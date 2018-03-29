Наверное, с этим сталкивался каждый пользователь Интернета: вам на почту приходит письмо-крик о помощи. Люди просят сдать кровь тем, кто попал в аварию, перенес операцию и т.д. Конечно, получатели таких сообщений особенно не спешат бежать при этом в указанном направлении. Чаще всего они или убивают письмо, или отправляют его дальше по знакомым адресам. В целом скепсис получателей подобных сообщений понять можно, каждый из них думает: не обман ли это и неужели у нас не хватает крови? Чтобы выяснить все это, мы обратились к Алексею КОВАЛЮ, главе Украинского Фонда Доноров Крови.

- Крови нигде в мире не хватает. Придите на любую станцию переливания крови – там днюют и ночуют родственники людей, которые нуждаются в переливаниях. А врачи им так и говорят: ищите доноров.

- Но есть те, кто спекулирует кровью, продает ее незаконно?

- Мошенников и подлых людей достаточно. Есть, например, те, кто разыгрывает соседей, давая их телефоны, чтобы им названивали днем и ночью.

- Расскажите о Вашей организации. Как вы пришли к ее созданию?

- В свое время мне вырезали аппендицит, после операции началось осложнение, мне понадобилась кровь – добрые люди помогли. С тех пор я стал заниматься тем, чем занимаюсь, и знаю, зачем живу. Наша организация существует исключительно на добровольных началах. У нас нет ни офиса, ни счета, нам даже не удалось зарегистрироваться, освобожденных работников тоже нет, я сам тружусь в нескольких местах. Просто у нас в Интернете существует довольно солидный банк доноров крови по всей стране (http://www.donor.com.ua/new/index). И мы довольно оперативно можем помочь многим. Случается так, что я сам развожу доноров на своей «семерке» по Киеву.

- Неужели вам никто не помогает и действительно ли так все бесплатно?

- Сегодня мне позвонил человек, попросил крови для матери, у которой цирроз печени. Спросил: «Сколько это будет стоить?»… Он долго удивлялся, почему бесплатно. Мы же все делаем так, что люди сдают кровь конкретному человеку – как здесь можно нагреться?

- Сколько же сегодня насчитывается в стране доноров?

- Триста тысяч, в советское время было в четыре раза больше.

- Почему так?

- Тогда это было популярно, существовала хорошо налаженная система сбора крови. Сейчас многие люди боятся сдавать кровь, потому что им надо пройти анализы, и они боятся узнать, что чем-то больны. Кроме того, по закону, у доноров существует масса льгот, где-то около двенадцати, но этот закон совершенно не работает. Сегодня доноры государству не нужны, и мы приложим все усилия, чтобы закон, наконец-то, заработал.

Александр БРУСИЛОВСКИЙ, глава Украинской Открытой Ассоциации Организаций, Групп и Лиц, работающих с детьми, больными онкозаболеваниями (http://www.donor.org.ua), сам пятнадцать раз «одалживавший» кровь нуждающимся, говорит:

- Года четыре назад мне тоже пришло мне по почте такое же сообщение: надо сдать кровь для ребенка. Я пошел в отделение онкологии. Увидел тех детей, которые нуждаются в крови, посмотрел, в каких отвратительных условиях они содержаться. Так решил стать донором. Правда, первый ребенок, которому я сдавал кровь, умер.

- Все-таки есть люди, которые наживаются на крови?

- Да вроде у нас такого не наблюдалось. Наши единомышленники из Москвы говорят, что там распространялись объявления о помощи. Люди звонили – «влетали» на платные входящие. Оказывалось, что тот, кто размещал объявления, договаривался с мобильным оператором, которому отчислялись немалые суммы за звонки.

- Что же делать, когда приходит подобная просьба?

- Если запустить в Интернет сообщение о том, что нужна кровь, оно будет гулять там года два. А поэтому не нужно их слать дальше, надо потрудиться, перезвонив для начала по указанным телефонам: может, помощь уже давно не нужна.

- Какая у вас база доноров?

- Порядка 1300 человек по Киеву.

- Этого хватает на всех?

- Скажем так: мы закрываем на две третьих потребности по Киеву в крови для онкобольных детей. Правда, приходится помогать не только детям, и не только онкобольным.

- Но 1300 доноров могут помочь в любую минуту?

- Ни в коем случае. В благородной деятельности доноров есть множество нюансов. Во-первых, человеку нельзя сдавать слишком часто кровь. Во-вторых, сегодня он донор, завтра по каким-то причинам не может им быть: он может куда-то уехать, у него могут оказаться плохие анализы, сложно найти кровь сейчас, в период отпусков. Донор не машина. В результате на десять звонков в лучшем случае окажется один человек, способный сдать кровь. А ведь некоторым больным приходится делать по сто двадцать переливаний. А для работы с теми же онкобольными кровь нужно прогонять через сепаратор, кроме того, она должна быть свежей, использована в течение пяти дней.

- На крови зарабатывают?

- Недавно какой-то очень умный человек предложил донорам платить – на станции переливания в массовом порядке пошли бомжи и алкоголики. Скажите, какая у них может быть кровь?

- Как говорится, в вашем алкоголе крови не обнаружено.

- Вот именно.

- Так что получают доноры за свой труд?

- В «Охматдете» им дают талончик на разовое питание, справку на день отдыха. Некоторым донорам доплачивают те, кто нуждается в крови. Но это все не идет ни в какое сравнение с тем унижением, какое приходится испытывать этим людям, когда они сдают кровь. Чтобы это сделать, человеку необходимо выстоять двухчасовую очередь под ворчание бабушек, которые работают на станциях. Донорам колют вены, которые потом вспухают и т.д. Доноры – очень мужественный народ.

- Где вы при таком положении дел ищите этих мужественных людей?

- В основном в храме. Там самые отзывчивые люди. Часто достаточно прийти туда с фотографией, рассказать прихожанам о проблеме – поддержка чувствуется сразу.

- У вас нет никаких ресурсов, кроме сайта, тем не менее ваши объявления можно увидеть на коммерческих площадях. Как так выходит?

- Да, сейчас в метро висит объявление: помогите Данилке Пшеничному. Нам пошли навстречу, разместив его бесплатно.

- Насколько часты случаи милосердия?

- Милосердных людей очень много у нас. И в большинстве случаев они делают все тайно. Человек как бы остается один на один с тем или иным ребенком. Мы только помогаем тому, чтобы этот контакт состоялся. И жаль, что государство самоустраняется от этой проблемы.

- Как это проявляется?

- Мы пытались выступать в парламенте, приходили туда с фотографиями больных детей, но нас никто не хотел слушать, от нас отмахивались, как от назойливых мух. Что ж, приходится работать с конкретными людьми, и мы делаем так – стараемся всегда делать так, чтобы доноры знакомились с детьми, которым они сдают кровь. Поверьте, это очень действенно: люди буквально на глазах становятся друг другу родными.

Антон Зикора