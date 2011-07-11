Злым людям грозит рак

Психологи называют характер человека результатом работы генов и окружающей среды. Они составили условную шкалу зависимости болезней человека от характера и утверждают, что враждебно настроенным людям грозят онкологические заболевания.

Исследования показали, что в группе риска развития рака груди находятся женщины со злобным, агрессивным характером. А мужчинам с таким характером угрожает рак кишечника. Это объясняется тем, что негативные эмоции подавляют работу иммунной системы.

Здоровье людей, живущих «под напряжением», зависит от выброса гормона кортизола, адреналина, отчего и гормональная, и иммунная система находятся в перегрузке. Потому такие люди – в группе риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

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