В пятницу, 10 февраля 2012 года, состоится заседание Клуба социальной журналистики фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» на тему «Что делать, если у близкого человека обнаружили рак». Тематика мастер-класса обусловлена ​​проблемой внедрения в украинских лечебно-профилактических учреждениях информационных ресурсов для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких, психотерапии онкологических заболеваний, и посвящена Международному дню борьбы с раком 4 февраля и Международному дню онкобольного ребенка 15 февраля. Мероприятие состоится в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний».

Сара Доши (Sarah DAUCHY) (Франция) – Президент Федерации онкопсихологов Франции, руководитель отделения психоонкологии в Институте Густава РУСИ (l`Institut Gustave ROUSSY) – одного из крупнейших онкологических центров Европы, который находится возле Парижа. Доктор С. Доши – главный специалист Франции в области информирования пациентов и психологической поддержки.

Андрей Курков (Украина) – писатель, его романы переведены на 33 языка, соавтор брошюры «Если у близкого вам человека обнаружили рак?».

Кристиан Каррер (Франция) – президент Фонда AICM, корреспондент Национального Института Рака Франции в Украине с 2005 года.

Константин Ярынич (Украина) – врач-онколог, главный врач коммунального учреждения «Кировоградский областной онкологический диспансер».

Виктория Мыколаюк (Украина) – руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Когда человек узнает, что у него или у кого-то из ближайшего окружения обнаружили онкозаболевание, это приводит к эмоциональному шоку. И когда потом врач-онколог переходит к вопросу о лечении, больной человек и его семья не всегда думают о том, чтобы задать правильные вопросы и поинтересоваться, как это лечение будет протекать, как оно может повлиять на состояние здоровья и повседневную жизнь. Современное комплексное лечение онкологических заболеваний (оперативное лечение, химиотерапия, лучевая терапия) вызывает страх из-за того, что пациент не знает, к чему готовиться, ждет серьезных побочных эффектов, потери волос, веса, аппетита, проблем с пищеварением и возникновения страшной усталости и других осложнений. И даже если эти трудности придут, нужно знать, как к ним подготовиться и приспособиться в своей повседневной жизни, чтобы суметь их лучше выдержать. У нас появляется уверенность в борьбе, когда мы знаем, как пройти испытания и с чем боремся. Цель создания информационных ресурсов для пациентов в каждом лечебно-профилактическом учреждении заключается в простом объяснении того, из чего состоит лечение, как оно проходит и как жить повседневной жизнью во время лечения, что является фундаментальным в борьбе против рака.

Успех в лечении онкологических заболеваний во многом зависит от психологического и эмоционального состояния пациента, от его веры в свои силы, готовности сотрудничать с врачами. Значительную роль в формировании оптимистичного отношения пациента к своей болезни и выбранному врачами курсу лечения играют родные и близкие больного. Именно семья становится главным помощником для больного и врачей в борьбе со страшным недугом и часто играет решающую роль в успешном лечении рака.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Адрес: ул. Волошская, 8/5, 4-й корпус Киево-Могилянской академии, учебная аудитория проекта «Журналистика цифрового будущего» (цокольный этаж учебного корпуса).

Дата и время проведения: 10.02.2012г. 10.00-13.00.

Аккредитация по телефонам: 044 502 52 12; 050 347 59 30.