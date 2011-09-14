Противораковое средство древнеегипетских врачей

Британские ученые полагают, что обнаружили способ использования экстракта шафрана для борьбы с раковыми клетками

Как сообщает Би-би-си, о целебных свойствах шафрана было известно на протяжении многих столетий, что подтверждают медицинские записи древнеегипетских врачей. Британская исследовательская группа использовала растение для создания нового препарата, который начинает работать в организме только под воздействием химического вещества, выделяемого раковой опухолью.

В рамках лабораторного исследования мышей половина животных излечилась от болезни после курса лечения новым средством. Ученые намерены проводить клинические испытания нового препарата в течение двух лет.

Они также подчеркивают, что препарат не оказывает побочного воздействия на здоровые ткани.

focus.ua