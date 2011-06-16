Пекинская капуста защитит от рака

Южнокорейские ученые выделили из пекинской капусты особое вещество, которое уничтожает раковые клетки. С подобным сообщением выступили корейские ученые из управления содействия развитию сельско-хозяйственных районов. Об этом сообщило агентство Итар-Тасс.

Служащие управления исследовали более двадцати видов пекинской капусты. И в каждом виде обнаружили четырнадцать видов антираковых веществ, такие как глюкозинолаты – глюкозу и агликон.

Эти антиканцерогенные вещества были протестированы на раковых клетках. Их действие спровоцировали апоптоз – программируемую клеточную смерть.

Это способствовало борьбе с новообразованиями. В пекинской капусте содержится около двух миллиграммов чудо-средства от раковых заболеваний на 1 грамм капусты.

Также ученые из Кореи доказали, что в пекинской капусте вещества от рака молочной железы глюкобрассицина в несколько раз больше, чем в капусте брокколи.

newsland.ru