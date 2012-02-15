Специя куркума борется с раком простаты

Коллектив учёных из Университета Томаса Джефферсона (США) во главе с Карен Кнадсен обнаружил, что куркумин — активный компонент индийской специи куркумы — помогает замедлять рост злокачественной опухоли устойчивого к кастрации рака предстательной железы при антиандрогенной терапии (ААТ).

Цель антиандрогенной терапии — подавить андрогеновый рецептор, важный мужской гормон, который участвует в развитии рака простаты. Однако иногда его дезактивация не спасает от дальнейшего прогрессирования недуга, в чём опухолевым клеткам помогают активаторы ядерных рецепторов p300 и CPB.

В ходе исследования клетки устойчивого к кастрации рака предстательной железы подвергались антиандрогенной терапии в присутствии куркумина (в физиологически приемлемых дозах) и без него. В предыдущих работах со схожими результатами дозы куркумина были нереалистичными.

Итоги экспериментов таковы: в сравнении с ААТ без дополнительных манипуляций куркумин увеличивал эффективность антиандрогенной терапии и сокращал количество раковых клеток; более того, специя оказалась мощным ингибитором как клеточного цикла, так и выживаемости клеток рака простаты.

Чтобы подтвердить эти результаты, учёные опробовали действие куркумина на кастрированных (для имитации последствий ААТ) мышах. Грызунов поделили на две группы: куркуминовую и контрольную. Рост опухоли и её масса значительно сократились у мышей из первой группы.

Авторы отмечают, что их работа впервые продемонстрировала, что куркумин не только препятствует преобразованию ААТ-чувствительного рака простаты в устойчивый к кастрации онконедуг, но и эффективно блокирует рост уже имеющихся опухолей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research.

Кстати, о способности куркумина убивать раковые клетки ещё в 2009 году заявляли сотрудники Исследовательского онкологического центра Корка (Ирландия). Правда, тогда речь шла о раковых клетках в пищеводе. А в 2008 году учёные из Университета штата Огайо разработали на основе куркумы синтетические молекулы, которые могут убивать клетки злокачественных опухолей груди и простаты и останавливать их распространение.

newsland.ru