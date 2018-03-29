Санэпидемстанция закрывает киевские фаст-фуды

На днях средства массовой информации сообщили, что санэпидемстанция закрыла шесть ресторанов быстрого питания в подземном переходе. Сообщили, что среди неработающих оказались «Швидко», два салона «Смачної картоплі», «Автопицца», «Апельсин» и «Uno Pizza Club». Медики обнаружили там грубые нарушения при приготовлении пищи и организации работы персонала. Главный санитарный врач Шевченковского района Михаил Мельниченко выразил недовольство тем, что температура в обеденных залах не соответствовала комфортным условиям. «К тому же у них отсутствует естественное освещение. Это значит, что персонал должен работать не больше четырех часов», – сказал однофамилец известного майора в одном из интервью.

Что самое интересное, закрывать фаст-фуды СЭС начала после обращения в станцию простой киевлянки, которая жаловалась на плохое самочувствие в подземном переходе. Дескать, из-за кондиционеров здесь стоит страшная жара. Медики оперативно сделали замеры: ничего себе, температура в переходе доходила до 38 градусов. Эпидемиологи сказали, что собственники кафе выводили кондиционеры в подземелье, не имея на это права. Выяснилось также, что продукты в этих фаст-фудах сохранялись фактически в тепле, а в кафе «Апельсин» нет туалета и умывальника для персонала. Словом, заведения закрыли, на некоторые наложили штраф, а мы решили сходить посмотреть, в каком состоянии это все находится.

Проверка УНИАН показала, что кафе «Переход-м», легендарная киевская «шайба», продолжает обслуживать покупателей, причем на его двери написано: «Работает кондиционер». Собственно, его никто и не закрывал. Работает также «Uno Pizza Club», причем «естественного освещения» в заведении не стало больше ни на луч. Функционирует салон игровых автоматов «Ниагара», впрочем, его тоже не закрывали, хотя и здесь стоит большой кондиционер, выведенный в подземку, тут также отсутствует солнечный свет. Кстати, сотрудницы «шайбы», некоторые из которых работают здесь по несколько десятков лет, утверждают, что действительно, в последнее время в переходе стало жарко, но виноваты в том не фаст-фуды. Главная причина нагревания воздуха – «Глобус».

Два зала «Смачної картоплі» стоят мрачные и пустые, на «Швидко» даже вывешена надпись: временно не работает. Надо сказать, что хоть это и не лучшие заведения, но и они имели своих регулярных посетителей. Теперь желающим быстро отобедать приходится идти в «Глобус», в фаст-фудах которого в обеденный час не так и мало людей.

Что также характерно, «Апельсин» продолжает работать. Правда, не в дневное время, а в вечернее. Иначе зачем бы здесь перед дверью красовалась вывеска с надписью: «водка – 2,65, коньяк – 4,50» и т.д.? Говорят, здесь нет туалета и рукомойника для персонала? Да если бы вы видели этот персонал, то сразу бы поняли, что он в этих тонкостях не нуждается.

Кстати, если вы, разочаровавшись в работе сети общественного питания, решили накупить себе продуктов, чтобы приготовить что-то самим, то у вас есть теперь такая возможность. Как известно, еще недавно гастроном «Крещатик» был закрыт на ремонт. При том городские власти клятвенно обещали, что он будет функционировать ко Дню независимости, и слово свое сдержали: продуктовый магазин снова открыт. Однако там еще по полной программе ведутся отделочные работы, в гастрономе стоят «леса», суетятся строители.

Власти хвастались, что площадь обновленного гастронома будет вдвое больше прежнего. С одной стороны, это действительно так: в «Крещатике» построен второй этаж. С другой – если говорить о старом гастрономе, то каждый киевлянин знает, что он был вдвое, а то и втрое больше до того, как его с двух сторон не «поджали» двумя салонами мобильной связи. Интересно также то, что на первом этаже обновленного гастронома располагается вино-водочный отдел, хлебный – на втором. Некоторым людям придется помучиться, чтобы добыть себе пропитание, тем более что пол теперь здесь скользкий (интересно, что будет во время дождя?).

Мы же, учитывая тот факт, что киевские власти предпочитают продуктам мобильные телефоны, предположили: на месте закрытых «Швидко» и «Смачної картоплі» появятся салоны мобильной связи. И, скорее всего, нас ждет то, что мы будем делать салаты из «нокий», а супы варить из «моторолл». Запивать можно тем, что купим в «Апельсине»: вряд ли закроют столь прибыльную «разливайку».

Антон Зикора