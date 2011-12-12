Спагетти - "средство" профилактики рака

По мнению ученых из Университета Скрэнтона, в рацион необходимо включать разнообразные источники антиоксидантов. Исследователи считают, что антиоксиданты стоит получать не только из овощей и фруктов.

К примеру, паста из цельного зерна содержит в три раза больше антиоксидантов, чем в других разновидностях пасты. А значит она не менее полезна, чем овощи.

А попкорн содержит в 4 раза больше полифенолов, борющихся с раком, чем фрукты.

Вот такие вот рекомедации. На здоровье!

zdr.ru