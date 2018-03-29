Женщины болеют рассеянным склерозом вдвое чаще, чем мужчины...

Рассеяннный склероз - это поражение центральной нервной системы у людей молодого возраста с нарушением функций всех регуляторных систем организма - нервной, иммунной, эндокринной. За последние 20 лет во всем мире регистрируют увеличение заболеваемости на рассеянный склероз с расширением его возрастных, этнических и географических границ. Отметим: это очень тяжелое неврологическое заболевание, и до недавнего времени прогнозы для больных рассеянным склерозом были неутешительными. Последнее десятилетие ХХ века, названо декадой мозга, без сомнения может записать в свой актив значительное улучшение лечебно-диагностических возможностей в борьбе с рассеянным склерозом. Невропатологи настаивают на том, что рассеянный склероз из инкурабельного (не поддающегося лечению) заболевания превратился в управляемое. Однако... Рассказывает руководитель Львовского областного центра рассеянного склероза, доктор медицинских наук Татьяна НЕГРИЧ.

- Татьяна, сколько в Украине больных рассеянным склерозом? - По нашим подсчетам, 16-18 тысяч.

- Рассеянный склероз - неизлечимая болезнь? - Это хроническое заболевание, которое приводит к инвалидизации. Однако в последние годы ситуация относительно рассеянного склероза кардинально изменилась - и в мире, и в Украине. Активно развивается исследование этиологии заболевания, то есть причин, которые приводят к его возникновению, исследуются определенные клинические особенности, и эти исследования способствуют тому, что каждый год приносит нам новый препарат, а это дает право говорить, что рассеянный склероз из неизлечимых перешел в группу тех заболеваний, которые можно лечить. И это очень большое достижение современной медицины.

- Когда впервые описали рассеянный склероз?

- Заболевание известно уже свыше 160 лет, и первые описания клинической картины рассеянного склероза встречаются в автобиографии одного из членов королевской семьи - принца Августа Де` Эсте из города Феррари, Италия. В научном плане рассеянный склероз впервые описал известный французский невролог Жан Мартен Шарко. Заболевание поражает нервные волокна и мозговые нейроны.

- Что это за заболевание и что провоцирует его возникновение?

- Рассеянный склероз принадлежит к группе так называемых автоиммунных демиелинизовальных заболеваний. Это те заболевания, из-за которых страдают миелиные оболочки нервных волокон, но на сегодняшний день с появлением современных адекватных методов диагностики выяснено, что это не только автоиммунное, но и нейродегенеративное заболевание. И оно чем-то похоже на болезни Паркинсона, Альцгеймера и другие. А почему оно возникает?.. Сейчас это неизвестно.

- Но все же есть факторы, которые способствуют заболеванию? Допустим, вирусная ангина или какая-то другая инфекция, тем более - неизлечимая? - Причины возникновения рассеянного склероза неизвестны, однако есть определенные гипотезы. И самой приемлемой является та, что большое значение в возникновении этой болезни имеет какая-то перенесенная вирусная инфекция, причем она может быть перенесенная еще в детстве. Также специалисты не исключают генетической склонности. В данном случае мы не говорим, что рассеяный склероз - это наследственное заболевание, которое передается из поколения в поколение, но определенная генетическая склонность есть. И третий важный момент - географический фактор.

- Риск заболеть зависит от места жительства и возраста? - Специалисты доказали, что рассеянный склероз больше всего распространен возле 36-ой параллели, то есть в западных регионах Украины, Беларуси, Прибалтики, других европейских странах. По мере отдаления от экватора количество случаев заболеваемости рассеянным склерозом увеличевается. Там, где высокая влажность, меньше солнечных дней, соответствующий состав почв, определенные особенности питания, - наблюдается больше случаев рассеянного склероза. Наша зона является зоной высокого риска заболевания (зоной высокого риска является та, где фиксируют свыше 50 случаев на 100 тысяч населения). На сегодня фиксируем 61,3 случая на 100 тысяч.

- Имеет ли значение в этом смысле миграция населения? - Если люди в возрасте до 15 лет переезжают из зоны высокого риска в зону более низкого, они приобретают особенности той зоны, в которую переезжают, и у них меньше возможностей заболеть. Если же такой переезд осуществляется в возрасте свыше 15 лет, то вероятность заболеть так же высока, как и была. И это доказано на очень большом количестве больных.

- Вы постоянно отмечаете, что рассеянный склероз - болезнь людей молодого возраста. О каком возрасте идет речь, и почему болеют люди именно молодого возраста? - Основная вековая категория больных - 20-40 лет. Однако сейчас есть факты определенной метаморфозы клинической картины - происходит омоложение болезни, поэтому есть основания говорить и о детском рассеянном склерозе. У меня лично есть несколько пациентов 6-7-летнего возраста. Нужно отметить, что несколько лет назад я таких фактов не наблюдала. Хотя бывают случаи, когда болеют люди и старшего возраста. Почему в основном болеют молодые? Очевидно потому, что их иммунная система более впечатлительна и предрасположена к различным инфекциям. А вообще этот вопрос до конца неизученный.

