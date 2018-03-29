В частные стоматологические клиники можно устроиться без опыта работы

Рынок частной стоматологии растет невиданными темпами, попутно подогревая интерес и востребованность в специалистах этой отрасли.

Клинический бум

«На квалифицированных стоматологов спрос превышает предложение в три раза», – констатирует руководитель отдела маркетинга ООО «Работа Интернешнл» Игорь Савчук. Повальное открытие большого количества частных клиник и кабинетов стимулирует увеличение спроса на стоматологов.

«Даже в нашем небольшом городке Вышгороде (Киевская обл.) за последнее время открылось пять частных кабинетов, а в этом году у них появится еще один конкурент», – заявила Алла Константинова, стоматолог-терапевт Вышгородской районной поликлиники.

По данным Всеукраинского объединения организации работодателей отрасли здравоохранения за 2000–2006 годы, количество клиник, в которых работают больше 20 специалистов, увеличилось на 216%. В объединении прогнозируют сохранение тенденции в будущем и увеличение к 2012 г. числа клиник в 1,7–2,2 раза. Преобладающее большинство этих учреждений – стоматологические кабинеты, аптеки, лаборатории, небольшие медицинские центры. Также существует тенденция к увеличению количества стоматологических клиник и медицинских центров, в штате которых работают 150–400 человек.

Ростки частного

Подогревают рынок и запросы иностранцев, которых устраивает уровень квалификации украинских специалистов. По словам г-на Савчука, зарубежные компании начинают выходить на украинский рынок с предложениями по официальному трудоустройству, включая обеспечение проживания. Для большей заинтересованности «заморские» работодатели в некоторых случаях даже готовы вывозить за рубеж дантистов целыми династиями и полностью за свой счет. Но, по словам рекрутеров, «закрыть» вакансии по стоматологам для иностранцев не так уж и легко. Украинцы не очень-то спешат ехать на заработки в «далекие страны».

Как раз наоборот – отечественные стоматологи продолжают активно осваивать украинский рынок, видя для себя реальные перспективы «развернуться». Освоив за государственный счет азы ведения бизнеса, они, как правило, начинают с открытия собственных кабинетов. Причем модель ведения бизнеса в большой частной клинике старательно переносится ими на собственное предприятие.

Лишь немногие стоматологи располагают необходимым стартовым капиталом для создания собственного бизнеса. Основная их часть открывает кабинеты за счет заемных средств. Большинство опрошенных собственников частных кабинетов привлекали под это банковский кредит. При этом, по словам частников, получить его – не проблема. Гораздо труднее определиться с суммарным количеством средств, необходимых для старта.

Большинство может «потянуть» только аренду помещений. Стараются договориться с администрацией клиник для того, чтобы по минимуму вложить в ремонт. «Если арендовать квартиру под клинику, возникают проблемы с соблюдением требований санстанции и пожарных, например, не та высота стен или диаметр вытяжной трубы», – рассказал Олег Бородавко, директор стоматологической клиники «ОлДент».

Но и с теми, и с другими можно договориться. «Клиник, которые открываются в квартирах, много, особенно там, где есть подходящая высота потолков», – добавляет он.

Как правило, частный бизнес открывают стоматологи, получившие высшую категорию. Это опытные врачи. Но ведение бизнеса заключается не только в качественном врачевании, но и в достойном управлении. «На этапе развития бизнеса столкнулся с проблемой недостаточных управленческих навыков», – поведал начинающий управленец-стоматолог. На качественное управление необходимо время. Поэтому взять неопытный персонал под «наставническое крыло» можно. Но стоматологу-предпринимателю кроме этого приходится «раскошелиться» еще и на квалифицированного «спеца» управленца. Для того чтобы клиника нормально функционировала, необходимо нанять несколько хороших специалистов, которые позволят клинике предоставлять полный цикл стоматологических услуг.

Молодым «зеленый свет» Активнее всего пополняют ряды «жителей» стоматологических кабинетов начинающие специалисты. Их, выпускников и даже студентов медицинских стационаров без опыта работы, охотнее других берут частные кабинеты. Объясняется это довольно просто – при открытии клиники предприниматель с небольшим заемным капиталом сталкивается с кадровой проблемой.

