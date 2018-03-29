Директор Института онкологии Шалимов: “Украинцы поздно обращаются к врачам-онкологам из-за своего менталитета”

О проблемах преодоления раковых заболеваний в Украине рассказывает директор Института онкологии АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Шалимов.

- Сергей Александрович, в Вашей профессии чего больше - пессимизма или все же оптимизма? - Несомненно, больше оптимизма. В первую очередь из-за того, что в настоящее время специалисты во всем мире научились лечить онкологические заболевания. Еще 50-60 лет назад большинство больных на рак быстро умирали, а общество скептически относилось ко всем попыткам помочь этой категории пациентов. Заболевание воспринималось как приговор. Однако сегодня почти все украинцы знают, что это не всегда так. Мы имеем хорошие результаты в лечении онкологических заболеваний. Например, при раковых заболеваниях молочной железы, при условии своевременно начатого лечения, излечивается около 90% наших пациенток. Это значит, что они живут больше 5-ти лет после пройденного курса. Если своевременно начать лечение онкологических заболеваний прямой кишки, излечивается 70% больных. Есть результаты в лечении опухолей предстательной железы, количество которых в последнее время постоянно возрастает, раковых заболеваний у детей и тому подобное.

Институт онкологии АМН Украины, существующий свыше 85 лет, сделал весомый взнос в общемировую борьбу с раковыми заболеваниями. Это большой коллектив - свыше тысячи работников, среди которых есть специалисты мирового уровня, академики отечественных и заграничных академий, доктора наук и профессора. В институте ведется работа относительно изучения заболеваемости, проводятся конференции, семинары для специалистов по регионам. Именно к нам обращаются онкологические больные со всей Украины, и никому из них не отказывают в помощи.

Хочу обратить внимание на то, как остро в нашей стране стоит проблема своевременного диагностирования рака, требующая немедленного решения. К сожалению, многие пациенты обращаются за помощью уже с давней болезнью. А результаты в онкологии непосредственно зависят от того, на каком этапе заболевания начали лечение - это доказывают исследования во всем мире. Больные обращаются поздно из-за того, что врачи перестали проводить обязательные профилактические осмотры.

Большинство развитых стран мира пошли путем развития общегосударственного медицинского социального страхования, предусматривающего профилактическое обследование. Люди, которые питают слабость к развитию онкологических патологий, проходят осмотр даже дважды в год. Врач, проводящий осмотр, отвечает за его качество. Если он пропустит начало заболевания, больнице, в которой он работает, придется возмещать пациенту затраты на лечение. Пациент также несет материальную ответственность за свое здоровье - если он несвоевременно пройдет осмотр и заболеет, придется лечиться собственными средствами. Благодаря таким профилактическим осмотрам, которые дисциплинируют врача и пациента, часто удается обнаружить опухоль на ранних стадиях.

У нас давно ведутся разговоры о страховой медицине, однако пока еще никаких сдвигов, эта модель не воплощается в жизнь. Именно введение страховой медицины могло бы повлечь настоящий прорыв в обращении пациентов к онкологам. В украинцев такая ментальность, которая пока болит несильно, они будут терпеть, никто не пойдет в медицинское учреждение добровольно. К врачу обращаются лишь тогда, когда состояние здоровья сильно ухудшается. Очень часто - уже поздно. Онкологи в данном случае могут лишь рекомендовать, реальные результаты могут дать соответствующие законы относительно медицинского страхования,, онкологическая грамотность и настороженность врачей в общих чертах лечебной сети.

- Пациентов должен осматривать семейный врач или терапевт? - Не важно, будет это семейный врач или терапевт в поликлинике. Главное, чтобы больной своевременно попал к врачу-специалисту, а тот тщательно его осмотрел. Конечно, врач не сможет самостоятельно установить диагноз, однако его прямая обязанность при любых сомнениях отправить пациента на консультацию в онкологический диспансер. В настоящее время онкологи имеют в своем арсенале современное оборудование для диагностики и лечения, установить диагноз даже на начальных стадиях ракового заболевания не тяжело. Стоит учитывать, что онкология - это очень широкая специальность. Например, онконейрохирургия, онкогематология или онкоурология требуют абсолютно разных знаний и подходов к лечению. Отдельная отрасль - детская онкология. Поэтому результаты лечения онкологических заболеваний в общебольничных медицинских учреждениях в 2-3 раза хуже, чем в специализированных. Существует много методов лечения онкологических больных, что эффективны лишь в комплексе - хирургическое, иммунологическое, радиологическое, криотерапия, химиотерапия и тому подобное. Только при таких условиях можно действительно помочь больному. Технологии постоянно совершенствуются, поэтому есть хорошая перспектива на будущее.

