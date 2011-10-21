В Тернопольской больнице скорой помощи открыт хоспис

В Тернопольской городской коммунальной больнице скорой помощи на базе отделения неотложных терапевтических состояний открыты две хосписные палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия палат главный врач городской коммунальной больницы скорой помощи Ярослав ЧАЙКИВСКИЙ сообщил, что в каждой из палат будет действовать по три многофункциональных койки. Сейчас здесь находятся три пациента.

«Бесплатно человека будут содержать в хосписе двадцать один день. Дальше, по желанию родственников, за определенную плату, пребывание в хосписе могут продлить», – рассказал Я.ЧАЙКИВСКИЙ.

По его словам, с 9 до 15 часов больным помогают волонтеры из Тернопольского медуниверситета.

«Это и уход за кожей, и массаж, и различные процедуры. Теперь в отделении еще есть потребность в помощи духовника и социальных работников», – сказал главный врач.

По его словам, в открытых палатах больные могут без ограничений пользоваться бытовыми вещами, их свободно могут посещать родственники и друзья.

«Мы знаем, какие трудности имеют семьи в досмотре за хосписными больными, обезболивании. Ведь люди увольняются с работы, берут отпуска, чтобы присматривать за больным. Сейчас они смогут получать такую помощь на наших койках. В отличие от гериатрических заведений здесь созданы такие условия, чтобы больной чувствовал себя как дома и мог спокойно доживать свои последние дни без боли и страданий», – сказал Я. ЧАЙКИВСКИЙ.