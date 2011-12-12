Спагетти - "средство" профилактики рака
11:08, 12 декабря 2011Рак излечим
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Источник антиоксидантов
По мнению ученых из Университета Скрэнтона, в рацион необходимо включать разнообразные источники антиоксидантов. Исследователи считают, что антиоксиданты стоит получать не только из овощей и фруктов.
К примеру, паста из цельного зерна содержит в три раза больше антиоксидантов, чем в других разновидностях пасты. А значит она не менее полезна, чем овощи.
А попкорн содержит в 4 раза больше полифенолов, борющихся с раком, чем фрукты.
Вот такие вот рекомедации. На здоровье!
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