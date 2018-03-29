Таблетка с летальным исходом

Около тысячи человек в год теряет Украина из-за неграмотного применения лекарств. Данные эти неофициальные, основанные на прогнозируемых расчетах специалистов. Из документов службы фармнадзора известно лишь следующее: за первую половину года поступило 18 тысяч спонтанных сообщений от врачей о несерьезных и ожидаемых побочных эффектах лекарственных средств, среди которых есть и данные о 42 официально зарегистрированных летальных исходах медицинского применения лекарств.

Чаще всего причиной трагедии являются анестетики для местного применения, на втором месте — кровезаменители и инфузионные растворы, далее идут средства для наркоза и противовоспалительные препараты, в трех случаях пациенты погибли после введения рентгенконтрастного вещества и в одном — доксорубицина, применяемого в онкологии. Такие данные были озвучены на Первой научно-практической конференции «Безопасность лекарств: от разработки до медицинского применения».

Как полагает директор Государствен­ного фармако­логичес­кого центра Виктор Чумак, в первую очередь, это связано с появлением препа­ратов, имеющих высокую биологическую активность, нерациональным применением уже знакомых лекарств, использованием некачественных лекарственных средств и, что самое актуальное для нашей страны, самолечением. Передозировка, главным образом, при самолечении, оказалась основной причиной смерти в 27% случаев гибели пациентов после приема лекарств.

Ведь отправляясь в аптеку, многие и не подозревают, что, к примеру, ацетилсалициловая кислота в большом количестве вызывает желудочно-кишечные кровотечения, некоторые антибиотики — нарушение работы системы кроветворения, пероральные контрацептивы — тромбоэмболию и так далее. Причем чаще всего осложнения возникают у самых слабых — пожилых и детей. Зафиксирован случай, когда женщина самостоятельно лечилась от радикулита. Чтобы усилить эффект диклофенака натрия, она вводила себе двойную дозу препарата. В результате от передозировки развился тяжелый побочный эффект, и пациентка умерла.

Однако наиболее «популярное» осложнение — аллергия. По словам главного аллерголога Минздрава профессора Бориса Пухлика, из 100 тысяч человек у 2% развивается лекарственная аллергия, у 10% из них наступает анафилактический шок, который в 10% случаев заканчивается летальным исходом. Не так давно в одной из черновицких стоматологических клиник от анафилактического шока после введения галотана умер 14-летний мальчик. У ребенка были гормональные нарушения, что, вероятно, также сыграло свою роль.

При этом некоторые из побочных эффектов возникают мгновенно, а другие могут проявиться через год-два и даже к концу жизни. Вовремя определить причину такого эффекта иногда бывает весьма непросто — из-за того, что люди, особенно пожилого возраста, принимают сразу несколько препаратов. Некоторые из них несовместимы друг с другом, однако об этом часто не догадываются не только пациенты, но и врачи.

"Беспечность и легкомыслие врачей иногда удивляет не меньше легкомыслия пациентов, — говорит руководитель Черновицкой региональной службы фармнадзора Раиса Косуба. — Недавно в одну из поликлиник Черновцов пришла женщина, страдающая ревматическим заболеванием сердца. Она принесла с собой ампулу ретарпена и попросила врача ввести ей препарат. Через три минуты после инъекции у нее остановилось дыхание и перестало биться сердце. Но мы никогда бы не узнали об этом случае, если бы через три дня в той же поликлинике от ретарпена не пострадала еще одна пациентка. Врачам удалось ее спасти, и тогда в Госинспекцию по контролю за безопасностью лекарственных средств было отправлено сообщение о серьезных побочных реакциях на препарат. Оказалось, что у обеих больных была аллергия на анальгин, и если бы перед инъекциями женщинам делали пробы на чувствительность к препарату, то трагедий бы не случилось".

На развитие нежелательных побочных эффектов влияет и то, что человек ест во время лечения. Как известно, лекарства мы больше пьем или глотаем, нежели вводим внутривенно, внутримышечно или каким-либо иным способом с помощью свечей, пластырей и так далее. В пищеварительном же тракте лекарство может находиться от нескольких часов до нескольких суток. Поэтому съеденные продукты успевают не только влиять на время всасывания лекарства, его биодоступность, но и усиливать его действие или наоборот ослаблять, повышать либо замедлять скорость выведения.

" Ни в коем случае нельзя запивать антибиотики молоком, — утверждает профессор Тернопольского медицинского университета Александра Орещук, —оно снижает их всасываемость и весь лечебный эффект в целом. Зато с нестероидными противовоспалительными средствами все наоборот — молоко увеличивает скорость и полноту их всасывания. Не стоит запивать лекарства и минеральной водой — это может привести к разрушению оболочки действующего вещества. Тонизирующие напитки «Фанта», «Пепси-кола» и другие содержат ионы железа и кальция, которые образуют труднорастворимые комплексы с антибиотиками тетрациклинового ряда, макролидами и поэтому могут снизить их антибактериальный эффект".

Уникальными свойствами обладает грейпфрутовый сок: он повышает токсичность лекарств, что проявляется головной болью, развитием нарушений ритма сердца и депрессией. Чай и кофе содержат биологически активные вещества, которые способны изменять всасываемость препаратов и усиливать обезболивающий эффект парацетамола и ацетилсалициловой кислоты, а также ускорять выведение из организма некоторых лекарств, например, ампициллина. Кроме того, содержащийся в них танин уменьшает скорость и степень всасывания атропина, кодеина, морфина, папаверина, платифиллина и пероральных контрацептивов.

Влиять на действие лекарств могут и некоторые продукты, содержащие фармакологически активные вещества. Например, калина, черноплодная рябина, земляника, свекла содержат биологически активные вещества, которые способствуют расширению периферических сосудов и снижению артериального давления. Поэтому они усиливают эффект гипотензивных препаратов, что резко снижает артериальное давление.

Действие антикоагулянтов снижают продукты, богатые витамином К: шпинат, свинная печень, помидоры, зеленый горошек и белокочанная капуста. Одновременное употребление продуктов, содержащих нитраты и нитриты (их может быть много в ранних овощах), с антигистаминными препаратами, сахароснижающими средствами и нитроглицерином, формирует опасные нитросоединения, которые стимулируют развитие опухолей.

Татьяна ГАЛКОВСКАЯ