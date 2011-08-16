Сами обследуйте свое тело, чтобы не пропустить рак

Многие уплотнения на теле, как правило, появляются и исчезают. Уплотнения, что сохраняются длительное время, требуют диагностики, потому что в редких случаях они могут быть проявлением какого-либо серьезного заболевания.

Уплотнение часто неопасны. Они возникают в результате спровоцированного травмой образования кисты или рубцовой ткани. Кроме того, это явление может быть гормонально предопределенным - так, например, уплотнения в молочных железах образуются под воздействием дисбаланса женских половых гормонов.

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Если на любом участке тела по непонятным для вас причинам образуется уплотнение или если уплотнение не проходит, невзирая на давность события, после которого оно появилось, стоит обратиться к врачу, практикующему лечение заболеваний в данном анатомическом участке (маммолога, гинеколога, уролога, проктолога, стоматолога, дерматолога, общего хирурга и т.д.).

Если вы боитесь рентгеновского обследования, прежде чем делать снимки, пройдите обследование с применением ультразвука (УЗД) или методики получения изображений с помощью магнитно-ядерного резонанса. Ни в коем случае не отказывайтесь от обследования.

Если вас направят на консультацию или более тщательное обследование в онкологическое учреждение, ни в коем случае не бойтесь такой консультации и обследования. Направление в онкологическое лечебное учреждение еще не значит, что у вас рак. Оно поможет его исключить или принять своевременные меры профилактики.

Если вы прошли обследование, исключили опасные для здоровья заболевания, а уплотнение и опухолевидные образования появляются часто, возможно стоит проконсультироваться со специалистом-терапевтом, практикующим комплементарный подход в медицине, для того чтобы проанализировать образ жизни, питание и физические нагрузки. Такая консультация поможет сориентироваться в ситуации.

Если не действуют другие средства, прибегают к хирургическому вмешательству. Это крайний случай, но от него не стоит отказываться, особенно если опухоль образовалась на молочной железе или половых органах.

