Блюда из томатов эффективны в борьбе против рака

Помидоры могут стать эффективным способом борьбы с раком простаты, как выяснили ученые

Содержащиеся в приготовленных томатах питательные вещества замедляют и даже убивают раковые клетки, сообщают Комментарии.

Ученые из Университета Портсмута проверили полезные свойства ликопина - каротиноидного пигмента, содержащегося в помидорах. Исследователей интересовало, каким образом ликопин влияет на простой механизм, с помощью которого раковые клетки проникают в кровоток человека, чтобы расти и распространяться по всему организму. Данное открытие может быть положено в основу новых методов лечения рака простаты.

Ликопин и обеспечивает кожицу помидоров насыщенным красным цветом. Выяснилось, что это вещество воздействует на способности опухолей расти и размножаться. Пока что данные наблюдения совершались в лабораторных условиях, но теперь ученые планирует в самое ближайшее время проверить воздействие ликопина на пациентов, проходящих через лечение рака простаты. Это самый распространенный среди мужчин тип онкологических заболеваний.

Данное вещество присутствует во многих красных фруктах и овощах, но самая большая его концентрация наблюдается в помидорах. Кроме того, именно при переработке томатов (например, при их готовке с помощью какого-либо растительного масла) ликопин приобретает максимальную биологическую активность.

Но уже сейчас ученые убеждены, что с помощью данного вещества возможно воздействовать на механизмы роста рака. Для этого даже не понадобиться каких-то особенных лекарств на основе ликопина. Достаточно будет регулярно употреблять помидоры, прошедшие обработку на кухне.

focus.ua