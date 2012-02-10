Грейпфрутовый сок спасёт от рака

Стакан - ежедневно

Ученые Чикагского университета клинических исследований доказали, что сок грейпфрута повышает эффективность борющихся с раком лекарственных препаратов. Для этих целей стоит принимать свежевыжатый сок. Стакан такого напитка ежедневно поможет снизить дозу потребляемых медикаментов, и, возможно, остановить рост опухоли. рейпфрутовый сок от рака Ученые Чикагского университета клинических исследований доказали, что сок грейпфрута повышает эффективность борющихся с раком лекарственных препаратов. Для этих целей стоит принимать свежевыжатый сок. Стакан такого напитка ежедневно поможет снизить дозу потребляемых медикаментов, и, возможно, остановить рост опухоли. feelgood.com.ua

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