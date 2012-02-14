Чем полезны льняные семечки
09:56, 14 февраля 2012Рак излечим
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Тормозят рак яичников...
Льняные семечки, включенные в рацион женщин с раком яичников, помогают сдерживать развитие опухоли. Такое заявление сделали ученые из Университета Иллинойса.
Свойства такой диеты были испытаны на курицах – у этих животных, как и у людей, возможно спонтанное развитие рака яичников. В течение года в меню птиц добавляли льняные семечки. Сравнив их состояние с показателями куриц из контрольной группы, ученые обнаружили, что семечки сократили количество опухолей на поздней стадии и общий уровень их распространения.
Исследователи объясняют эффект тем, что в льняных семечках в большом количестве содержится линоленовая кислота.
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