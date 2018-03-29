Йодный щит для щитовидной железы

Обычно в нашем воображении йододефицит ассоциируется с определенными проблемами щитовидной железы. Но это только поверхностное представление. В действительности же йододефицит - чрезвычайно актуальная проблема на сегодняшний день, поскольку его последствия очень серьезны как для детского организма, так и для взрослого. Об этом рассказывает заведующая кафедрой педиатрии №1 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, профессор Александра ТЯЖКА.

Когда йод - в дефиците Йод – химический элемент, который все знают еще со школы, но немногие представляют его настоящую роль в человеческом здоровье. Конечно, все без исключения микроэлементы нужны нашему организму. Однако в одних он нуждается в большем количестве, а в других - меньше. Все мы привыкли думать (потому что об этом постоянно говорят врачи, показывают в рекламных роликах, пишут в журналах), что человек нуждается в кальции для прочности костей и зубов, железе для профилактики анемии, и тому подобное. Но очень мало говорится о йоде, который вместе с тем является очень важным элементом. Йод принимает участие в обмене абсолютно всех веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов. И если наблюдается дефицит йода, нарушается полностью весь обмен веществ, то есть не происходит нормального усвоения всех полезных веществ, которые употребляются. В тех странах и регионах, которые расположены возле моря и в которых морепродукты являются почти основным видом питания, йододефицит наблюдается редко. А в тех странах, где морепродуктов завозится мало, и они являются дорогими, проблема недостаточности йода стоит очень остро. К этим странам принадлежит и Украина. В Украине есть достаточно много так называемых эндемических мест, где мало йода в почве. Поэтому все, что вырастает на нем (овощи, фрукты, злаки и тому подобное) содержат в себе недостаточно йода. Вследствие этого в таких районах мы видим проявления йододефицита у детей раннего возраста. Йододефицитными являются районы западной Украины, а также Житомирская и Херсонская области.

Первая жертва - нервная система Самой чувствительной к недостаточности йода в организме является нервная система. Поэтому при стабильном йододефиците у ребенка из раннего возраста происходит задержка психического развития. А при классической форме йододефицита – кретинизм. Такие дети маленького роста, с непропорциональными частями тела и резким отставанием в умственном развитии. На втором месте по чувствительности – эндокринная система и в частности нарушение функции щитовидной железы. Гормоны этой железы не способны синтезироваться без достаточного количества йода. Эти гормоны принимают участие абсолютно во всех функциях организма, и поскольку щитовидная железа является одним из элементов эндокринной системы, нарушения в ней влекут расстройство всей системы. Поэтому часто при йододефиците параллельно с болезнями щитовидной железы наблюдаются нарушения в роботе остальных желез. Нарушение белкового, жирового и углеводного обмена нередко способствует задержке роста у детей. Кроме того, нарушается функция иммунной системы, в частности фагоцитоз (процесс поглощения некоторыми клетками крови у себя микробов, вирусов, которые попадают в кровь, и таким образом очистку организма). При дефиците йода эти клетки являются малоактивными. Поэтому и наблюдаются частые вируснобактериальные заболевания с длительным и часто усложненным протеканием. Как видите, последствия йододефицита являются чрезвычайно серьезными, а...

...профилактика очень проста - Время от времени употреблять йодированную соль.

- Ежедневно или через день съедать определенное количество морепродуктов – морскую капусту, рыбу, кальмары, креветки и тому подобное. Не бойтесь переедать.

– передозировка йодом через продукты абсолютно невозможна. Для этого нужно употреблять достаточно много килограммов морепродуктов ежедневно, что практически невозможно. К тому же, избыток йода легко выводится из организма.

- Если есть подозрение на йододефицитное состояние (общая слабость, сонливость, плохая память), нужна не только соль, но и препараты йода. Доза препарата зависит от возраста, региона проживания, состояния пищеварительной системы. Поэтому назначать лекарства должен специалист.

- Когда нет возможности покупать морепродукты, некоторые препараты, например «Йоддицерин», можно употреблять самостоятельно с профилактической целью. Но не нужно это делать круглогодично, а курсами: на протяжении 1-1,5 месяцы по 1 таблетке ежедневно, потом полгода перерыв. В йододефицитных районах можно продлить курс до 3 месяцев.

Младенцы рискуют Нередко недостаточность йода в организме наблюдается от рождения. Это потому, что мама при беременности не употребляла морепродуктов или употребляла их очень мало. Поэтому беременным следует обращать внимание не только на кальций, железо и витамины, но и на йод. Во всем мире и в Украине недоразвитие щитовидной железы должно быть диагностировано еще в роддоме. Если своевременно не дать заместительную терапию, ребенок не будет развиваться полноценно в психическом, умственном и физическом отношении. Устанавливать диагноза в 3-4 месяца поздно – изменения, которые состоялись в щитовидной железе за это время необратимые. Поэтому на сегодняшний день считается абсолютно недопустимым, если не проведен скрининг щитовидной железы до 10 дней жизни. Если есть подозрение на недостаточность железы, нужно провести специальное гормональное исследование. В случае подтверждения диагноза, препараты нужно употреблять пожизненно – заместительная терапия гормонами щитовидной железы и препараты йода. Малыши до года получают йод через молоко матери. Материям-кормилицам следует помнить об этом и не забывать о продуктах, которые содержат этот элемент. Также он есть в молочных смесях (если ребенок на искусственном выкармливании) и в кашах, которые служат прикормом ребенку. Только после года пищу малыша следует присаливать йодированной солью, но совсем понемногу.

Дарина Клименко