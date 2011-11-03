Попкорн - против рака

Попкорн является отличным помощником в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Недавно проведенное исследование свидетельствует о том, что во всеми любимом попкорне содержится в четыре раза больше полифенолов, чем во фруктах и овощах. Как известно, полифенолы являются отличными борцами с раком.

Однако диетологи настоятельно рекомендуют не переусердствовать и не набивать желудок попкорном во время просмотра фильма в кинотеатре: приготовьте попкорн в домашних условиях и употребляйте в умеренных количествах.

likar.info