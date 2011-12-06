Ученые уничтожают раковые клетки с помощью сахара

Гай ПЕРКИНС (Guy Perkins) из Калифорнийского университета Сан-Диего предлагает использовать для борьбы со злокачественными клетками аналог глюкозы, который оказался для них токсичным.

Об этом сообщают «Медновости» со ссылкой на публикацию в журнале Cancer Research.

Подход Г.ПЕРКИНСА основан на том, что источником углерода и энергии для клеток служит глюкоза. Вместе с японским коллегой Руди ЯМАГУЧИ (Rudy Yamaguchi) из Университета Киушу (Kyushu University) в Фукуоке он обнаружил, что раковые клетки способны поглощать из внешней среды синтетический аналог глюкозы 2-дезоксиглюкозу. Оказавшись внутри клетки, 2-дезоксиглюкоза физически вытесняет из цепей обмена веществ белок, который у раковых клеток блокирует механизм апоптоза. В норме апоптоз, или запрограммированная клеточная смерть, обеспечивает самоубийство клеток, представляющих опасность для организма. У раковых клеток этот процесс нарушен и потому они делятся бесконечно. 2-дезоксиглюкоза, лишая раковые клетки белка, который делает их бессмертными, снова включает механизм клеточного самоубийства.

Как показали Г.ПЕРКИНС и Р.ЯМАГУЧИ, гибель клеток, поглотивших 2-дезоксиглюкозу, можно вызвать с помощью препарата АВТ-263 (Navitoclax). Он специально разработан для подавления активности двух внутриклеточных ингибиторов апоптоза Bcl-2/Bcl-xL.

Этот подход представляется перспективным для лечения рака легких, печени, молочной железы и крови. В экспериментах на мышах с раком предстательной железы было показано исчезновение агрессивных опухолей в течение нескольких дней.

Р.ЯМАГУЧИ и Г.ПЕРКИНС планируют начать клинические испытания метода на базе Калифорнийского университета Сан-Диего.