Клубника предотвращает рак

Употребление клубники, может помочь людям с повышенным риском развития рака пищевода защитить себя от этой болезни, говорится в исследовании, проведённом учёными из Центра всестороннего изучения рака Университета штата Огайо совместно с коллегами из Китая.

Учёные пришли к выводу, что шесть месяцев клубничной терапии это просто и безопасно. Кроме того, по предварительным данным, клубника снижает количество гистологических предраковых поражений и связанных с раком молекулярных событий, говорит доцент Тонг Чен, возглавлявший исследование.

Предыдущее исследование Чена и его коллег обнаружило, что сублимированная клубника значительно ингибирует развитие опухолей в пищеводе крыс. Основываясь на этих результатах, исследователи приступили к фазе клинических испытаний в Китае для исследования воздействия сублимированной клубники на больных с предраковыми поражениями пищевода.

В ходе исследования каждый из 36 участников съедал по 60 граммов сублимированной клубники в день на протяжении шести месяцев. Исследователи взяли образцы биопсии до и после исследования. Результаты показали, что в ходе исследования у 29 из 36 участников произошло снижение гистологических предраковых поражений.

Ежедневное употребление клубники подавляет различные биомаркеры, участвующие в канцерогенезе пищевода, включая пролиферацию клеток, воспаление и транскрипцию генов, замедляя прогрессирование предраковых поражений в пищеводе.

Клубника может быть альтернативой, или дополнением к другим препаратам для профилактики рака пищевода. Однако, это ещё будет необходимо проверить случайными плацебо-контролируемыми клиническими испытаниями в будущем, сказал Чен.

newsland.ru