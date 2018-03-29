Детские санатории дерибанят по-взрослому!

Для одних лето — пора отдыха и развлечений, а для других — работа до изнеможения. Уже несколько лет подряд Оксана Петровна, медицинская сестра райбольницы, еле дотягивает до отпуска. И дело не в ее годах. Просто кроме основной работы она хватается за все возможные подработки, считает за счастье, когда в своем отделении удается взять дополнительные полставки или ночные дежурства. А еще ее семья с ранней весны, сразу после Пасхи, переходит на режим строгой экономии, собирая копейку к копейке. И все это ради того, чтобы в конце лета поехать с дочерью в санаторий.

У девочки серьезные проблемы с почками — еще сызмальства по нескольку раз в год ей приходилось лечиться в стационаре. И хотя прошла не один курс лечения, болезнь не отступила, ребенок не перерос, как прогнозировали специалисты. Где только с ней мама не была, с кем только не консультировалась, пока не нашла оптимальный вариант — минеральная вода совместно с процедурами и диетой сделала то, чего не могли сделать дорогие лекарства. Три недели в санатории дают Иришке позитивный заряд, которого хватает почти на год, и возможность обходиться без стационарного лечения. Правда, врачи советуют привозить девочку дважды в год, но об этом ее мама даже мечтать не может. Главное препятствие — стоимость санаторного лечения. Легко сказать — всего 200 гривен в сутки! И на сколько хватает зарплаты медсестры? Аж на три дня! С подработками такую цену можно одолеть, если бы не одно но — в санатории не принимают несовершеннолетних детей без взрослых. Так что приходится покупать две путевки — для дочери и для мамы. Оксана Петровна не расстраивается: «Будет здоровье — заработаю. Не одна я такая — у моей коллеги сын болен сахарным диабетом, она тоже должна на две путевки зарабатывать. Но это с любой точки зрения намного лучше, нежели стационар — дети после санатория в самом деле оздоровленные. Хотя стоимость путевок так неудержимо растет, что, боюсь, в скором времени они будут для нас совершенно недоступными — моей бюджетной зарплаты хватит разве что на билеты...».

Даже подкорректированные статистические данные свидетельствуют о том, что будущее нашей страны очень уязвимо и болезненно — на 9,3 млн. детей (в возрасте до 18 лет), проживающих в Украине, в прошлом году было зарегистрировано более 16 млн. заболеваний. Если отбросить случаи домашнего лечения, когда родители обходятся без врача и, соответственно, не влияют на статистику, то на каждого ребенка приходится почти два заболевания. К сожалению, и детская смертность не уменьшается, наоборот, в последнее время имеет тенденцию к росту. Чаще всего поражаются органы дыхания и пищеварения, эндокринная система, зрение, опорно-двигательный аппарат. Несмотря на все это, по официальным данным, в Министерстве здравоохранения отсутствует информация о количестве детей, состоящих на диспансерном учете, также неизвестно и то, сколько детей требуют санаторного лечения. В это даже трудно поверить, ведь сейчас только и говорится о том, сколько внимания уделяет наше государство своим маленьким гражданам. В законодательстве Украины охрана детства определена как стратегический общенациональный приоритет. Напомню, что государство гарантирует ребенку право на бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Это касается и предоставления услуг лечебного, профилактического и реабилитационного характера с использованием природных лечебных ресурсов, которые должны обеспечить санаторно-курортные учреждения. Не все, конечно, а общегосударственные детские специализированные санатории, которые подчинены Минздраву и финансируются из государственного бюджета. Как же используются деньги налогоплательщиков? И могут ли эти самые налогоплательщики, которые вынуждены покупать детские путевки в санатории за свои кровные, узнать, на что идут миллионы гривен и насколько эффективно они расходуются?..

Скажу сразу: говорить об этом сложно — в Минздраве утверждают (особенно накануне выборов), что все прекрасно, а родители больных детей постоянно слышат, что путевок нет. Ситуацию прояснили бы данные о том, какой процент детей, состоящих на диспансерном учете, обеспечивается соответствующим санаторным лечением, сколько маленьких пациентов смогли оздоровиться в санаториях и сколько еще ждут своей очереди. Но не только налогоплательщики, даже опытные контролеры и аудиторы не могут этого выяснить, поскольку в министерстве никто точно не скажет, скольким же детям на самом деле необходимо санаторное лечение. По некоторым данным, от 1,3 до 1,5 млн. маленьких пациентов нуждаются в оздоровлении с помощью природных лечебных ресурсов. Но кого это по-настоящему интересует, кроме их родителей?

