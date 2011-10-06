Чем полезен кресс-салат

Кресс-салат – очень популярное растение в странах Старого Света, доступное по цене и приносящие много пользы. Британские ученые установили, что небольшая порция кресс-салата, употребляемая человеком ежедневно, способна уничтожить губительные клетки рака. Вещество, которое придает кресс-салату жгучий, терпкий вкус, нарушает кровоснабжение клеток раковых опухолей, тем самым, препятствуя поступлению в них кислорода. Дабы предотвратить возникновение онкологических заболеваний, человеку необходимо ежедневно употреблять около 80 граммов этой целебной зелени.

Кресс-салат, широко используемый в Европе в качестве вкусного блюда, обладает лекарственными свойствами, которые были известны человеку еще со времен Древнего Египта. В листьях кресс-салата содержится много калия, кальция, витаминов, железа и йода.

Результаты английских исследователей позволили взглянуть на бесхитростное зеленое растение абсолютно в новом свете. PEITC (фенилэтил изотиоцианат), который содержится в листьях кресс-салата, способен блокировать активность белка HIF, играющего главную роль в развитии раковых клеток.

Добровольцы, принявшие участие в научном эксперименте, съедали порцию кресс-салата, после чего сдавали свою кровь для анализов. Исследователи утверждают, что в крови подопытных наблюдалось резкое возрастание уровня молекул, интенсивно блокирующих активность вредоносного белка HIF. Опухолевые клетки переставали снабжаться достаточным количеством питательных веществ и кислорода вследствие чего их существование и размножение становилось невозможным.

Кресс-салат можно выращивать в любое время года в домашних условиях. Семена следует высеять на большую тарелку, сверху покрытую слоем ваты. Примерно через две недели можно будет наслаждаться молодыми листьями растения.

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