В нашем институте сейчас заканчивается строительство нового корпуса на 160 мест с новейшим оборудованием, самыми современными операционными. Тоесть, уровень лечения станет более высоким. В настоящее время результаты уже можно сравнивать с теми, которые есть у ведущих онкологических клиник мира, мы уступаем разве что оборудованием. Конечно, оно отвечает современным потребностям, но не обновляется так часто, как в самых современных медицинских учреждениях. Наука в этом направлении продвигается чрезвычайно быстро, каждый год появляются технологические новинки. Поэтому так много надежд мы возлагаем на новый корпус.

- Скажите, пожалуйста, доступны ли украинским онкобольным самые современные лекарства? - Это противоречивый вопрос. В свое время современные препараты испытывались в институте онкологии, и Минздрав выделяло средства для их закупки. Однако в настоящее время средства поступают лишь на приобретение наиболее дешевых генетиков, их закупают в большем количестве. К сожалению, эти лекарства являются малоэффективными, и от этого страдает качество лечения. Надеюсь, что в будущем наши пациенты смогут получать наиболее качественные и современные препараты ведущих фармацевтических фирм.

- Насколько распространенными являются онкологические заболевания? - Ежегодно в Украине более 160 тыс. человек узнают, что они онкобольны, а умирают до 90 тыс. больных. Мужчины преимущественно страдают от рака легких, желудка, предстательной железы и кишечника. Причем, наблюдается стабилизация и даже уменьшение количества заболеваний на рак желудка и легких, однако растут онкологические заболевания кишечника и предстательной железы. Это связано с изменением стиля жизни и питания. Женщин чаще поражают злокачественные опухоли молочной железы, репродуктивной системы, желудка и кишечника.

Жертвой рака становится ежегодно около тысячи детей. В целом, за уровнем заболеваемости на рак Украина имеет средние показатели - рядом с Польшей или Словакией. В большинстве европейских стран этот показатель значительно выше.

- Насколько совершенной является система учета онкобольных? Все ли охвачены вниманием онкологической службы? - В целом, есть государственная система регистрации больных на рак. Однако до сих пор учет больных велся на основе бумажных носителей, много которых терялось, другие наоборот, имели несколько дублей. С 1989 года началась работа по информатизации системы, создан Национальный канцер-реестр Украины ведь для того, чтобы что-то планировать, развитие отрасли необходимо иметь представление о масштабе явления. В настоящее время все больные, даже если они живут в самых отдаленных уголках нашего государства, являются зарегистрированными. Ежегодно выдается бюллетень реестра канцера, который содержит детальную информацию о количестве и структуре заболеваний на рак и о состоянии предоставления онкологической помощи больным в регионах. Эта информация также размещается в Интернете. Больным оказывают помощь 46 онкологических учреждений, главным учреждением по онкологии является Институт онкологии АМН Украины. К нам ежегодно обращаются около 130 тыс. больных со всей Украины. В клинике института лечат ежегодно больше 10700 тыс. больных, в том числе большинство детей, а также предоставляют эффективную помощь, больным, при онкологических заболеваниях пищевода, костей, женских репродуктивных органов и др. Для этого существуют уникальные технологии с протезированием, использованием заместительных полимеров и тому подобное.

- А как Вы оцениваете уровень украинских врачей-онкологов? - Он является очень высоким. Это общеизвестный факт. Однако для повышения профессионального уровня врачи должны постоянно учиться, в частности, ездить в передовые лечебные учреждения мира овладевать новейшими методиками лечения. К сожалению, таких возможностей у наших специалистов все меньше - не хватает средств. Поєтому иногда очень перспективные молодые врачи, хорошие профессионалы, прекрасно знают иностранные языки, но не имеют возможности ознакомиться с современными технологиями лечения за пределами страны. Хотя, конечно, выручают специализированные иностранные медицинские издания, информация из сети Internet - благодаря им не выпадаем полностью из мирового научного процесса.