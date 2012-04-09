Рак можно лечить лекарствами от диабета

Препарат, снижающий уровень глюкозы в крови, ученые предложили использовать при лечении злокачественных опухолей.

Активность лекарства в отношении различных видов рака выявили две независимые группы исследователей из США и Канады, сообщают МедНовости со ссылкой на Medical News Today.

Канадцы, возглавляемые Энтони Джошуа (Anthony Joshua) из Больницы принцессы Маргарет в Торонто, для участия в исследовании отобрали 22 мужчин с раком предстательной железы.

Всех участников готовили к операции по удалению органа. В ходе подготовки им трижды в день давали по 500 миллиграммов метформина. В среднем больные получали препарат в течение 41 дня.

Группа Джошуа изучила удаленные у пациентов опухолевые ткани, а затем сравнила полученные данные с результатами предыдущих исследований, проведенных с помощью биопсии. Ученые выяснили, что после назначения метформина скорость роста опухолей простаты снизилась.

Исследователи из Мэрилендского университета в США, в свою очередь, провели серию экспериментов на мышах, предрасположенных к развитию гепатоцеллюлярной карциномы (наиболее распространенной раковой опухоли печени).

По результатам исследования, у грызунов, которым вводили метформин, число развившихся опухолей было на 57 процентов ниже, чем у животных из контрольной группы.

Кроме того, размеры опухолей у мышей из первой группы оказались на 37 процентов меньше, чем у грызунов, не получавших лекарство.

focus.ua