснухе. Как это было когда-то с полиемиелитом. Благодаря дополнительной иммунизации с 1996 года у нас не было ни одного случая заболевания страшного недуга.

А если все же человек категорически откажется от вакцинации?..

Когда родители отказываются делать от прививок, или говорят, что лучше будет, если ребенок переболеет, я всегда их спрашиваю, понимают ли они, какую ответственность берут на себя. Если ребенок переболеет в легкой форме - слава Богу. А если умрет? Корь - это тяжелое заболевание, от него дети умирают. В прошлом году погибло 4 ребенка...

Мы понимаем, будут такие, которые откажутся. И уже сейчас есть люди, которые критикуют нас за эту кампанию. Мы будем доказывать людям, что это необходимо, будем обращаться за помощью к СМИ. Люди должны понять - это нужно не только конкретному человеку, но и всему украинскому обществу. Если среди населения не будет коллективного иммунитета на возбудитель кори, вирус будет распространяться. Люди будут болеть. Говорят - вот 46 тысяч переболели, значит у них якобы уже есть иммунитет, но из 8 миллионов потенциальных больных, это очень незначительное количество. Коллективного иммунитета против кори в Украине нет. Мы должны его наработать.

Известно, что эта вакцина индийского производства. Принято считать, что медицинские препараты с Индии весьма сомнительного качества...

Саму вакцину закупает не Украина, а Детский фонд ООН. Считаю, что авторитета ЮНИСЕФ вполне достаточно. Такая уважаемая международная организация не привезет не сертифицированный товар. Вакцина преквалифицирована ВОЗ. Важно, что она - иммуногенноя и нереактогенная. Эти характеристики очень важны для любой вакцины. Производство также преквалифицировано ВОЗ, оно достаточно мощное, имеет все необходимые международные сертификаты качества. Наши специалисты побывали в Индии и подтверждают это.

Проводятся ли дополнительные кампании по вакцинации в странах Евросоюза?

Нет, им это не нужно. Они преодолели подобные инфекционные заболевания благодаря плановой, рутинной вакцинации. Если из года в год делать прививку качественной иммуногенной вакциной, то можно преодолеть инфекции и без дополнительных иммунизаций.

Сколько средств из украинского бюджета будет выделено для этой кампании?

Ни одной копейки. Это не будут “живые” деньги. ЮНИСЕФ поставляет и вакцину, и одноразовые шприцы, и даже коробки для их утилизации. За средства международных организаций будут проводиться обучения, семинары, выпускаться бюллетни.

Разговаривала Наталия Максименко