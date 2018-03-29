Три миллиона украинцев не знают, что живут с сахарным диабетом...

Проблема распространения сахарного диабета в настоящее время актуальна не только для Украины, но и для всего мира. Врачи утверждают, что это проблема цивилизованных стран. Но как бы там ни было, больных становится все больше и больше. Они нуждаются в лечении и соответствующих знаниях в сфере медицины, чтобы нормально жить, даже с болезнью. Что становится причиной распространения сахарного диабета и от чего зависит качество лечения рассказала корреспонденту УНИАН врач-эндокринолог высшей категории Ирина МОСЕНДЗ.

- Ирина, чем можно объяснить, что человек открывает все новые и новые болезни?

- Мне тяжело сказать, почему так происходит. Возможно потому, что современная медицина развивается и есть возможность диагностировать разные болезни. Если ранее болезни носили инфекционный характер и вызвались разными факторами, например, тиф, чума, то теперь медицина может с ними бороться, потому что есть достаточное количество антибиотиков и средств, которые могут влиять на эти болезни. Однако, появились, так называемые, болезни цивилизации. Это, в первую очередь, те, которые передаются по наследству и проявляются в связи с действием факторов окружающей среды. Кроме того, на первое место выходят такие болезни как птичий грипп, СПИД, которые раньше не встречались, а вирусы этих болезней не существовали. Возможно, мы просто их не диагностировали, но таких болезней не было. Также проходят генные мутации, изменения в генных структурах. По-видимому, за счет этого появляются и новые болезни. Скажем, сейчас люди не так умирают от туберкулеза, а больше от таких заболеваний, которые возникают на фоне стрессов, какие мы ежедневно получаем. А особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, которые возникают на фоне сахарного диабета.

- Насколько актуальной является сегодня проблема сахарного диабета?

- Очень актуальна. Сахарный диабет в мире с каждым днем развивается все более интенсивными темпами. В Украине на сегодняшний день диагностирован миллион больных. Сейчас есть такие данные, что недиагностированных больных сахарным диабетом в Украине около 3-4 миллионов. Достаточно многие люди не знают, что у них сахарный диабет. Почему? Потому что он не имеет каких-то конкретных признаков, при диабете наблюдаются незначительные симптомы: сухость во рту. Но когда недиагностированный диабет начинает прогрессировать, то приводит к тем осложнениям, которые замечают и сами больные, и врачи. Иногда ситуация бывает критическая, потому что застаревшая форма имеет выраженные осложнения. При сахарном диабете намного чаще развиваются все другие болезни. Причина того, что диабет быстрыми темпами распространяется по планете и с каждым годом увеличивается количество больных - это болезнь развитых стран, болезнь цивилизации, зажиточной жизни, болезнь стресса и болезнь адинамии (малой подвижности). Также имеют место генетические факторы. Ведь диабет второго типа передается по наследству.

- Больным сахарным диабетом необходим инсулин. Несколько лет назад была проблема отечественного и зарубежного инсулина. Есть ли эта проблема сейчас?

- Сейчас проблемы с инсулином нет. На нашем рынке он в достаточном количестве. Я не могу сказать, какой лучше, а какой хуже, потому что это зависит от того, какой инсулин подходит больному. Диабет 1-го типа - это диабет молодых, инсулинозависимый диабет. Но 75% у больных на первых этапах не нуждаются в инсулине. А при диабете второго типа (инсулинонезависимый) иногда инсулин нужен. Если человеку с самого начала назначили инсулин, то он остается с ним всю свою жизнь. Люди, у которых второй тип диабета (это те 3-4 миллиона, которе не знают, что у них диабет) не нуждаются в инсулине. Потому что при 1 типе ярко выражены симптомы и человек сразу же обращается к врачу. А врач назначает инсулин. Каждому больному подбирается тот инсулин, который ему подходит. Цель врачей - снизить сахар за счет инсулина, тогда больной чувствует себя намного лучше. Я знаю людей, которые зарубежные инсулины плохо переносят. Я бы не ставила границу между инсулином.

- Какие заболевания связаны с диабетом?

- Сахарный диабет приводит к нарушению углеводного и жирового обмена. А это приводит к ускорению развития атеросклероза, поражающего сосуды. Это становится причиной инсультов и инфарктов. И дело в том, что виноват в болезни не высокий сахар. Длительность болезни приводит к поражению почек, глаз, ног, поэтому часто бывает гангрена. Иногда диабет диагностируют после того, как ампутировали конечность, и обнаруживают сахар. Сахарный диабет, особенно 2 типа, сопровождается повышением артериального давления. Очень часто больные сахарным диабетом имеют избыточный вес или ожирение. До 30% больных страдают ожирением. Сахарный диабет является неблагоприятным фоном осложнений. И поэтому люди умирают в работоспособном возрасте. Причиной этого, в большинстве случаев, является сахарный диабет.

- У многих больных сахарным диабетом, наблюдается нарушение зрения. Связана ли эта болезнь с дальтонизмом?

- Со зрением диабет связан, потому что на глазном дне есть сетчатка, которая имеет очень чувствительные рецепторы. А при сахарном диабете они становятся еще более чувствительными. Сетчатка разрушается, возникает кровоизлияние. Это тяжелые осложнения сахарного диабета, которые могут привести к полной потере зрения. Поэтому нужно предупредить это состояние. Связан диабет с дальтонизмом или нет - я такого никогда не слышала. Дальтонизм передается по наследству. Возможно, он передался генами вместе с диабетом, или диабет появился позже.

- От чего зависит эффективность лечения сахарного диабета?

- Есть много факторов. Основной фактор - человек должен радикально изменить свой образ жизни. Другими словами – это диета. Потому что заболевание не излечивается, и если человек хочет жить нормально, то есть, не чувствуя болезни, он должен придерживаться диеты, причем достаточно жесткой. Если человек с избыточным весом или ожирением, то обязательно должен похудеть. Это очень тяжело. При ожирении контролировать сахарный диабет абсолютно невозможно. Главная цель врача и пациента – снизить сахар в крови к уровню нормального человека. Обязательно при диабете нужны физические нагрузки: спорт или просто ходьба. Нужно максимально двигаться, потому что когда человек двигается, тратится глюкоза, работают мышцы, которые питаются глюкозой. Если не будет движения, будет набор веса. Также необходимо очень тщательно выполнять рекомендации врача по снижению сахара в крови. Это и таблетированные препараты разных групп, и инсулин, даже при 2 типе диабета. Иногда очень тяжело убедить человека перейти на инсулин. Человек привыкает к высокому сахару, который делает свое пагубное дело. Люди сами не понимают важности лечения. Они не умирают, но... Контроль диабета – очень важно. Больные сами себе его проверяют. Сейчас есть специальные препараты, которыми можно проверять сахар после еды. Есть суеверия, что нужные проверяться утром, натощак. А это неправильно. Каждый раз после еды нужно проверять содержание сахара в крови. Раз в три месяца нужно проверять гемоглобин. Он показывает насколько хорошо человек контролировал себя предыдущие 2 месяца. Человек живет с сахарным диабетом, а врач может давать указания, которые нужно выполнять ответственно. Диабет - это болезнь, которая всегда с человеком, нужно постоянно брать с собой лекарства. Сахар в крови нужно снижать.

Галина ВЫСОЦКАЯ