- Можете ли назвать основные клинические признаки заболевания?

- Это заболевание потому и называется рассеянным склерозом, что поражаются разные участки центральной нервной системы - в головном и спинном мозге, обычно белое вещество головного мозга, мозжечка, боковых столбов спинного мозга. Если говорить понятным языком, первыми проявлениями заболевания являются двигательные расстройства - больной теряет способность ходить. На втором месте за частотой - координаторные расстройства (больной жалуется на внезапные головокружения, тошноту, рвоту, покачивание во время ходьбы, и обычно жалобы звучат так: "Я хожу, как пьяный"). Очень часто есть расстройства со стороны зрительного нерва - больной внезапно теряет зрение (правда, позже, без любого лечения, зрение может возобновиться). Частыми являются жалобы на онемение в пальцах рук и ног, в теле, туловище. Очень часто больные говорят, что у них ощущение, будто их тело перевязали бечевкой или зажали в стальной корсет. Очень часто жалуются и на онемение и ощущение, словно по телу ползают муравьи. Позже могут появиться расстройства функции тазовых органов в виде недержания или задержки мочи, частого мочеиспускания. Могут оказываться изменения со стороны определенных черепно-мозговых нервов, например, поражение лицевого или тройничного нерва. Также могут прослеживаться изменения в психической сфере. Именно поэтому нам, врачам, которые работают с такими больными, - очень и очень непросто. Временами нужно несколько лет, чтобы семья поверила в этот диагноз, смирилась с ним. Бывает, люди объезжают чуть ли не все клиники Украины, и не только Украины, обращаясь и к традиционной, и к нетрадиционной медицине, пока подтверждается этот страшный диагноз.

- Для того чтобы диагностировать рассеянный склероз, есть специальные обследования? - Как обычно в классической неврологии, основным является анамнез, то есть тщательным образом собранные жалобы больного, хороший и тщательный неврологический осмотр. Но клиника рассеянного склероза настолько многообразна и настолько эти симптомы могут быть разнообразными, индивидуальными, могу абсолютно уверенно отметить, что за много лет работы в этой неврологической сфере мне не приходилось видеть больных с одинаковыми клиническими проявлениями. Кстати, очень часто рассеянный склероз скрывается под маской других заболеваний.

Известный американский невролог Чарльз Позер выделил свыше 30 заболеваний, которые за клиническим протеканием полностью напоминают эту болезнь. Поэтому клинически установить диагноз именно рассеянного склероза непросто. Для этого есть вспомогательный инструментальный метод - ядерно-магнитно-резонансная томография, с помощью которого мы можем видеть изменения, которые являются специфическими и характерными именно для этого заболевания. Есть еще один метод - исследование вызванных потенциалов (зрительных, соматосенсорных, слуховых), которые дают возможность обнаружить места поражения. Если же и это не дает возможности точно поставить диагноз, есть биохимический метод - исследование ликвора (спинно-мозговой жидкости). Поэтому диагностика является непростой, нуждается в серьезных знаниях, практическом опыте, умении интерпретировать, трактовать все полученные данные.

- Есть ли определенные стадии заболевания за тяжестью? - Есть шкала двигательных расстройств - шкала Курцке (EDSS). Она содержит от 0 до 9,5 балла. Чем выше балл, тем тяжелее протекает заболевание. Условно можно сказать, что от 0 до 5 баллов - это проявление болезни легкой степени (больной еще в состоянии самостоятельно преодолеть 50 метров); От 5,5 до 7 баллов - средней тяжести, а от 7,5 до 9,5 балла - это уже тяжелобольные, прикованные к кровати или к инвалидной коляске. Но это очень упрощенная градация - состояние больного оценивается в комплексе.

- Можете назвать факторы, которые ускоряют инвалидизацию? - Безусловно. Прежде всего, это перенесенные инфекции. Очень часто к нам попадают больные рассеянным склерозом с заострением - после гриппа или каких-то других инфекционных заболеваний. Также негативно влияет переохлаждение. Провоцирует ухудшение состояния и перегрев - речь идет даже о употреблении горячего чая, не говоря уже о горячих ваннах, посещение теплых краев или пребывание летом на солнце. Чрезвычайно большое значение имеет стрессовый фактор. До недавнего времени одним из таких провокативных факторов ухудшения состояния считали беременность. Однако значительные исследования доказали, что беременность не влияет на осложнение хода рассеянного склероза. Поэтому теперь я своим больным говорю, что рожать нужно, однако при условии надежного тыла.

- Кто чаще болеет - мужчины или женщины? - Женщины, причем вдвое чаще сравнительно с мужчинами. Специалисты считают, что эндокринная и иммунная системы женщин более склонны к такому заболеванию.

Алеся Ненчинская