Помню, в 2005 году новое руководство Минздрава едва ли не впервые за годы независимости вслух сказало о том, что санатории — как детские, так и взрослые — массово «прихватизируются», и если государство не опомнится и не остановит длинноруких, то вскоре останется ни с чем. Прежде всего это касалось Крыма. Если в 1998 году у нас еще было 16 санаториев (не считая туберкулезных) на 4350 мест для лечения детей, то в 2001-м их стало на 300 меньше, а к 2005 году уцелело только 3950. Куда они девались? Например, в детском санатории «Здравница», где лечат полиартриты и гинекологическую патологию, Минздрав сократил 50 мест. А в «Хвилі», где оздоравливаются дети с неспецифическими заболеваниями органов дыхания, «под нож» попало 40 коек. Наверное, в министерстве решили, что желающих получить туда путевки уже нет. После «мудрых» управленческих решений мало что осталось от пульмонологического санатория «Прикарпатский»: сначала там «ампутировали» 100 мест — учитывая то, что лечебные корпуса требуют капитального ремонта, а потом «отсекли» еще 100, передав их для лечения туберкулеза у взрослых. Даже не знаю, нужно ли напоминать, что не только совесть, но и законодательство запрещает отнимать у детей?..

Слава богу, даже после такого разбазаривания осталось 25 государственных санаториев, подчиненных Минздраву, где должны лечить детей с соматическими заболеваниями. Пока что осталось. Ведь земля в Крыму и Карпатах настолько привлекательна, а чиновничий люд настолько слаб перед соблазнами, что угроза «прихватизации» никуда не исчезла, наоборот, усилилась.

Знают ли родители больных детей, как распределяются путевки? Думаю — знают. По собственному опыту. Как все бюджетное — в закрытом режиме, без объяснений. Согласно приказам Минздрава, путевки в специализированные детские санатории должны выдавать по месту диспансерного наблюдения детей — собственно, кто может лучше знать ситуацию, чем специалисты районной детской больницы? Но, как установили проверки, путевки распределяют непосредственно санатории. В этом процессе отсутствуют как предварительное определение областями потребности в путевках, так и действенный контроль со стороны Минздрава, который, не забывайте, является распорядителем бюджетных средств. В прошлом году министерство утвердило к распределению почти 44,5 тыс. детских путевок. Бесплатных, конечно. Из них более 10 тыс. «потерялись» по пути от санаториев в области. А сколько не дошло от управлений здравоохранения к пациентам, которые действительно состоят на учете и нуждаются в лечении, — одному Богу известно. Хотя некоторые данные раздобыть все-таки удалось. Региональные органы здравоохранения отчитались, что санаторным лечением в коммунальных и государственных санаториях было охвачено в 2005 году 74,8 тыс. детей, в 2006-м — 81,9 тыс. и за шесть месяцев с.г. — 36 тыс. Даже на первый взгляд заметен «системный» подход к здравоохранению будущего страны! И даже нынешний, по словам власть имущих, суперуспешный во всех отношениях год не стал исключением.

Как ни странно, но система усушки-утруски действует не только на продовольственном рынке, но и в санаториях. Их производственная мощность для лечения соматических заболеваний (кроме туберкулеза) составляет 4361 место. А согласно отчетам, в прошлом году были развернуты лишь 3826 коек. Кто и как использовал остальные детские места, можно лишь догадываться. Зато очевидно, кто и как будет пользоваться территорией санатория «Зміна», в 2003 году переданного на баланс ГП «Укрмедкурорт». Сделано это было с целью, как всегда, благородной — «для привлечения инвестиций и дальнейшего эффективного использования». Многочисленные проверки показали, что длиннорукие инвесторы используют экологически чистый уголок очень эффективно — там строят два пятиэтажных дома на 55 квартир. Видимо, ни тогдашний министр А.Пидаев, ни его зам В.Загородний, подписавшие соответствующие документы, ни руководство ГП «Укрмедкурорт» даже не догадывались о содержании ст. 48 Земельного кодекса Украины, запрещающей на землях оздоровительного предназначения любую деятельность, противоречащую их целевому предназначению. Так же дальновидно заключен в 2004 году еще один инвестиционный договор, ставящий под угрозу само существование санатория «Зелена гірка» — его территория уменьшается словно шагреневая кожа. Как только площадь одного лечебного помещения станет меньше 200 квадратных метров, достаточно будет составить предписание о нарушении санитарно-гигиенических норм и запланированные новые корпуса легко превратятся в жилые или гостиничные. В таких случаях, как показывает опыт, заинтересованные инстанции и персоны строго чтут нормы действующего законодательства!

