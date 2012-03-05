Помогите спасти 6-летнего Арсена

17:47, 05 марта 2012
Рак излечим
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Тяжелое заболевание крови

Друзья, колеги, товарищи и просто люди!

Обращаемся к Вам с огромной просьбой. В дом, где рос и бегал здоровый ребенок 6 лет, пришла большая беда. У Арсена обнаружили тяжелое заболевание крови - ЛЕЙКЕМИЯ. В даный момент Арсен проходит дорогостоящее лечение в Израиле, уже прошел два курса химиотерапии, за два месяца на лечение потрачено около 70 тысяч доларов. 

 К глубокому сожалению, в семье ветеринаров с Полтавской области нет возможности собрать всю необходимую сумму для лечения больного ребенка.

 Огромная к Вам просьба: помогите, пожалуйста, спасти ребенка по мере возможности .

От этого зависит здоровье и жизнь ребенка. Не будьте безразличными. Спасибо за понимание.

www.kogan-arsen.in.ua - сайт Арсена в интернете.

Реквизиты отца: (для переводов в гривнах):

Банк отправителя :ПриватБанк

Банк получателя:ПриватБанк

Получатель: Коган Ярослав Григорьевич

№ карточки: 4627 0878 8829 8132

Реквизиты WebMoney для помощи Арсену Когану

 U131523016511 - UAH;

 Z226754600575 - USD;

 E212748333851 - EUR;

R396607400149 - RUB.

Счет - для перечисления наличных средств в любой валюте:

ПАТ "Полтава - банк",

Код ОКПО:09807595,

МФО 331489,

р/р 2924388,

назначение платежа: «КОГАН НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА»

Пополнение картсчета 26254181202101»

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