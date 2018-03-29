В Украине 43% школьников хронически больны

За последние 15 лет больных школьников стало вдвое больше. Результаты тестовых исследований «Шаг к здоровью» показали, что только 56% детей в Украине здоровы. Среди школьников до 14 лет в последнее десятилетие стало вдвое больше детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Такие данные обнародованы на коллегии Министерства образования и науки Украины.

Причинами ухудшения здоровья детей становится не только окружающая среда. Исследователи называют также плохие санитарно-гигиенические условия в школах, снижение качества медицинского обслуживания, распространение вредных привычек. «Нельзя говорить, что это влияние исключительно школы. Среди школьников популярны нефизические виды деятельности: например, длительное сидение за компьютером, – говорит педиатр Дмитрий Щепетков. – Но то, что за время обучения в школе здоровье детей ухудшается – однозначно». По словам Щепеткова, у первоклассников гораздо меньше проблем со здоровьем, чем у выпускников.

Подобные исследования проводились и ранее. В прошлом году Академия педагогических наук сообщала, что нагрузка на школьников, особенно младшего возраста, превышает допустимую на 1–3 часа. В результате более 226 тыс. школьников посещают специальную медицинскую группу по физкультуре. Малоподвижный образ жизни в плохо освещенном кабинете – одна из основных причин, по которым врожденная предрасположенность становится хроническим заболеванием. «В этом году мы пересмотрим учебные планы и программы, – сообщил министр образования и науки Станислав Николаенко. – Это ненормально, когда школьник должен прочитать столько страниц, сколько не перечесть и за два срока обучения в школе».

До конца года МОН проведет более подробную оценку здоровья детей. Пока что проблему школьного здоровья министерство решает путем разработки новой модели учебного заведения. В прошлом учебном году Минобразования провело конкурс проектов Школ содействия здоровью. Теперь в экспериментальном порядке в украинских школах будут чередовать умственную и двигательную активность. Еще весной г-н Николаенко заявлял о возможном введении в школьный быт так называемых «стоящих» парт – они появятся в отдельных школах уже в этом учебном году, «чтобы ребенок чувствовал себя удобнее во время урока». Особое внимание уделяется сбалансированному питанию и созданию эмоционально благоприятной атмосферы взаимодействия учителя и школьника.

Станислав Николаенко также сообщил, что в новом учебном году завершится компьютеризация школ. Семиклассников в течение года переведут на 12-летнюю программу образования, а выпускники школ будут сдавать внешнее тестирование обязательно. «Ни один школьник не поступит в вуз без сертификата», – пообещал министр.

Ольга Покотило