Вообще создается впечатление, что в нашей стране дети только то и делают, что путаются под ногами чиновников и портят отчетность. Многие годы существовал санаторий «Дальній», в котором лечили детей с дерматологическими заболеваниями. Однако Минздрав, недолго думая, присоединил его к санаторию «Приморський». Очень взвешенный шаг, особенно если учесть, что там лечат... туберкулез взрослых. Но не переживайте, дети не подхватят палочку Коха от своих соседей, ведь дерматологическое отделение уже три года как на капитальном ремонте. На бумаге, конечно. Схема проста и отработана — ведь как же иначе без лишнего шума можно забрать лакомый кусочек территории? А так — зачем взрослому туберкулезному санаторию дерматологическое отделение? Его как раз и можно «эффективно использовать». К слову, это был единственный санаторий дерматологического профиля в Украине.

Как известно, Остап Бендер знал много относительно честных способов отъема денег у доверчивых граждан. Но по сравнению с нашими должностными лицами, распоряжающимися бюджетными средствами (которые тоже можно считать деньгами доверчивых граждан, уплативших налоги), он просто школяр. Бездарь, оставшийся ни с чем. В отличие от многих главных врачей детских санаториев и их покровителей. Как стало известно из достоверных источников в министерстве, главный врач санатория «Іскра» перепутал, кому принадлежит это лечебно-оздоровительное учреждение — ему или государству. Подумав, что это имущество ничейное, в 2003 году он его продал. Видимо, из-за собственного альтруизма, продешевил — всего за 3,5 тыс. грн. отдал «здания и оборудование — котельные, прачечные, гаражи, хранилища и сети теплоснабжения общей балансовой стоимостью 597,3 тыс. грн.». Что с главврача взять — как медик, он плохо ориентировался в ценах на недвижимость, а Минздрав и Фонд гос­имущества ему не подсказали настоящей цены. Все как сговорились — даже прокуратура не намекнула, сколько за все это можно получить. За это время имущество из одних рук перешло в другие, а концы этого дела, видимо, уже в воде.

Говорят, об этом факте известно в Минздраве, поскольку его комиссия проверяла деятельность санаторно-курортных учреждений, но кто же будет рубить тот самый пресловутый сук? Поговаривают, что дела на ниве детских санаториев ведут настолько по-взрослому, что чужих проверяющих туда просто не пускают. Даже такой принципиальный орган, как Счетная палата, еще ни разу не обнародовал результаты собственных проверок по этим учреждениям.

А факты тут можно найти довольно любопытные. Как для налогоплательщиков, которые не могут оздоровить своих детей, так и для тех государственных органов, которые должны бдительно следить, насколько эффективно используются государственные гривни. Известно, что Минздрав запланировал выдать в 2006 году 44 451 путевку, а в этом — 41 286. Сокращение значительное — более трех тысяч, но и то, что задекларировано, не доходит до маленьких пациентов. Министерство определило для себя немалый резерв — 714 путевок прошлого года и 638 нынешнего. Кому и как они предоставляются — отдельная тема. Аппетит главных врачей санаториев оказался еще больше — им оставили на этот период соответственно 729 и 690 бюджетных путевок. Поскольку диспансерный учет больных детей ни Минздрав, ни санатории не ведут, то что это, как не нарушение законодательства? Из зарезервированных в минувшем году полутора тысяч путевок хоть бы какие-то следы оставили после себя менее тысячи путевок — их якобы выделили по индивидуальным заявкам граждан. Куда исчезли еще полтысячи бюджетных — довольно недешевых! — путевок, должны бы заинтересоваться, так сказать, компетентные органы. Ведь безнаказанность просто-таки процветает — за резервные путевки, использованные за первое полугодие нынешнего года, отчетности вообще нет. Как нет и четкого ответа на вопрос — были они проданы родителям или переданы безвозмездно, как положено? Если переданы — то кому? Например, главный врач специализированного санатория им. В.Чкалова оздоровил за счет резервного фонда 73 взрослых, на что ушло более 137 тыс. грн. бюджетных средств. Официальная версия — эти люди сопровождали детей.

