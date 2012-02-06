Прошел Всемирный день борьбы с раком

4 февраля отметили Всемирный день борьбы с раком.

В 2012 году День проходил под лозунгом «Вместе можно победить рак», чтобы объединить все усилия общественности для уменьшения смертности от рака и других онкологических заболеваний до 25% до 2025 года.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что «проблема рака является чрезвычайно важной для здравоохранения Украины, ведь актуальность определяется стабильным ростом поражения населения, тяжестью своевременной диагностики, значительной стоимостью и сложностью лечения, высоким уровнем инвалидизации и летальности больных».

«Правительство Николая АЗАРОВА ставит эту проблему на высокую ступень важности. В частности, было заявлено об открытии в ближайшее время центров раннего диагностирования онкологических заболеваний во Львове и Донецке. Кроме того, на протяжении года на базе двух киевских центров ядерной хирургии будет обеспечена робота четырех-пяти сканеров ПЭТ-КТ, которые обеспечат потребность в ранней диагностике рака для всех центральных областей Украины», - сообщает пресс-служба Минздрава.

В настоящее время рак, как причина смерти, занимает второе место в структуре смертности населения Украины. Риск заболеть раком в Украине имеет каждый 3-й мужчина и каждая 5 женщина, почти 30% больных – лица трудоспособного возраста. На учете в онкологических учреждениях находится около миллиона больных, ежегодно регистрируется почти 160 тысяч новых случаев рака и около 85 тысяч лиц умирают от этого заболевания, среди больных - свыше 1000 детей.

На протяжении последних лет начато реформирование онкологической области в направлении приближения к европейским стандартам предоставления медицинской помощи и достигнуты значительные результаты, а именно: впервые в Украине зафиксировано уменьшение показателя смертности от рака при постоянном росте показателя заболеваемости, уменьшена летальность больных до года, повышен уровень охватывания специальным лечением, повышен уровень выявления рака на ранних стадиях и выживаемости онкобольных. Внедрены национальные стандарты диагностики и лечения онкологических больных в работу учреждений здравоохранения для унификации диагностико-лечебного процесса в онкологической службе Украины и обеспечение качественной онкологической помощи жителям государства независимо от места проживания.