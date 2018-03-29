Тендерная палата: закупая лекарства, из бюджета в коммерческие структуры перекачали больше 11 млн.

На пресс-конференции, состоявшейся недавно. в УНИАН, глава правления Тендерной палаты Украины (ТПУ) Владимир Лаба озвучил результаты проведенного анализа 1057 процедур закупок лекарственных средств (ЛС) и медицинского оборудования на сумму 1014964,2 тыс. грн. и сообщил, что установлены нарушения законодательства в каждой из них. Среди выявленных проблем наиболее серьезными являются нарушения принципов государственных закупок, особенно тех, которые касаются максимальной экономии и эффективного использования государственных средств.

Так, были отмечены случаи установления цены на тендерное предложение с нарушениями норм законодательства в связи с игнорированием требований п. 5.1.7. Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» и постановления КМУ от 17.12.2003 г. № 1949 об освобождении от обложения НДС ЛС и медицинского оборудования, зарегистрированных и допущенных к применению в Украине. Согласно данным анализа нарушение указанных нормативных актов в текущем году привело к незаконному перечислению на счета коммерческих структур бюджетных средств на сумму больше 11 миллионов гривен.

Таким способом Крымским республиканским клиническим онкологическим диспансером был включен НДС в стоимость товаров на сумму 666,7 тыс. грн., Львовским областным госпиталем инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы – на сумму 290,1 тыс. грн., Немировской ЦРБ — 117,9 тыс. грн. И этот список можно продолжать. Нарушаются также требования ст. 119 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 г.», ст. 9 Закона Украины «О ценах и ценообразовании», постановлений КМУ от 25.12.1996 г. № 1548 и от 20.06.2007 г. № 835 касательно удерживания граничного уровня цен на ЛС, который устанавливается относительно оптовой цены производителя. Закупки по непонятным причинам происходят исключительно через посредников, минуя производителя, и с наценками, существенно превышающими 10%, предусмотренные законодательством. По данным выборочного исследования, при закупке ЛС на сумму 4060,21 тыс. грн. заказчики потеряли 831,9 тыс. грн. государственных средств вследствие завышения цен.

Несмотря на увеличение финансирования здравоохранения, состояние материально-технического обеспечения лечебно-профилактических учреждений крайне неудовлетворительное. По мнению экспертов ТПУ, причина низкого качества оказания медицинской помощи не только в недостаточном финансировании отрасли, но и в том, как распределяются и используются средства, выделенные государством на здравоохранение. По мнению В. Лабы, усиление контроля за качеством ЛС и медицинского оборудования и формированием цены на них в соответствии с действующим законодательством может привести к удешевлению и повышению качества медицинской помощи. Один из основных недостатков, выявленных при исследовании тендерных закупок, — то, что тендерная документация не содержит всей необходимой информации относительно предмета закупок, его качества, технических параметров, квалификационных требований к участникам. Это часто вызывает недоразумения по поводу того, что конкретно требует заказчик, и является причиной многочисленных жалоб участников торгов.

Актуальнейшая проблема фармацевтического рынка Украины — фальсификация ЛС. По данным МЗ Украины, только за І полугодие 2006 г. был выявлен 251 случай реализации незарегистрированных в Украине, некачественных и фальсифицированных препаратов. В текущем году объем их реализации составил уже около 4% общего количества ЛС, представленных на рынке Украины.

По мнению ТПУ, исправить эту ситуацию на рынке поможет проведение заказчиками процедур закупок с соблюдением норм законодательства и при надлежащей организации тендеров. Закупать необходимо препараты и медицинское оборудование, прошедшие государственную регистрацию в установленном законом порядке. Если закупаются ЛС зарубежного производства, они должны пройти соответствующий контроль и тестирование при ввозе в Украину. Также к участию в торгах должны допускаться только те претенденты, которые имеют все необходимые лицензии и сертификаты соответствия и качества.

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