Злые языки в министерстве утверждают, что главврачи чувствуют себя на своих должностях как феодалы — никому не подотчетны, всегда вне критики и подозрений. Санаторий «Південнобережний» корректирует программы по собственному усмотрению — в прошлом году отправил в области всего 70% запланированных путевок, «сэкономив» на этом 1146 путевок. Немного отстал от него санаторий «Зміна» — его экономия составляет всего 340. В общем, как сообщают осведомленные люди, в прошлом году области не дождались от санаториев 20,8% бюджетных путевок. И это вопреки приказам Минздрава. Между тем, согласно отчетам, областные управления здравоохранения не обеспечили направление детей на лечение, вследствие чего «пропала» 3181 бюджетная путевка. Среди причин — позднее поступление документов: за пять дней до начала смены, а также предложения на осенне-зимний период, когда дети учатся в школах. Последнее вовсе неудивительно. Поскольку в теплую пору года — с мая по октябрь — санатории бойко реализуют бюджетные путевки всем желающим, а точнее тем, у кого есть деньги. Об этом, в частности, свидетельствуют соглашения о реализации путевок, которые еще зимой заключают руководители санаториев с туристическими компаниями. Санатории «Здравница», «Ювілейний», «Бать­ківщина» умудряются оздоравливать на платной основе граждан России и Беларуси, на что идет 62% мест. Не отстают от коллег «Зміна» и санаторий им. В.Чкалова, которым тоже ближе по нраву те отдыхающие, которые платят за бюджетные путевки. По данным проверки, «четвертая часть путевок продается посторонним физическим и юридическим лицам, в результате чего почти 11 тыс. детей диспансерной группы, для которых министерством было запланировано лечение в санаториях, не обеспечены таким лечением за счет бюджетных средств».

Для детских здравниц прежняя власть выделяла в самом деле сказочные места — на морском побережье, в заповедных лесах. И хотя морская вода прозрачная, современным ловкачам удалось изрядно ее помутить, чтобы вволю наловить в ней рыбы. Климат в нашем государстве для этого довольно благоприятный. На самом высоком уровне озвучивают солидные цифры о финансировании детского лечения и оздоровления, которые должны убедить электорат, что высокопоставленные мужи ночей не спят — о народе заботятся. Но это все — на бумаге, в планах. Ведь даже локальная проверка показывает, что «Министерство здравоохранения не обеспечило объективное планирование и контроль за использованием детских санаторно-курортных путевок». Не очень-то перетрудилось и Министерство финансов. Специалисты считают, что из-за отсутствия со стороны Минфина контроля за использованием бюджетных средств на санаторное лечение детей с нарушением действующего законодательства и неэффективно были использованы средства госбюджета в сумме 32 млн. 251 тыс. грн. А это значит, что почти 20% средств было использовано по собственному усмотрению тех, кому государство поручило заботиться о здоровье детей.

Чиновники ужасно обижаются, когда кто-то затрагивает тему резерва путевок. Конечно же! Упаси бог, что худое случится — дети немедленно получат возможность подлечиться и отдохнуть. Но хороших намерений недостаточно, чтобы наши дети попали в санатории. В прошлом году почти триста детей были госпитализированы с осложнениями после проведения туберкулинодиагностики. Многие ли из них получили путевки из резервного фонда? Обследование этих детей в столичной клинике «Охматдет» показало, что у каждого пациента уже в столь юном возрасте есть несколько патологий. И эти дети из благополучного в экологическом плане региона, из благополучных семей. Большинство родителей оздоровляли своих сыновей и дочек за собственные средства.

То же самое ждет и тех, кто недавно пережил фосфорную аварию. Скорее всего галицкие дети имеют не меньше проблем со здоровьем, нежели их сверстники с Хмельницкой и Винницкой областей. Безусловно, жара вместе с фосфором добавили забот. А многие ли из этих детей отправились в санатории? Одних отправили на море, поселив в какой-то школе-интернате, других — в Киев. Оригинальная идея — оздоровлять детей в столице, когда жара достигает 40 градусов. Особенно учитывая то, что в резервных фондах числятся сотни бюджетных путевок в детские санатории.

Даже без гадалки знаю, что чиновники обидятся (тогда пусть обижаются и на премьер-министра В.Януковича, который в отчетном докладе вновь назвал медиков среди лидеров коррупции) и начнут доказывать, что все детские путевки — до последней! — передаются детям, просто на всех не хватает. А дефицит порождает слухи. Но их можно легко развеять. Человечество уже давно открыло не только преимущества санаторного лечения, но и изобрело компьютеры и придумало различные программы к ним. Кто мешает сделать информацию о распределении путевок прозрачной и честной? Не так сложно разместить ее на сайтах Минздрава, областных управлений здравоохранения и даже санаториев. Где взять на это средства? Поделиться тем, что «накапало» за реализацию детских путевок, — тех самых, которые были оплачены из госбюджета.

Ольга Скрипник, Зеркало недели