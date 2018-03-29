Вирус передается с поцелуем... А начало болезни напоминает ангину

По данным ВОЗ, смертность, обусловленная герпесвирусами, занимает второе место после гриппа. Истинное количество больных в Украине неизвестно. Это связано с низкой обращаемостью населения к врачам при безсимптомных формах заболевания.

Чем современнее и точнее диагностика, тем больше возбудителей болезней становятся известны людям. Сегодня о герпесвирусных инфекциях знают многие, и зачастую считают их безобидными. Но в то же время одна из их разновидностей - вирус Эпштейн-Барр может привести к параличу и смерти человека.

Коварен и непредсказуем "Вирусом Эпштейн-Барр заражаются с самого раннего детства, - рассказывает заведующая лабораторией репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии НАН Украины Надежда Нестерова. - Он вызывает инфекционный мононуклеоз, который передается воздушно-капельным путем. По статистике Всемирной организации здравоохранения, им переболевают 90% населения земного шара.

Эта болезнь начинается с очень высокой температуры, которая через пару дней падает, а потом вновь неожиданно поднимается. У больного ребенка развивается сильнейшая ангина. Значительно увеличивается селезенка, набухают лимфатические железы - подчелюстные, за ушами, может поражаться и центральная нервная система. Поэтому сначала педиатры, как правило, считают, что у ребенка ангина, ее и лечат. Окончательный и правильный диагноз поможет установить только развернутый анализ крови.

Часто инфекционным мононуклеозом дети заражаются через игрушки, загрязненные слюной больного ребенка. А вот подростки могут «подхватить» вирус с первым поцелуем. Недаром инфекционный мононуклеоз называют «поцелуйной болезнью».

Следует помнить, что вирус выделяется со слюной не только в разгар заболевания, но и через шесть и более месяцев после выздоровления.

Поскольку зачастую болезнь протекает в стертой форме, многие люди даже не подозревали, что в детстве переболели мононуклеозом. А с последствиями болезни они могут столкнуться спустя много лет.

Осложнения при инфекционном мононуклеозе могут быть довольно серьезными. К примеру, разрыв селезенки, отек миндалин и слизистой глотки, что может стать причиной закупорки верхних дыхательных путей. Могут развиться миокардит, пневмония, гепатит, гемолитическая анемия".

По словам невропатолога Елены Ващенко, также могут возникнуть осложнения и со стороны нервной системы: энцефалиты, параличи черепно-мозговых нервов (наиболее часто - лицевого нерва), паралич Белла, менингоэнцефалит, миелиты, психоз, полирадикулоневриты по типу синдрома Гийена-Барре, полиневриты.. Причем, первыми признаками заболевания могут быть судороги. А в случае синдрома Гийена-Барре могут наступить полный паралич и смерть.

У больных иногда нарушается восприятие пространства и размеров предметов. Причем, поражения нервной системы наблюдаются, в основном, у молодых людей в возрасте 30-35 лет.

Стресс «разбудит» болезнь " Вирус Эпштейн-Барр вызывает синдром хронической усталости, - рассказывает главный иммунолог столицы Олег Назар. - У человека с самого утра наблюдается немотивированная слабость, словно он совершенно не отдыхал. У него болят горло, суставы. Нарушена координация движений. Уже после полудня он чувствует сонливость, и не может продолжать работу без кофе или каких-то стимуляторов. Кроме того, такой человек часто простужается.

К сожалению, вирус Эпштейн-Барр - латентен. Он порой таится в организме ребенка или взрослого годы, никак не проявляясь. А потом неожиданно, когда для него наступит «хорошее» время, может проснуться. Вирус активизируется, если у человека по каким-то причинам падает иммунитет. К примеру на фоне хронических воспалений, злокачественных новообразований, облучения, влияет на него и вся та химия-физика, которые мы потребляем постоянно с продуктами питания. Заболевание может развиться и на фоне стресса, сильного нервного перенапряжения - не случайно инфекционный мононуклеоз диагностируется у студентов".

" Прихожу домой, а моя семнадцатилетняя дочь Настя лежит на кровати, голова запрокинута назад, вся желтая, горячая, словно умирает, - рассказывает киевлянка Надежда Федоренко. - А ведь еще утром она ни на что не жаловалась.

Вызвали «скорую», которая отвезла Настю в больницу. Врачи долго не могли поставить дочери правильный диагноз. Сначала положили в лоротделение, потом перевели в урологию, а оттуда в неврологию, где к счастью, вовремя сделали пункцию спинного мозга. Анализ показал наличие в нервной ткани вируса Эпштейн-Барр. На лечение потребовалось около восьми тысяч гривен, но врачи говорят, что первая же простуда снова может активизировать этот вирус".

По словам медиков, самое страшное, что вирус Эпштейн - Барр способствует развитию злокачественной опухоли лимфатической ткани, назофарингеальной карциномы (рак гортани).

Поскольку действовать вирус начинает, когда иммунная система человека существенно ослаблена, в первую очередь, он опасен ВИЧ-инфицированным и людям, больным туберкулезом.

" Случается, что человек, скажем, в семь лет переболел вирусом и даже не знал об этом, а в сорок у него появилась злокачественная опухоль, - говорит Надежда Нестерова. - К сожалению, окончательно избавиться от вируса Эпштейн-Барр невозможно: особенность всей группы герпесвирусов в том, что и после лечения они остаются в организме человека в латентном состоянии на всю жизнь и могут проявиться в любую минуту. Или не проявиться никогда".

Татьяна БОДНЯ, «Вечерние вести»