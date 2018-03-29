Медики не идут в фармацевты?

В ближайшие три года эксперты прогнозируют в Украине жесточайший кадровый голод в сфере медицинского обслуживания и на фармацевтическом рынке.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

По данным Министерства охраны здоровья, сегодня в Украине 19 государственных высших учебных учреждений готовят медперсонал. Ежегодно отечественный рынок труда пополняется четырехтысячной армией медицинских работников и фармацевтов. Между тем трудоустроиться по специальности может не каждый.

Причин этого несколько: в государственных медучреждениях свободные позиции расписаны на десятки лет вперед, а в частных структурах требуются опытные специалисты. «В крупные медучреждения в городах-миллионниках молодому специалисту не пробиться. Никто не хочет покидать насиженные места. К тому же у врачей есть дети, которых тоже нужно трудоустроить», – говорит Андрей Анучин, директор агентства «Фарма-персонал».

В результате, медики, отдавшие 7–8 лет науке, вынуждены искать новое место под солнцем.

ПУТИ ОТСТУПЛЕНИЯ

Эксперты утверждают, что до сегодня в стране наблюдалась усиленная тенденция оттока кадров из медицины в фармацевтическую отрасль. «К медицинским специалистам еще «приглядываются» фирмы-производители, распространители лекарственных препаратов и медоборудования. Эти кандидаты квалифицированно и доступно представляют информацию о товарах работодателя, им проще подобрать аргументацию и обоснование для применения тех или иных единиц продукции», – говорит Валерия Чернецова, ведущий аналитик исследовательского центра портала SuperJob.ru. Еще несколько лет назад фармация привлекала высококвалифицированных специалистов своей прибыльностью и возможностью карьерного роста. К примеру, Андрей Давыденко, начальник отдела маркетинга представительства компании American Norton Corporation, свою карьеру начинал в медицине.

Однако десять лет назад решил уйти в фарм-бизнес. По его словам, тогда молодой врач, закончивший мединститут, мог рассчитывать на оклад в размере $60, а медицинский представитель иностранной компании в сфере фармации мог зарабатывать до $300. «Возможности фармацевтического рынка 10 лет назад были более выгодными, и это способствовало оттоку медработников в фармацевтическую отрасль», – комментирует он.

КАЖДОМУ СВОЕ

Сегодня ситуация в фармацевтической отрасли немного изменилась. Во-первых, официальная заработная плата в медицинской сфере выросла, а, во-вторых, благосостояние населения улучшилось. Что косвенно отразилось и на благосостоянии докторов.

Данные web-портала SuperJob.ua свидетельствуют о том, что разница в оплате труда медперсонала в государственных и частных структурах весьма существенна. Так, врач в государственной клинике зарабатывает от $150 до $500, тогда как в приватном медзаведении эта сумма составляет от $500 до $2000. Разница в оплате труда среднего и младшего медперсонала также значительна: в госструктурах она не превышает $200, тогда как в частных достигает $400. По мнению экспертов, на фармацевтическом рынке уже заметны стагнационные процессы. Так, по данным компаний, проводящих аудит фармацевтического рынка, сегодня наблюдается его насыщение в натуральном выражении. Рост в денежном выражении сохраняется, что в большей мере обусловлено инфляционными процессами в стране. «Снижение роста заставит игроков рынка обратить внимание на уменьшение издержек, что, в свою очередь, приведет к снижению роста заработных плат в отрасли», – считает г-н Давыденко.

СТРАНА БЕЗ ДОКТОРОВ

По мнению аналитиков, в ближайшие три года Украина ощутит жесточайший кадровый голод в сфере медицинского обслуживания. По словам Андрея Анучина, уже сегодня в стране наблюдается острый дефицит врачей в государственных медучреждениях.

Валерия Черенцова утверждает, что наибольшим спросом на отечественном рынке труда пользуются врачи-стоматологи, неврологи, офтальмологи, гинекологи, онкологи, дерматологи, семейные врачи, акушеры, врачи-эксперты, медсестры и другой обслуживающий персонал. «Это самые распространенные запросы от работодателей – государственных и коммерческих медицинских учреждений.

Большим спросом пользуются специалисты среднего медицинского персонала», – говорит эксперт.

Не менее сложная ситуация с кадрами вырисовывается и в фармации. По словам Андрея Давыденко, раньше найти сотрудников в фармацевтические структуры из числа докторов было намного проще.Сегодня же квалифицированные медики находят себя в медицине, имея практически тот же уровень заработной платы, что и в фармацевтических структурах. К тому же существует некий моральный аспект в выборе работы.

«Проучившись 7–8 лет в медицинском вузе, даже в лучшие годы не каждый врач мог себя переломать и уйти в фармацевтику, по сути, в торговлю. Сейчас, на фоне нивелирования разницы в оплате труда, этот фактор становиться более значимым», – говорит г-н Давыденко.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие три года квалифицированные медики из государственных структур будут переходить в частные, а сфера фармации найдет своих «героев».

«Пока в Украине врач зарабатывает меньше, чем фармацевтический специалист или менеджер по продажам, противоестественный процесс перетекания медкадров в фарм-бизнес будет продолжаться», - считает г-н Анучин.

Ирина Бутко, «24»