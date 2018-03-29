Как не стать жертвой украинской свадьбы

После Петровского поста в Украине наступает пора громких летних свадеб. А с ними приходят сообщения о массовых пищевых отравлениях. История последнего “свадебного” отравления, которое произошло недавно в Ровенской области, поражает даже врачей-инфекционистов – свыше 50 процентов гостей (при максимуме 20%) попали в больницу с диагнозом “сальмонеллез”. В 18 свадебных блюдах, на столах, столовых приборах обнаружено сальмонеллу, шестеро кухарок с диагнозом сальмонеллез – в больнице.

Предотвратить такие случаи крайне тяжело, потому что это частные мероприятия, считает заместитель директора департамента государственного санитарно-эпидемиологического присмотра Минздрава Украины Людмила Мухарская. Да и менталитет украинца диктует – побольше гостей, побольше еды. Кто ее готовит и есть ли достаточно холодильников, чтобы хранить десятки видов блюд несколько дней до того как они попадут на стол - вопрос без ответа.

А рекомендация инфекционистов достаточно банальна – придерживаться правил личной гигиены и технологии приготовления еды.

Летний сезон - благоприятное время для распространения инфекций Это предопределено усилением миграции населения в период школьных каникул и отпусков, купанием в загрязненных водоемах, употреблением немытых овощей, фруктов, ягод, некипяченого молока и загрязненной воды, употреблением мяса и рыбы, которые прошли недостаточную кулинарную обработку или были реализованы не в надлежащий срок. К тому же именно летом есть мухи, которые переносят всяческие инфекции. Вспышки инфекционных кишечных заболеваний летом также связаны с особенностями жизнедеятельности токсинов, потому что оптимальное условие для их размножения - температура +37°С.

К тому же, повышенная солнечная активность снижает сопротивляемость организма к инфекциям, вызывает нарушение водного обмена. Употребляя в знойную погоду большое количество жидкости, мы разбавляем соляную кислоту желудка. А желудочный сок способен только в нормальной концентрации уничтожать болезнетворные бактерии. Летом снижаются бактерицидные свойства и сыворотки крови. Таким образом, иммунитет в этот период немного ослабляется, и кишечные инфекции почти беспрепятственно попадают в благоприятную среду для своего размножения - тонкую кишку.

Инфекционные заболевания развиваются очень быстро Их инкубационный период может длиться от 30-40 минут до 1 суток!

Бактериальные токсикоинфекции начинаются с лихорадки, повышения температуры тела, боли в животе, также возможны рвота и диарея. При этом развиваются признаки интоксикации и обезвоживания организма. Поэтому важно не медлить и обращаться к врачу. Самолечением

заниматься не советуем, потому что только по симптомам тяжело различить, что у человека - обычное пищевое отравление, поражение токсикоинфекцией или какое-то иное заболевание, для которого характерна такая клиническая картина.

Даже такие процедуры, как промывание желудка и очистки кишечника, целесообразно делать в присутствии врача. Только он может правильно оценить состояние больного. Ведь очень часто та же рвота появляется в случае повышения артериального давления. И без знания этой особенности процедура промывания желудка может повлечь инсульт. А начало инфаркта миокарда очень часто сопровождается тошнотой и рвотой.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ - В первую очередь нужно придерживаться личной гигиены. Пришли домой - помойте руки. Вышли из туалета - помойте руки. И, главное, делайте это правильно: мойте руки тщательным образом, дважды намыливая.

- Перед употреблением овощи, фрукты, ягоды тщательным образом надо мыть. Ведь земля, которая может попасть на них, является идеальной средой обитания абсолютно всех видов бактерий. Для мойки овощей, фруктов, ягод стоит использовать только переваренную (!) воду. А после того как они уже помыты, их рекомендуется облить кипятком. Почему? Потому что вода из крана может тоже быть инфицированной, соответственно, помытые в ней овощи или фрукты могут стать опасными для употребления.

- Придерживайтесь правил приготовления, хранения и употребления пищевых продуктов. Если пирожное или торт с кремом поставить на солнце, то очень быстро в креме размножится вредная микрофлора. Некипяченое молоко в летний период прячет в себе опасность заражения дизентерией.

- Не покупайте мясо и мясные изделия на уличных раскладках! Та же кровянка, которая так душисто пахнет, может стать причиной развития достаточно тяжелого заболевания - сальмонеллеза.

- Если мы плохо чистим или моем продукты, в грибные, овощные или мясные консервы домашнего приготовления может попасть ботулотоксин. Употребление таких консервов может привести к ботулизму. Это заболевание может обусловить и употребление плохо почищенной вяленой рыбы, неправильно приготовленной домашней колбасы и тому подобное.

Наталья Максименко,

УНИАН