Попкорн - против рака
10:10, 03 ноября 2011Рак излечим
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Полезнее фруктов и овощей?
Попкорн является отличным помощником в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Недавно проведенное исследование свидетельствует о том, что во всеми любимом попкорне содержится в четыре раза больше полифенолов, чем во фруктах и овощах. Как известно, полифенолы являются отличными борцами с раком.
Однако диетологи настоятельно рекомендуют не переусердствовать и не набивать желудок попкорном во время просмотра фильма в кинотеатре: приготовьте попкорн в домашних условиях и употребляйте в умеренных количествах.
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