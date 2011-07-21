От рака спасает шелуха лука

Огромное количество активных веществ, которые содержатся в шелухе лука, обладают противоканцерогенными возможностями и улучшают работу сердца. Такую информацию сообщил журнал Plent Food for Humans Nutrition в своей статье. Такую возможность даровало луку обилие биологических активных добавок.

Существует мнение о том, что шелуха лука не имеет никакой ценности для человеческого организма. Только в Европе домовладения выбрасывают более пятисот тысяч тонн луковых отходов за год.

Группа иностранных ученых выяснила, что луковые отходы можно применять как пищевую добавку и лекарственный препарат.

Чтобы избежать огромных свалок отходов лука, можно создать предприятия по производству из них полезных веществ для человеческого организма. Этим в скором времени займется Фонд наук и технологий. Луковая шелуха, обладая огромным лечебным потенциалом, сможет найти применения во многих областях медицины.

24inews.ru