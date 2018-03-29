Таблетка с летальным исходом
Около тысячи человек в год теряет Украина из-за неграмотного применения лекарств. Данные эти неофициальны... Чаще всего причиной трагедии являются анестетики для местного применения, на втором месте - кровезаменители и инфузионные растворы...
Около тысячи человек в год теряет Украина из-за неграмотного применения лекарств. Данные эти неофициальные, основанные на прогнозируемых расчетах специалистов. Из документов службы фармнадзора известно лишь следующее: за первую половину года поступило 18 тысяч спонтанных сообщений от врачей о несерьезных и ожидаемых побочных эффектах лекарственных средств, среди которых есть и данные о 42 официально зарегистрированных летальных исходах медицинского применения лекарств.
Чаще всего причиной трагедии являются анестетики для местного применения, на втором месте — кровезаменители и инфузионные растворы, далее идут средства для наркоза и противовоспалительные препараты, в трех случаях пациенты погибли после введения рентгенконтрастного вещества и в одном — доксорубицина, применяемого в онкологии. Такие данные были озвучены на Первой научно-практической конференции «Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения».
Как полагает директор Государственного фармакологического центра Виктор Чумак, в первую очередь, это связано с появлением препаратов, имеющих высокую биологическую активность, нерациональным применением уже знакомых лекарств, использованием некачественных лекарственных средств и, что самое актуальное для нашей страны, самолечением. Передозировка, главным образом, при самолечении, оказалась основной причиной смерти в 27% случаев гибели пациентов после приема лекарств.
Ведь отправляясь в аптеку, многие и не подозревают, что, к примеру, ацетилсалициловая кислота в большом количестве вызывает желудочно-кишечные кровотечения, некоторые антибиотики — нарушение работы системы кроветворения, пероральные контрацептивы — тромбоэмболию и так далее. Причем чаще всего осложнения возникают у самых слабых — пожилых и детей. Зафиксирован случай, когда женщина самостоятельно лечилась от радикулита. Чтобы усилить эффект диклофенака натрия, она вводила себе двойную дозу препарата. В результате от передозировки развился тяжелый побочный эффект, и пациентка умерла.
Однако наиболее «популярное» осложнение — аллергия. По словам главного аллерголога Минздрава профессора Бориса Пухлика, из 100 тысяч человек у 2% развивается лекарственная аллергия, у 10% из них наступает анафилактический шок, который в 10% случаев заканчивается летальным исходом. Не так давно в одной из черновицких стоматологических клиник от анафилактического шока после введения галотана умер 14-летний мальчик. У ребенка были гормональные нарушения, что, вероятно, также сыграло свою роль.
При этом некоторые из побочных эффектов возникают мгновенно, а другие могут проявиться через год-два и даже к концу жизни. Вовремя определить причину такого эффекта иногда бывает весьма непросто — из-за того, что люди, особенно пожилого возраста, принимают сразу несколько препаратов. Некоторые из них несовместимы друг с другом, однако об этом часто не догадываются не только пациенты, но и врачи.
"Беспечность и легкомыслие врачей иногда удивляет не меньше легкомыслия пациентов, — говорит руководитель Черновицкой региональной службы фармнадзора Раиса Косуба. — Недавно в одну из поликлиник Черновцов пришла женщина, страдающая ревматическим заболеванием сердца. Она принесла с собой ампулу ретарпена и попросила врача ввести ей препарат. Через три минуты после инъекции у нее остановилось дыхание и перестало биться сердце. Но мы никогда бы не узнали об этом случае, если бы через три дня в той же поликлинике от ретарпена не пострадала еще одна пациентка. Врачам удалось ее спасти, и тогда в Госинспекцию по контролю за безопасностью лекарственных средств было отправлено сообщение о серьезных побочных реакциях на препарат. Оказалось, что у обеих больных была аллергия на анальгин, и если бы перед инъекциями женщинам делали пробы на чувствительность к препарату, то трагедий бы не случилось".
На развитие нежелательных побочных эффектов влияет и то, что человек ест во время лечения. Как известно, лекарства мы больше пьем или глотаем, нежели вводим внутривенно, внутримышечно или каким-либо иным способом с помощью свечей, пластырей и так далее. В пищеварительном же тракте лекарство может находиться от нескольких часов до нескольких суток. Поэтому съеденные продукты успевают не только влиять на время всасывания лекарства, его биодоступность, но и усиливать его действие или наоборот ослаблять, повышать либо замедлять скорость выведения.
" Ни в коем случае нельзя запивать антибиотики молоком, — утверждает профессор Тернопольского медицинского университета Александра Орещук, —оно снижает их всасываемость и весь лечебный эффект в целом. Зато с нестероидными противовоспалительными средствами все наоборот — молоко увеличивает скорость и полноту их всасывания. Не стоит запивать лекарства и минеральной водой — это может привести к разрушению оболочки действующего вещества. Тонизирующие напитки «Фанта», «Пепси-кола» и другие содержат ионы железа и кальция, которые образуют труднорастворимые комплексы с антибиотиками тетрациклинового ряда, макролидами и поэтому могут снизить их антибактериальный эффект".
Уникальными свойствами обладает грейпфрутовый сок: он повышает токсичность лекарств, что проявляется головной болью, развитием нарушений ритма сердца и депрессией. Чай и кофе содержат биологически активные вещества, которые способны изменять всасываемость препаратов и усиливать обезболивающий эффект парацетамола и ацетилсалициловой кислоты, а также ускорять выведение из организма некоторых лекарств, например, ампициллина. Кроме того, содержащийся в них танин уменьшает скорость и степень всасывания атропина, кодеина, морфина, папаверина, платифиллина и пероральных контрацептивов.
Влиять на действие лекарств могут и некоторые продукты, содержащие фармакологически активные вещества. Например, калина, черноплодная рябина, земляника, свекла содержат биологически активные вещества, которые способствуют расширению периферических сосудов и снижению артериального давления. Поэтому они усиливают эффект гипотензивных препаратов, что резко снижает артериальное давление.
Действие антикоагулянтов снижают продукты, богатые витамином К: шпинат, свинная печень, помидоры, зеленый горошек и белокочанная капуста. Одновременное употребление продуктов, содержащих нитраты и нитриты (их может быть много в ранних овощах), с антигистаминными препаратами, сахароснижающими средствами и нитроглицерином, формирует опасные нитросоединения, которые стимулируют развитие опухолей.
Татьяна ГАЛКОВСКАЯ