Пищевая сода победит рак груди

Ученые из Университета Аризоны получили грант в 2 миллиона долларов от Национальных институтов здравоохранения на разработку средства, убивающего рак груди. В основе их работы лежит обычная пищевая сода, известна также как гидрокарбонат натрия.

На данный момент проведенные эксперименты на грызунах доказали: пищевая сода способна уменьшать объем опухолей, противостоя молочной кислоте, отложения которой образуются по мере распространения рака.

По словам Марка Пэйджела, адъюнкт-профессора биомедицинской инженерии и руководителя соответствующей научной работы, если пить раствор пищевой соды, человек сможет изменить уровень pH в теле, что позволит повысить эффективность противораковых препаратов.

Правда, здесь имеются ограничения: потребление слишком больших объемов соды может вызвать токсический эффект в отношении мочевого пузыря и почек. Надо сказать, раствор соды применяется в медицине уже давно. Обычно ее используют в качестве антисептического полоскания и для нейтрализации излишней кислотности при изжоге.

newsland.ru