Типичным выходом из ситуации является набор неопытных выпускников интернатуры или интернов, которые вскоре должны получить сертификат и будут иметь юридическое право вести врачебную практику. Чтобы усилить кадровый состав, привлекают врача с именем или просто опытного специалиста, который не только приведет своих клиентов, но и заработает кабинету хорошую репутацию.

«В частных кабинетах не обращают внимания на наличие опыта. Просмотрев мое резюме, там изначально понимают, что у меня нет опыта и своей клиентской базы», – рассказал выпускник медицинского вуза Сергей. И, тем не менее, через несколько недель после размещения резюме в Интернете, по его словам, он таки получил два предложения от частников. Резонным основанием для собственников кабинетов является существенная экономия на зарплатах. «Как правило, молодежь трудоустраивают лишь на незначительный процент от стоимости стоматологической услуги. Но с обязательным условием отработать на клинику в течение двух недель», – поясняет Сергей.

Основной поток «свежей стоматологической крови» течет сегодня в Киев. Такая сверхпопулярностьстоличных поликлиник вместе с мифом о быстром обогащении специалистов уже создала проблемы с трудоустройством даже для стоматологов с опытом. «Впервые с этой проблемой я столкнулась, начав искать для себя место в столице, – рассказала Алла Константинова. – Хозяйка кабинета с порога поставила условие: хочешь, чтобы тебя взяли в клинику, – приводи с собой всех своих клиентов».

Зубные деньги В отдельную касту стоматологов выделились специалисты, работающие на правах фриланса. «Свободные стоматологи умудряются заработать больше, чем я, поскольку не должны ежемесячно рассчитываться с персоналом, платить аренду и выплачивать банковский кредит за месяц, – сетует директор сети частных кабинетов, пожелавший остаться неназваным. – Они не тратятся на материалы, не отвечают за оборудование, а просто отрабатывают оговоренное количество рабочих часов».

Самым неприбыльным сезоном стоматологи считают конец весны и лето. «Летом в стоматологический кабинет обращаются только по острой боли», – рассказывает г-жа Константинова. Дефицит пациентов она объясняет отпускным сезоном. Украинцы с большим удовольствием проводят время на пляжах, чем в креслах стоматкабинетов. «В частной клинике официальная зарплата, которая проходит по документам, небольшая. Но неофициально стоматологи получают дополнительно процент от выработки», – говорит директор одной из частных столичных клиник. Стандартный процент, получаемый дантистами в Киеве, колеблется в пределах 15–25%, а в некоторых случаях может достигать 35%. В зависимости от прейскуранта клиники, мастера зубного дела могут зарабатывать $800–2000 в месяц. Тогда как в том же Симферополе пределом мечтаний стоматолога является трудоустройство на условиях 17%.

Для сравнения, в государственной клинике официальная ставка врачей не превышает 500–1000 грн. Но и в госклиниках стоматологи тоже умудряются зарабатывать. При этом вынуждены проявлять инициативу и вкладывать собственные средства в ремонт госкабинетов, материалы и стоматологическое оборудование. Ситуация осложняется еще и тем, что предприимчивым стоматологам приходится «вписывать» частных клиентов в рабочий график между пациентами, которые записались на прием в регистратуре.

«Кроме «своих» клиентов, за день приходится обслуживать до 20 пациентов клиники», – жалуется Светлана, стоматолог-хирург киевского Диагностического Центра. Сегодня Светлана в госкабинете сделала ремонт, где в одном кресле принимает пациентов клиники, в другом – собственных клиентов. Последним часто приходится ждать своей очереди в кресле. В приоритете по долгу службы остаются пациенты поликлиники. Только при таком порядке приема главврач «закрывает глаза» на подпольную деятельность своих подчиненных. Именно по этой причине стоматологи теряют клиентов, которые в такой ситуации выбирают частные клиники, несмотря на более высокую стоимость их услуг.

Ольга Дидух, «24»