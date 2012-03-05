Помогите спасти 6-летнего Арсена

Друзья, колеги, товарищи и просто люди! Обращаемся к Вам с огромной просьбой. В дом, где рос и бегал здоровый ребенок 6 лет, пришла большая беда. У Арсена обнаружили тяжелое заболевание крови - ЛЕЙКЕМИЯ. В даный момент Арсен проходит дорогостоящее лечение в Израиле, уже прошел два курса химиотерапии, за два месяца на лечение потрачено около 70 тысяч доларов.

К глубокому сожалению, в семье ветеринаров с Полтавской области нет возможности собрать всю необходимую сумму для лечения больного ребенка.

Огромная к Вам просьба: помогите, пожалуйста, спасти ребенка по мере возможности .

От этого зависит здоровье и жизнь ребенка. Не будьте безразличными. Спасибо за понимание.

www.kogan-arsen.in.ua - сайт Арсена в интернете.

Реквизиты отца: (для переводов в гривнах): Банк отправителя :ПриватБанк Банк получателя:ПриватБанк Получатель: Коган Ярослав Григорьевич № карточки: 4627 0878 8829 8132

Реквизиты WebMoney для помощи Арсену Когану U131523016511 - UAH; Z226754600575 - USD; E212748333851 - EUR; R396607400149 - RUB.